Lara Dutta a-t-elle reçu le vaccin COVID-19 ? L’acteur donne une réponse sauvage à un fan

Lara Dutta Bhupathi est connue pour son esprit et son sens de l’humour impeccable. Elle montre souvent son côté drôle et sarcastique sur les réseaux sociaux via ses publications, ce qui laisse les fans divisés. Récemment, l’un des fans de Lara lui a demandé si elle s’était fait vacciner. C’est devenu une norme pour les célébrités ainsi que pour les gens ordinaires de partager leurs photos après avoir reçu leur vaccination COVID-19. Ainsi, le fan attendait la même chose de Lara.

Le tweet disait « @LaraDutta vous êtes-vous fait vacciner ??? » A quoi l’acteur de ‘No Entry’ a répondu : « Oui !!! Ce n’est pas parce que je n’ai pas posté de photo que ça ne s’est pas produit !! »

Oui!!! Ce n’est pas parce que je n’ai pas posté de photo que ce n’est pas arrivé !! https://t.co/AQqOY7npbH – Lara Dutta Bhupathi (@LaraDutta) 18 juin 2021

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Lara sera prochainement vue dans ‘Bell Bottom’ aux côtés d’Akshay Kumar, Vaani Kapoor et Huma Qureshi. Dans le film, réalisé par Ranjit M Tewari, l’acteur jouerait le rôle de l’ancienne Première ministre indienne Indira Gandhi.

En 2020, Lara a fait ses débuts dans le numérique avec une série Web intitulée « Hundred ». Le spectacle réalisé par Ruchi Narain, Ashutosh Shah et Taher Shabbir mettait également en vedette Rinku Rajguru de la renommée de ‘Sairat’ dans le rôle principal. « Hundred » diffusé sur Disney + Hotstar.

Actuellement, Lara tourne pour une autre série Web pour Lionsgate Play dirigée par Kunal Kohli.

L’ancienne Miss Univers est également devenue entrepreneure en lançant sa marque de beauté Arias, qui porte le nom inversé de sa fille Saira Bhupathi.