Les parents au cœur brisé qui pleuraient le suicide soudain de leur fille de 13 ans n’avaient aucune idée de la douleur qu’elle ressentait jusqu’à ce qu’ils trouvent son « journal de la mort » secret.

Cachées dans sa chambre, les pages détaillaient toutes les railleries et tous les ridicules que Lara Dobbie a subis aux mains des intimidateurs du lycée de Gold Coast jusqu’à ce qu’elle n’en puisse plus.

Spirituelle, tenace et scientifique douée, la beauté aux cheveux blonds qui rêvait de jouer sur YouTube aurait dû avoir toute sa vie devant elle.

Au lieu de cela, après des mois à réclamer silencieusement de l’aide dans les pages de son journal, elle a été retrouvée morte sur le campus de son école, Kings Christian College, à Reedy Creek, le 16 février de l’année dernière – avec une note froissée dans sa poche.

Ses parents, Natalie et Darren, appellent maintenant à des changements urgents dans le système de soins de santé qui, selon eux, ont laissé tomber leur «belle» fille.

Lara Dobbie (photo), 13 ans, s’est suicidée le 16 février 2019, après avoir été victime d’intimidation à l’école

La mort soudaine de Lara a laissé sa famille complètement aveugle, bien qu’elle ait cherché un traitement de santé mentale pour elle dans les mois qui ont conduit à la tragédie.

Ce n’est que plus d’un an plus tard que ses parents choqués ont découvert la véritable ampleur du tourment intérieur après que les détectives lui aient rendu son journal.

Les Dobbies ont reçu le journal de Lara (photo) 18 mois après sa mort, qui avait été pris par la police la nuit de sa mort dans le cadre de leur enquête.

« La police a ramené ses vêtements, son journal et une note qu’elle avait dans sa poche », a déclaré Mme Dobbie au Daily Mail Australia.

«Je l’appelle le journal de la mort. Il y avait des expressions persistantes de mort, vous pouvez voir la progression au fil des mois.

« Il y avait ce petit dessin d’elle avec des points sur son visage parce qu’elle était victime d’intimidation à cause de son acné et d’autres expressions à propos de son apparence.

« Ses affaires ont été emportées la nuit de sa mort, nous ne savions donc pas que nous l’avions. C’était extrêmement choquant. Je ne peux même pas décrire ce que j’ai ressenti en le lisant.

Bien que les parents aient compris ce qu’elle ressentait, ils ne savaient pas qu’il y avait une intention suicidaire.

« L’intention montre la motivation pour donner suite au plan », a déclaré Mme Dobbie.

«Il est essentiel de savoir qu’il y a intention pour empêcher une tentative ou la réalisation d’une intention. Souvent, les enfants ne divulguent pas quand ils en font l’expérience.

Les Dobbies ont tenté d’obtenir l’aide de Lara lorsqu’ils ont pris conscience pour la première fois qu’elle se débattait après que l’intimidation ait conduit à une tentative de suicide en novembre 2018.

Malgré de nombreuses tentatives pour lui trouver le meilleur traitement, ils n’ont pas trouvé d’options adéquates pour les services de santé mentale d’urgence pour les enfants de moins de 16 ans.

Natalie et Darren Dobbie appellent maintenant à une refonte urgente du système de soins hospitaliers après avoir eu du mal à obtenir son traitement adéquat (photographiés ensemble)

Mme Dobbie a déclaré que Lara était en colère dans les mois précédant sa mort mais qu’ils ne savaient pas ce qu’il y avait derrière

L’une des images que Lara avait dessinées dans son journal en 2018 alors qu’elle était en 7e année au Kings Christian College, Reedy Creek

« Nous avons essayé de la faire entrer dans un service de santé mentale pour enfants, mais on nous a dit à l’époque qu’il n’y avait que cinq lits disponibles sur la Gold Coast pour les moins de 18 ans », a déclaré Mme Dobbie.

«Parce que l’espace est limité, il y a une pression constante pour les ramener à la maison après quelques jours. Ce n’est pas assez de temps pour obtenir des résultats.

«Le système public ne s’adresse pas aux jeunes – il manque de ressources, est insuffisant et coûteux – et le système privé n’accueille pas les moins de 16 ans.

«Même si nous avons une santé privée depuis 25 ans, je ne pouvais rien faire pour ma fille.

L’année dernière, 96 décès par suicide sont survenus chez des enfants et des adolescents âgés de 5 à 17 ans, selon les données de l’Australian Institute of Health and Welfare.

Mme Dobbie a déclaré que Lara était en colère au moment de sa mort, mais ils ne savaient pas ce qu’il y avait derrière.

Elle a souligné que les enfants de ce groupe d’âge peuvent ne pas toujours être capables de verbaliser ce qu’ils ressentent ou pensent et peuvent se tourner vers des formes d’expression alternatives telles que la musique, les mèmes, les médias sociaux ou l’art.

Sa famille se souvient de Lara pour son « esprit vif », son « côté privé doux et doux » et sa « personnalité extérieure tenace et forte »

Elle est photographiée pendant des périodes plus heureuses avec ses trois sœurs aînées, ses deux jeunes frères et sa mère Natalie

L’adolescent doué académiquement rêvait de devenir un Youtuber sur « tout ce qui concerne la Corée » après être tombé amoureux du pays pendant des vacances (photo)

«La dépression de l’enfant est souvent accompagnée de colère, mais peut être perçue comme un problème de comportement. Elle a eu une transition difficile vers le lycée et a eu du mal à s’adapter – il y avait aussi des pressions sociales dont nous n’étions pas au courant », a déclaré Mme Dobbie.

«Nous avons besoin de la bonne réponse en place dans les écoles et de politiques adéquates en matière de contrôle du comportement et d’intimidation.

«Les adolescents ne vous disent pas toujours ce qui se passe. Vous ne pensez pas qu’un enfant pourrait physiquement faire ça.

La mère de six enfants a déclaré qu’il y avait beaucoup de stigmatisation autour du suicide, en particulier vers cet âge.

«Là, le contrôle des impulsions n’est pas au niveau des adultes et il n’y a pas de reflet complet de la finalité de ce qu’ils font», a-t-elle déclaré.

Plus de 550 personnes se sont rassemblées dans l’église King à Reedy Creek pour dire au revoir à l’adolescent bien-aimé de la Gold Coast

Mme Dobbie a fait ses adieux à sa quatrième fille bien-aimée aux funérailles de Lara en mars de l’année dernière

Les parents dévastés réclament une plus grande accessibilité pour les jeunes au sein des services de soins psychiatriques du système de santé privé, qui, selon eux, sont «essentiels pour sauver des vies».

« Le programme pour les plus de 16 ans est efficace et abordable et les enfants ont la possibilité de suivre des cours sur la gestion de la santé mentale afin que l’enfant comprenne sa maladie », a déclaré Mme Dobbie.

« Ils ont les compétences nécessaires pour faire face, les bons médicaments dont ils ont besoin et un soutien spécialisé en santé mentale, car tout le personnel est qualifié et fait face aux problèmes affectant nos jeunes et nos jeunes adultes.

Un porte-parole de Gold Coast Health a déclaré que le département travaillait en partenariat avec les médecins généralistes et d’autres fournisseurs de services de santé mentale dans le cadre d’un plan régional conjoint de santé mentale qui s’efforce de réduire les suicides.

«La perte par suicide est un événement tragique et nos pensées vont à toutes les personnes touchées par le suicide dans notre communauté», a-t-elle déclaré.

« Gold Coast Health propose des services de santé mentale spécialisés pour les enfants et les adolescents, y compris une unité d’hospitalisation de huit lits à l’hôpital Robina pour les personnes de moins de 18 ans. »

La famille Dobbie a célébré la mémoire de Lara lors d’une cérémonie de pose de fleurs lundi (photo)

Chaque membre de la famille a sélectionné un bouquet de fleurs qui leur a rappelé Lara

«Nos services d’urgence à l’hôpital Robina et à l’hôpital universitaire de Gold Coast fournissent des soins de crise, 24 heures par jour.

Gold Coast Health n’a pas répondu à des questions spécifiques sur la pression que les familles peuvent ressentir pour retirer prématurément leurs proches des soins hospitaliers, mais a déclaré que les patients libérés avaient un « plan de soins en place qui implique la famille du patient et des services de soutien dans la communauté. ‘

La famille a vécu sur le terrain de l’école pendant cinq ans, où M. Dobbie avait travaillé comme gardien, mais a récemment déménagé.

Aujourd’hui, ils sont toujours en train d’accepter la perte de leur quatrième enfant bien-aimé, dont on se souvient pour son humour comique – très adoré par ses cinq frères et sœurs – une personnalité tenace et forte et son amour de « tout ce qui est coréen ».

Mme Dobbie a rappelé affectueusement comment Lara avait un jour espéré être une YouTuber éduquant les autres sur la nation asiatique après être tombée amoureuse du pays pendant des vacances.

« Lundi, nous avons eu une pose de fleurs pour elle, chaque bouquet étant collecté selon l’expression de Lara de chaque membre de la famille. Sa mémoire n’est pas morte avec elle », a déclaré Mme Dobbie.

«Je ne pense pas que les enfants qui sont partis sont dans un meilleur endroit. Ils manquent, ils sont aimés. Cela ne devrait pas être une option.

« Il faut souligner qu’il existe d’autres options pour résoudre vos problèmes. »

Daily Mail Australia a contacté Queensland Health pour obtenir des commentaires.

Pour une assistance confidentielle, appelez LIFELINE: 13 11 14 www.lifeline.org.au ou Kids Helpline Line 1800 55 1800 https://kidshelpline.com.au/