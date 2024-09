L’aquarium du Connecticut paie plus de 12 000 $ pour régler l’enquête sur les soins aux bélugas

Un aquarium du Connecticut où trois bélugas sont morts ces dernières années a accepté de régler une enquête fédérale sur des violations présumées des soins aux animaux et de la qualité de l’eau en payant une amende de 12 200 $ sans admettre ni nier les accusations.

Selon l’aquarium, les baleines sont mortes de maladies après avoir été amenées du Canada au Mystic Aquarium en 2021. Le ministère américain de l’Agriculture a proposé l’accord le 13 août. L’aquarium a accepté les conditions, a déclaré un porte-parole mercredi, ajoutant qu’il y avait un désaccord sur la question de savoir si des violations avaient eu lieu.

Les violations présumées citées par le ministère de l’Agriculture n’ont joué aucun rôle dans la mort des trois baleines, a déclaré Meagan Seacor, vice-présidente des relations extérieures de l’aquarium. Les baleines avaient des problèmes de santé préexistants qui n’étaient pas détectables avant leur arrivée à Mystic, a-t-elle déclaré.

Les trois baleines étaient parmi les cinq qui ont été amenés à Mystic en 2021 depuis Marineland à Niagara Falls, en Ontario, après une longue bataille juridique pour obtenir des permis des États-Unis et du Canada.

En août 2021, un Béluga mâle de 5 ans nommé Havok est mort d’une maladie intestinale. Deux baleines femelles, La Havane et KharabaliLes trois baleines sont mortes respectivement en 2022 et 2023 d’une maladie de stockage, qui peut endommager le cerveau, la moelle épinière et d’autres parties du corps, selon l’aquarium. Les problèmes de santé des trois baleines étaient génétiques et non curables, ont déclaré les responsables de l’aquarium.

Deux des infractions citées par le ministère de l’Agriculture concernent les soins prodigués à Havok. L’agence a affirmé que le personnel de l’aquarium n’avait pas appelé de vétérinaire dans les dernières heures de sa vie, malgré des comportements anormaux observés chez lui, notamment des roulades fréquentes dans l’eau et d’autres signes de détresse.

Les enquêteurs fédéraux ont également déclaré que Havoc, qui souffrait de problèmes de vision, avait été blessé à deux reprises en juin 2021, une fois en se cognant contre une barrière alors qu’un employé utilisait un filet pour essayer de récupérer un objet étranger tombé dans son aquarium. Il a également été blessé en heurtant des poteaux dans le bassin médical de l’aquarium, ont indiqué les autorités.

Les enquêteurs ont également déclaré que les analyses effectuées dans les bassins des bélugas fin 2021 ont montré des niveaux extrêmement élevés de bactéries coliformes. L’accord de règlement stipule que les bactéries peuvent avoir contribué à certains des problèmes de santé de La Havane, mais il ne lie pas définitivement ses maux aux bactéries.

Seacor a déclaré que les niveaux élevés de bactéries étaient le résultat d’une brève période de dysfonctionnement de l’équipement et que l’aquarium avait pris des mesures immédiates pour réparer l’équipement et qu’il n’y avait pas eu de problèmes similaires depuis.

L’aquarium a accepté le règlement pour éviter un litige coûteux en contestant les violations présumées, a déclaré Seacor.

« Bien que nous soyons respectueusement en désaccord avec les affirmations de l’USDA, le règlement de cette affaire nous permet de rester concentrés sur notre mission principale : prendre soin des animaux du Mystic Aquarium et inciter les gens à protéger la vie marine », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les soins prodigués aux baleines par l’aquarium ont été suivis par plusieurs groupes de défense des animaux.

Naomi Rose, scientifique principale en biologie des mammifères marins à l’Animal Welfare Institute de Washington, DC, a déclaré que le Mystic Aquarium avait une bonne réputation en matière de soins aux animaux avant la mort des baleines, mais l’enquête fédérale a révélé des problèmes importants.

« Personnellement, et c’est juste moi, en tant que défenseur professionnel des animaux, je pense que Mystic a commis un grand nombre d’erreurs », a déclaré Rose. « Et j’aimerais vraiment qu’ils reçoivent plus qu’une simple tape sur les doigts, ce qui est en quelque sorte le cas. »

Elle a ajouté : « Je ne dirais pas que c’est juste, mais… c’est mieux que rien. »

Les bélugas, connus pour leur couleur blanche, sont des baleines plus petites, mesurant généralement de 3 à 5 mètres de long et pouvant peser jusqu’à 1 134 kilogrammes. Leur espérance de vie est d’environ 35 à 50 ans dans la nature, certains pouvant vivre 80 ans ou plus, selon divers groupes de défense de la faune. Le Mystic Aquarium compte aujourd’hui cinq bélugas qui vivent dans des bassins contenant un total de 2,8 millions de litres d’eau.