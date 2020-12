Vêtu d’un costume de père Noël, d’un masque et de palmes, un plongeur a agité à travers un rideau de poissons tropicaux dans un aquarium de Tokyo à des spectateurs socialement détachés qui regardaient derrière une vitre.

Poursuivant une tradition de plus de 20 ans au Sunshine Aquarium, elle a brandi une couronne de Noël alors qu’une banane et une raie nageaient sans être dérangée, et a utilisé un bol de nourriture en forme de bazooka pour éjecter des granulés pour se régaler.

«Pour être honnête, ai-je pensé, comment pouvez-vous nager dans cette tenue? Keiichi Matsumura, 42 ans, qui rendait visite à sa femme et à son fils de quatre ans, a déclaré à Reuters après avoir vu l’émission, qui se poursuit jusqu’au jour de Noël.

Pour Ayami Kobayashi, un habitant de Tokyo, 35 ans, le divertissement a été d’autant plus bienvenu en une année éclipsée par une pandémie.

«Quand j’ai vu le poisson, je me suis détendu. Je sais que c’est difficile d’organiser des événements comme celui-ci à cause du coronavirus situation, mais je suis reconnaissante qu’ils aient encore organisé l’événement », a-t-elle déclaré.

Lancé en 1999, le spectacle de Noël a eu lieu presque chaque année depuis lors.

Cette année, alors que les taux d’infection quotidiens à travers le Japon augmentent, l’aquarium n’a accueilli l’événement que les vendredis, samedis et dimanches et a fixé des limites strictes sur le nombre de participants.