L’aquarium de Berlin explose, déversant des milliers de poissons

BERLIN –

Un immense aquarium à Berlin a éclaté, déversant des débris, de l’eau et plus d’un millier de poissons tropicaux hors de l’attraction touristique AquaDom au cœur de la capitale allemande tôt vendredi.

La police a déclaré que des parties du bâtiment, qui contient également un hôtel, des cafés et une chocolaterie, ont été endommagées par 1 million de litres (264 000 gallons) d’eau déversés de l’aquarium peu avant 6 heures du matin (05h00 GMT). Les pompiers de Berlin ont déclaré que deux personnes avaient été légèrement blessées.

La société propriétaire de l’AquaDom, Union Investment Real Estate, a déclaré vendredi après-midi dans un communiqué que les raisons de l’incident n’étaient “pas encore claires”.

Le maire Franziska Giffey a déclaré que l’incident avait déclenché un “véritable tsunami” d’eau, mais que le timing tôt le matin avait évité beaucoup plus de blessures.

“Malgré toutes les destructions, nous avons quand même eu beaucoup de chance”, a-t-elle déclaré. “Nous aurions eu de terribles dégâts humains” si l’aquarium avait éclaté ne serait-ce qu’une heure plus tard, une fois de plus les gens étaient réveillés et dans l’hôtel et ses environs, a-t-elle déclaré.

L’AquaDom de 25 mètres de haut (82 pieds de haut) a été décrit comme le plus grand réservoir cylindrique du monde et contenait plus d’un millier de poissons tropicaux avant l’incident. Parmi les 80 types de poissons qu’il abritait, il y avait le tang bleu et le poisson-clown, deux espèces colorées connues du film d’animation populaire “Finding Nemo”.

“Malheureusement, aucun des 1 500 poissons n’a pu être sauvé”, a déclaré Giffey.

Des efforts étaient en cours vendredi après-midi pour sauver 400 à 500 petits poissons supplémentaires hébergés dans des aquariums sous le hall de l’hôtel. Sans électricité, leurs réservoirs ne recevaient pas l’oxygène nécessaire à leur survie, ont déclaré des responsables.

“Maintenant, il s’agit de les évacuer rapidement”, a déclaré à l’agence de presse allemande dpa Almut Neumann, responsable municipal chargé des questions environnementales pour le quartier berlinois de Mitte.

Diverses organisations, dont le zoo de Berlin, ont proposé de recueillir les poissons survivants.

L’exploitant d’aquarium Sea Life a déclaré qu’il était attristé par l’incident et essayait d’obtenir plus d’informations sur l’incident auprès des propriétaires de l’AquaDom.

L’aquarium de Sea Life est situé dans le même bâtiment et les visiteurs peuvent le visiter ainsi que l’AquaDom sur un seul billet.

Il y avait des spéculations sur les températures glaciales qui sont descendues à moins 10 degrés Celsius (14 degrés Fahrenheit) pendant la nuit ont provoqué une fissure dans le réservoir en verre acrylique, qui a ensuite explosé sous le poids de l’eau. La police a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que l’incident résultait d’un acte malveillant.

Environ 300 invités et employés ont dû être évacués de l’hôtel entourant l’aquarium, a indiqué la police.

Sandra Weeser, une députée allemande qui séjournait à l’hôtel, a déclaré qu’elle avait été réveillée par une grande détonation et qu’elle avait pensé qu’il y avait peut-être eu un tremblement de terre.

“Il y a des éclats (de verre) partout. Les meubles, tout a été inondé d’eau”, a-t-elle déclaré. “Cela ressemble un peu à une zone de guerre.”

La police a déclaré qu’une chocolaterie Lindt et plusieurs restaurants dans le même complexe immobilier, ainsi qu’un parking souterrain à côté de l’hôtel, avaient subi des dommages. Un porte-parole des pompiers a déclaré que les experts en sécurité des bâtiments évaluaient dans quelle mesure l’hôtel avait subi des dommages structurels.

Quelques heures après l’incident, des camions ont commencé à nettoyer les débris qui s’étaient répandus dans la rue devant l’hôtel. Des emballages de chocolat Lindt aux couleurs vives étaient éparpillés devant le bâtiment où la chocolaterie avait été endommagée. Une petite foule de touristes et de badauds a pris des photos derrière le cordon de police de l’autre côté de la rue.

L’aquarium, qui a été modernisé pour la dernière fois en 2020, est un aimant touristique majeur à Berlin. Le trajet en ascenseur de 10 minutes à travers le réservoir tropical a été l’un des points forts de l’attraction.

Le groupe de défense des animaux PETA a tweeté jeudi que l’aquarium est devenu un “piège mortel” pour les poissons qui y sont hébergés. “Cette tragédie causée par l’homme montre que les aquariums ne sont pas un endroit sûr pour les poissons et autres formes de vie marine”, ont-ils écrit.

Iva Yudinski, une touriste israélienne qui séjournait à l’hôtel, s’est dite choquée par l’incident.

« Pas plus tard qu’hier, nous l’avons regardé et nous avons été tellement étonnés (par) sa beauté », a-t-elle déclaré. “Soudain, tout a disparu. Tout est un gâchis, un gâchis total.”