L’aquarium de Berlin éclate : un officiel révèle les “premières indications” de ce qui a causé une rupture massive

Un responsable allemand émet l’hypothèse que la rupture d’un aquarium de 46 pieds à Berlin est le résultat d’une “fatigue matérielle”.

Un immense aquarium dans un centre-ville de Berlin l’hôtel a éclaté vendredi, libérant 264 000 gallons d’eau et 1 500 poissons et blessant deux personnes.

Le haut responsable de la sécurité de Berlin, Iris Spranger, a déclaré à la presse allemande que les autorités disent que “les premières indications indiquent une fatigue matérielle”.

Cependant, aucune cause officielle n’a encore été déterminée.

Reynolds Polymer Technology, une société américaine qui a aidé à construire l’énorme réservoir d’eau, a envoyé un émissaire en Allemagne pour une enquête sur l’incident.

Le déversement dans le hall du Radisson Blu a provoqué une vague de débris qui a balayé l’hôtel peu avant 6 heures du matin, heure locale, et des chiens de sauvetage ratissent la zone pour s’assurer que personne n’a été pris sous l’épave.

Le réservoir était le plus grand aquarium cylindrique du monde et a été surnommé “l’AquaDom”, qui contenait 80 différents types de poissons tropicaux y compris le tang bleu et le poisson-clown – dont la plupart auraient péri dans l’accident.

Quelque 300 invités séjournant à le Radisson Blu ont été contraints d’évacuer vendredi matin.

Le réservoir, qui était devenu une attraction touristique avec un trajet en ascenseur de 10 minutes, a été construit pour la première fois en 2003 et modernisé en 2020.

