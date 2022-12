L’aquarium de Berlin AquaDom éclate à l’hôtel, libérant 1 500 poissons tropicaux

Un aquarium géant a explosé dans un hôtel de Berlin tôt vendredi, libérant 1 500 poissons tropicaux dans le hall et inondant le centre-ville de la capitale allemande de débris et de centaines de milliers de gallons d’eau de mer dans une scène que le maire de la ville a comparée à un “véritable tsunami”. .”

Une centaine de pompiers ont répondu à une scène qui avait, selon la police, “des quantités massives d’eau” se sont déversées dans la rue. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par des clients à l’intérieur de l’hôtel montrent des dégâts importants et des cascades d’eau partout, sauf dans le réservoir vide. Des éclats de verre, des lampes mutilées, des chariots de groom et des tables sont jonchés dans tout le hall.

La cause de l’explosion de l’aquarium reste incertaine et fait l’objet d’une enquête, ont indiqué les pompiers. La police a déclaré aux journalistes qu’il n’y avait aucune preuve que l’incident était une attaque planifiée. Berlin connaît des températures glaciales qui sont descendues jusqu’à 14 degrés Fahrenheit pendant la nuit.

À 82 pieds de haut, AquaDom a été salué par ses créateurs comme le plus grand réservoir cylindrique autonome au monde. Le réservoir, qui a été construit dans l’hôtel en 2003 et modernisé pour la dernière fois en 2020, comportait un trajet en ascenseur de 10 minutes qui permettait aux clients d’admirer le poisson de près. Plus de 80 types de poissons vivaient à l’intérieur de l’aquarium, y compris le tang bleu et le poisson-clown popularisé par le film d’animation “Finding Nemo”.