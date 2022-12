L’aquarium de 25 mètres de haut de Berlin éclate, renversant des débris et tuant des centaines de poissons

Un immense aquarium à Berlin a éclaté vendredi, provoquant le déversement de verre, d’eau et de centaines de poissons tropicaux hors de l’attraction touristique Sea Life au cœur de la capitale allemande.

Une vague de débris a balayé le bâtiment, qui contient également un hôtel, des cafés et une chocolaterie, alors qu’un million de litres d’eau se sont déversés de l’aquarium peu avant 6 heures du matin, a indiqué la police.

Les pompiers de Berlin ont déclaré que deux personnes avaient été légèrement blessées. Des chiens de sauvetage fouillaient le bâtiment à la recherche de quiconque pourrait être piégé sous des débris, ont-ils déclaré.

Des personnes attendent d’être transportées devant un hôtel après l’éclatement de l’AquaDom. (Michel Tantussi/Reuters)

Les opérateurs de Sea Life affirment que l’AquaDom de 25 mètres de haut était le plus grand réservoir cylindrique du monde et contenait plus d’un millier de poissons tropicaux avant l’incident. Parmi les 80 types de poissons qu’il abritait, il y avait le tang bleu et le poisson-clown, les espèces connues du film d’animation populaire Le monde de nemo.

“Nous n’avons pas encore pu parcourir complètement le premier étage, qui est probablement l’endroit où se trouveront ces poissons”, a déclaré le porte-parole des pompiers, Adrian Wentzel. “Mais le fait est que l’eau s’est complètement échappée et ces quelque 1 400 poissons qui se trouvaient dans cet aquarium n’ont pas non plus pu être sauvés.”

Il y avait des spéculations sur les températures glaciales qui sont descendues à -10 ° C pendant la nuit ont provoqué une fissure dans le réservoir, qui a ensuite explosé sous le poids de l’eau. La police a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que l’incident résultait d’une attaque.

Une autre vue des dégâts qui se sont répandus sur le trottoir de Berlin est montrée alors qu’un pompier se tient au milieu des débris devant l’hôtel Radisson Blu à Berlin. (John Macdougall/AFP/Getty Images)

Bang fort, ‘des éclats partout’

Sandra Weeser, une députée allemande qui séjournait à l’hôtel, a déclaré qu’elle avait été réveillée par une grande détonation et qu’elle avait pensé qu’il y avait peut-être eu un tremblement de terre.

“Il y a des éclats [of glass] partout. Les meubles, tout a été inondé d’eau”, a-t-elle dit. “Cela ressemble un peu à une zone de guerre.”

Sur une photo d’archive de mai 2011, on voit un plongeur nettoyer l’AquaDom, l’aquarium du hall de l’hôtel Radisson Blu au centre de Berlin. Un ascenseur traverse le centre de l’aquarium, emmenant les visiteurs à travers un monde sous-marin lors de leur ascension et de leur descente dans le bâtiment. (Kay Nietfeld/AFP/Getty Images)

L’aquarium, qui a été modernisé pour la dernière fois en 2020, est un aimant touristique majeur à Berlin. Le trajet en ascenseur de 10 minutes à travers le réservoir tropical a été l’un des points forts de l’attraction.

Environ 300 invités et employés ont dû être évacués de l’hôtel entourant l’aquarium, a indiqué la police.