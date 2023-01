L’aquaculture de la Colombie-Britannique cherche de nouvelles réponses alors qu’elle fait face à son avenir trouble en 2023

Avec le changement de calendrier de 2022 à 2023, l’avenir de l’industrie aquacole au large des côtes de la Colombie-Britannique est confronté à des eaux troubles à l’avenir.

En 2019, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a publié l’engagement du gouvernement à réorienter sa stratégie vers une « économie bleue », le plan du gouvernement fédéral visant à éliminer progressivement les fermes piscicoles à enclos ouverts d’ici 2025 à peine un an plus tard.

Après qu’un tribunal fédéral a renversé la décision au printemps dernier, le MPO a annoncé le passage à un plan de transition s’éloignant des fermes piscicoles en filet ouvert, le cadre devant être annoncé au printemps prochain.

Dans un communiqué, la BCFSA (BC Salmon Farmers Association) a déclaré qu’elle s’engageait envers un « secteur salmonicole de la Colombie-Britannique dirigé par les Premières Nations et fondé sur une approche inclusive et écosystémique de la gestion qui améliore progressivement la performance environnementale du secteur », ajoutant que « nous avons transition depuis des décennies grâce au développement de technologies et d’innovations de pointe pour réduire continuellement notre impact sur l’environnement.

Technologies, qui pourraient inclure la transition vers des systèmes d’aquaculture en recirculation (RAS) – un processus dans lequel l’eau est recyclée et réutilisée après filtration mécanique et biologique, avec élimination des métabolites et autres matières. Cependant, que le déplacement d’un océan à l’autre se produise dépend d’une chose importante : le coût.

« La viabilité financière de la transition vers des systèmes d’aquaculture en recirculation sur terre n’a pas été prouvée », déclare Brian Kingzett, directeur général de la BCFSA.

“Ces systèmes sont plus efficaces avec des poissons plus petits et des systèmes hybrides où les poissons sont élevés dans un RAS jusqu’à une grande taille avant d’être déplacés vers l’océan peuvent faire partie de la solution.”

Gold Fish Aquafarms, qui vient de recevoir une licence du MPO en novembre, supervise un projet de près de 100 millions de dollars impliquant des systèmes RAS à Gold River. Le président et chef de la direction, Rob Walker, dit qu’il supervise la planification du projet depuis trois ans.

Après son lancement en 2023, il faudra 18 mois avant que le projet ne soit pleinement fonctionnel.

« Nous utilisons une canalisation d’appel mixte. C’est un long abreuvoir, l’eau va d’un côté et ressort de l’autre. L’eau est recirculée, envoyée au traitement afin qu’elle soit nettoyée.

“Nous ferons éclore les œufs, jusqu’à la pépinière, éventuellement dans les raceways juvéniles, puis finalement jusqu’à la taille de la récolte.”

S’appuyant sur le site d’une ancienne usine de pâtes et papiers, Walker affirme avoir économisé environ 15 % des coûts de démarrage. Walker dit que cette transition, même si elle peut être intimidante, sera vitale pour l’avenir de l’océan et de l’industrie.

“Les grandes entreprises recherchent depuis de nombreuses années des alternatives”, a déclaré Walker. « C’est très capitalistique et c’est un énorme défi. Le mandat du gouvernement fédéral est de le sortir de l’eau et de protéger l’océan.

« L’océan n’est pas en bon état et il est imprévisible. Vous ne savez jamais quand la prochaine tempête ou la prochaine floraison d’algues. Bien qu’il y ait encore des risques avec cela, le risque est gérable.

MPOPisciculturesPêches et Océans Canada