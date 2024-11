L’âpre querelle entre Steve McQueen et Yul Brynner

(Crédit : Alamy/Anefo)

Hollywood est, à son meilleur, un endroit où les rêves sont partagés, où les histoires sont également racontées, et où le travail du collectif est rassemblé en un seul fil brillant cousu sur le grand écran. Cependant, dans le pire des cas, il s’agit d’un ensemble d’egos qui rivalisent tous pour obtenir plus d’attention les uns que les autres. Se mordant et se griffant, les acteurs sont souvent parmi les pires contrevenants, ce qui peut souvent conduire à d’âpres querelles, ce dont Yul Brynner et Steve McQueen peuvent en témoigner.

Connu comme l’un des meilleurs acteurs contemporains de son époque, Yul Brynner était une figure hollywoodienne intrigante au parcours éclectique. Il était un acteur, chanteur, réalisateur, producteur, mannequin, photographe et écrivain russe, français, suisse et américain. C’était un homme accompli de la Renaissance, comme on en voyait rarement trop souvent à Hollywood.

Bien qu’il soit connu pour une gamme de films créés tout au long de la fin du milieu du 20e siècle, Brynner est largement connu pour son interprétation du roi Mongkut dans la comédie musicale de Rodgers et Hammerstein. Le roi et moipour lequel il a remporté deux Tony Awards. Plus tard, lorsque la production théâtrale a été adaptée en long métrage, Brynner a également remporté l’Oscar du « Meilleur acteur » aux Oscars de 1957.

Seulement son deuxième rôle au cinéma, l’apparition de Brynner dans Le roi et moi, a lancé une carrière impressionnante à Hollywood, avec Les dix commandements en 1956, ainsi que Les frères Karamazov et Le son et la fureur pour clôturer la décennie.

Au tournant des années 1960, cependant, le succès de Brynner atteint des sommets commerciaux avec la sortie de Les Sept Magnifiquesun western remake du film d’Akira Kurosawa Sept samouraïs, dans lequel l’acteur a joué aux côtés de Charles Bronson, Eli Wallach, James Coburn et Steve McQueen. Le film est largement considéré comme l’un des meilleurs efforts du genre western et peut être considéré comme l’un des meilleurs films de tous les acteurs attachés au film, mais cela ne signifie pas que c’était un lieu de travail confortable.

Gonflé de plusieurs egos, l’ensemble du casting est devenu un foyer de tension, en particulier lorsque McQueen est devenu mécontent du fait que son personnage n’avait que sept lignes de dialogue dans le scénario original. Cédant à la pression, le réalisateur, John Sturges, a déclaré à l’idole McQueen qu’il lui donnerait un certain contrôle derrière la caméra, un pouvoir dont l’acteur a abusé, utilisant sa position unique pour éclipser Brynner et attirer l’attention sur lui.

C’est le genre de rôle accordé aux stars que le studio cherche désespérément à ajouter à l’ensemble d’un film – le genre de démarche qui permet de gagner des places remplies par le public le week-end d’ouverture. Cependant, ils n’ont clairement pas compris à quel point McQueen pourrait prendre au sérieux son rôle nouvellement acquis. L’acteur utilisait sa place pour se moquer de Brynne, accomplissant des actes enfantins qui attireraient la caméra vers lui plutôt que vers Brynner. De tels actes comprenaient le fait de lancer une pièce de monnaie et de faire claquer ses cartouches de fusil de chasse lors de l’un des discours de Brynner.

La plus exaspérante de ses farces était peut-être lorsque McQueen rejetait le monticule de terre que Brynner avait créé pour lui-même afin de le faire paraître aussi grand que les autres acteurs. Le genre de comportement d’intimidation qui conviendrait à un lycéen morveux, et non à l’un des acteurs les plus regardés de sa génération.

Cela a atteint son paroxysme à un moment donné de la production, avec Marc Eliot écrivant dans le livre de 2005 Steve McQueen : une biographie que Brynner a un jour « attrapé » McQueen de manière menaçante. Rappelant la tension entre lui et la star de Les Sept Magnifiques, McQueen a déclaré : « Nous ne nous entendions pas. Brynner s’est approché de moi devant beaucoup de monde et m’a attrapé par l’épaule. Il était fou de quelque chose. Il ne roule pas bien et ne connaît rien aux armes, alors peut-être pensait-il que je représentais une menace ».

Poursuivant, McQueen a ajouté : « J’étais dans mon élément. Il ne l’était pas. Lorsque vous travaillez dans une scène avec Yul, vous êtes censé rester parfaitement immobile, à trois mètres de vous. Eh bien, je ne travaille pas de cette façon ». Même si McQueen a raison sur certains points, ne pas laisser un autre artiste essayer de donner le meilleur de lui-même est le genre d’attitude qui peut rendre aigre toute une production.

La co-star du couple, Robert Vaughn, a commenté en outre leur querelle sur le plateau dans sa biographie de 2008. Une vie heureuse, dans lequel l’acteur rappelle que McQueen était jaloux du pistolet de Brynner dans le film. Alors que la querelle semblait motivée par l’icône du cinéma américain, Vaughn écrit : « Steve était extrêmement compétitif. Il ne suffisait pas de réussir : il devait réussir plus que quiconque.

Hollywood peut être un endroit désagréable. Tout comme dans la cour d’école, marcher accidentellement sur les orteils de l’un des enfants cool peut vous causer des ennuis. Cependant, il est rafraîchissant de savoir que, au moins dans cette histoire, le petit nouveau Brynner n’a pas eu peur de tenir tête au capitaine de l’équipe de football.

