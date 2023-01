L’appuie-tête audio haptique de Razer veut faire vibrer votre monde

Si vous allez avoir un appui-tête sur votre chaise de jeu, autant le faire fonctionner pour vous. Razer Projet Carol Le concept de design dévoilé au CES lance un son surround 7.1 canaux en champ proche et l’haptique HyperSense de Razer à l’endroit où vous posez votre tête. Il semble étrange d’avoir un appui-tête avec la configuration système requise, mais celui-ci n’est que pour le PC.

Le son en champ proche signifie que l’audio est concentré près de vos oreilles, bien que mappé pour le surround, plutôt que de remplir la pièce comme le seraient les haut-parleurs. Ce sont essentiellement des haut-parleurs qui s’assoient de chaque côté de votre tête. Les côtés peuvent être tirés vers vos oreilles ou repoussés.

Razer



Razer a conçu Carol pour fonctionner avec plus de chaises de jeu que celles de Razer ; il a des sangles élastiques réglables pour le monter. L’audio se connecte à votre PC via une connexion sans fil 2,4 GHz (faible latence). Il nécessite également une charge – à 8 heures d’autonomie, il nécessitera une charge fréquente par rapport à un bon casque.

Le projet Carol n’est pas aussi fastueux ou ambitieux que certains des concepts passés de Razer, comme son Projet Hazel à partir de 2021 qui s’est finalement transformé en décevant Zéphyr masque. Comme tous les produits conceptuels, rien ne garantit qu’il évoluera un jour vers un produit d’expédition, et il y a encore moins de chances qu’il soit capable de faire tout ce qu’il propose.

Et je pense que deux des vrais produits annoncés par la société — rembourrage du visage pour le Méta Quête 2 conçu en collaboration avec le fabricant de dispositifs médicaux ResMed et la disponibilité du Razer Edge et Edge 5G tablette de jeu en nuage plus contrôleur – semble plus intéressant que le concept de cette année. Je suppose que nous verrons où cela mène.