«Il y avait du personnel, il y avait aussi des vaccins, mais il n’y avait personne», a déclaré le maire, Gianluca Galimberti, ajoutant que la situation était mauvaise depuis des semaines. Des scénarios similaires se déroulent dans tout le pays, alors que les autorités ont du mal à faire vacciner les Italiens plus âgés et vulnérables qui en ont le plus besoin.

ROME – Le maire de Crémone, l’une des villes du nord de l’Italie frappée pour la première fois par le coronavirus lors de l’explosion initiale de la pandémie en Europe, a reçu un appel ce week-end indiquant que le centre de vaccination local était vide. La réservation de la région Le système n’avait pas réussi à contacter et à organiser des rendez-vous avec des résidents plus âgés, laissant plus de 500 doses de vaccin à risque d’être gaspillées.

La situation reste si grave que l’Union européenne a dévoilé mercredi des restrictions d’urgence pour freiner les exportations de vaccins Covid-19 pendant six semaines, et le gouvernement italien, agissant à la demande de la Commission européenne, a envoyé la police le week-end dernier pour inspecter 29 millions de doses de Vaccin AstraZeneca dans une installation en dehors de Rome, qui a soulevé des soupçons d’exportations possibles hors du bloc.

Même lorsque l’offre n’est pas le problème, l’inertie bureaucratique, les erreurs stratégiques, la diffusion des responsabilités et les problèmes logistiques dans la prise de rendez-vous ont sérieusement sapé les efforts de vaccination.

En Italie, ces faux pas ont particulièrement touché la population la plus âgée et la plus vulnérable. Un an après que le pays soit devenu le premier pays occidental à faire face au virus, il a maintenant la distinction douteuse d’avoir le taux le plus élevé de décès quotidiens dus à Covid-19 parmi les grandes puissances européennes. Moins d’une personne sur cinq de plus de 80 ans a reçu les deux doses d’un vaccin, et moins de 5 pour cent des septuagénaires ont reçu leur premier vaccin.

En matière de distribution de vaccins, l’Italie est à égalité avec la France et l’Allemagne et un peu derrière l’Espagne, mais ses difficultés à vacciner les seniors ont constitué un échec mortel dans un pays qui a la population la plus âgée d’Europe.

Le Premier ministre Mario Draghi a reconnu le problème dans un discours prononcé mercredi devant le Sénat italien, affirmant que si le rythme des vaccinations commençait à augmenter, il était «crucial de vacciner d’abord nos citoyens âgés et fragiles qui ont plus à craindre pour les conséquences de le virus. »