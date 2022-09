Les oliviers de la Finca Fuensantilla de la Green Gold Olive Oil Company à Beas del Segura, en Espagne, ont subi des températures record et un manque de précipitations cette année. (Alfredo Cáliz/Panos/Redux pour CNN)

Les grands-parents de Manuel Heredia Halcón ont planté les oliviers dans son bosquet de 1 200 acres en Andalousie, en Espagne, il y a près d’un siècle.

Les arbres sont réputés pour leur capacité à pousser même dans les sols les plus secs, mais cette année, les températures torrides et le manque sévère de précipitations ont fait des ravages.

“Nous sommes très inquiets”, a déclaré Halcón à CNN Business. “Vous ne pouvez pas remplacer l’olivier par un autre arbre ou produit”, a-t-il ajouté.

Comme de nombreux agriculteurs européens, Halcón a lutté contre une sécheresse extrême cet été – il estime que la récolte d’huile d’olive de sa ferme, Cortijo de Suerte Alta, chutera d’environ 40% cette année en raison des conditions météorologiques extraordinaires.

En juillet, les températures ont battu des records à 40 degrés Celsius (104,5 degrés Fahrenheit) dans certaines parties de la France, de l’Espagne, de l’Italie et du Portugal. Début août, une chaleur étouffante et un manque de précipitations avaient poussé près des deux tiers des terres de l’Union européenne dans des conditions de sécheresse, selon l’Observatoire européen de la sécheresse.

Les producteurs d’huile d’olive ont été durement touchés. Kyle Holland, analyste des prix des oléagineux et des céréales chez Mintec, une société de données sur les produits de base, s’attend à une “réduction spectaculaire” comprise entre 33% et 38% de la récolte d’huile d’olive en Espagne qui commence en octobre.

L’Espagne est le plus grand producteur mondial d’huile d’olive, représentant plus des deux cinquièmes de l’offre mondiale l’année dernière, selon le Conseil oléicole international. La Grèce, l’Italie et le Portugal sont également de grands producteurs.

Les consommateurs paient déjà plus pour l’huile d’olive. Les prix de détail dans l’ensemble de l’Union européenne ont bondi de 14 % au cours de l’année jusqu’en juillet. Mais les prix devraient encore augmenter dans les mois à venir, ont déclaré les producteurs et les acheteurs à CNN Business.

“La sécheresse est trop importante. C’est tout simplement trop sec. Certains arbres produisent très peu de fruits, d’autres ne produisent aucun fruit. Cela ne se produit que lorsque les niveaux d’humidité du sol sont extrêmement bas”, a déclaré Holland à CNN Business.

C’est un coup de semonce pour une industrie qui dépend d’un cycle de vie prévisible des oliviers. Les producteurs sont habitués à de grandes fluctuations de la récolte sur une période de 24 mois, mais le changement climatique perturbe déjà ce rythme séculaire.





Des olives tombées sont vues dans un sol sec pendant la sécheresse à la Villa Filippo Berio à Vecchiano, en Italie. (Noemi Cassanelli/CNN) Paco Bujalance, le maître du moulin de Cortijo de Suerte Alta, montre des olives dans le bosquet de l’entreprise à Albendín, en Espagne. (Alfredo Cáliz/Panos/Redux pour CNN)

“Impossible d’avoir des fruits”

La production d’huile d’olive est une question de timing. Les arbres commencent à bourgeonner en mars avant que les fleurs ne s’ouvrent en mai. Les olives poussent au cours des mois d’été avant la récolte à l’automne.

L’Andalousie, la région la plus méridionale de l’Espagne, fournit environ un tiers de l’huile d’olive mondiale. Il est habitué à des températures atteignant régulièrement 40 degrés Celsius, mais pas en mai, lorsque les fleurs commencent à fleurir.

« À ce moment-là, nous avons peut-être perdu 15 à 20 % de la récolte », a-t-il déclaré.

Halcón prévoit de vendre le pétrole de cette année à 4 € (3,97 $) le kilo à ses acheteurs, y compris des importateurs en Asie et en Amérique. C’est une augmentation de 30 % par rapport à l’année dernière.

La canicule a coïncidé avec une troisième année consécutive de faibles précipitations. Les niveaux d’eau du fleuve Guadalquivir, qui aide à irriguer les oliveraies environnantes, sont extrêmement bas. Halcón a déclaré qu’il ne pouvait donner à ses arbres qu’environ la moitié de la quantité d’eau habituelle pendant cette saison de croissance.

“L’année prochaine sera encore pire car les barrages seront complètement vides”, a-t-il déclaré.

Juan Jímenez, PDG de la Green Gold Olive Oil Company, une entreprise familiale située à environ 160 kilomètres (100 miles) au nord-est, fait face à des problèmes similaires.

“[The issue] il ne s’agit pas seulement de savoir à quel point il faisait chaud, mais quand il faisait chaud”, a-t-il déclaré à CNN Business.

“Au moment où la fleur de l’olivier prend vie, et [if it is] chaud, la fleur elle-même, elle brûle, donc c’est impossible d’avoir un fruit”, a-t-il ajouté.

Les oliviers de Jímenez couvrent 740 acres de terrain montagneux et plat. La flambée des températures de mai réduira probablement sa récolte de 35 à 60 % de la récolte d’une année normale si la pluie ne tombe pas dans les prochaines semaines.

Si tel est le cas, ce serait la “pire récolte des 10 dernières années”, a déclaré Jímenez.









Ailleurs dans le sud de l’Europe, les conditions de sécheresse ont également causé d’énormes maux de tête. Filippo Berio vend du pétrole dans 72 pays et s’approvisionne principalement auprès de fournisseurs en Italie, en Espagne et en Grèce.

Elle produit également sa propre huile à partir de 25 000 arbres en Italie. Walter Zanre, directeur général de la division britannique de Filippo Berio, a qualifié le bosquet toscan de “sec” cet été. Fin juillet, un incendie de forêt s’est déclaré très près de la seule usine de l’entreprise – où toutes ses huiles sont mélangées, raffinées et mises en bouteille – l’engloutissant dans la fumée et les cendres.

“Nous avons vécu des situations de sécheresse, mais je pense que de mémoire d’homme, c’est la pire que quiconque ait jamais vue”, a déclaré Zanre à CNN Business.

Choc des prix

Reste à savoir à quel point la récolte 2022 sera mauvaise. Le ministère de l’Agriculture des États-Unis a prévu le mois dernier une baisse de 14 % de la production mondiale, tandis que Mintec s’attend à ce qu’elle soit similaire à la perte de plus de 30 % prévue pour l’Espagne.

Les prix de référence à la production de l’huile d’olive extra vierge espagnole d’Andalousie ont atteint fin août leur plus haut niveau depuis plus de cinq ans. Et, au cours des deux dernières années, ils ont grimpé de près de 80 %, passant de 2,19 € (2,18 $) le kilogramme en août 2020 à 3,93 € (3,90 $) ce mois-ci.

Les prix ont grimpé en flèche au début de 2021, les acheteurs craignant que le mauvais temps ne réduise l’offre, selon les données de Mintec. Ils ont de nouveau augmenté fin février après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, lorsqu’une baisse redoutée des exportations d’huile de tournesol de la région a conduit les acheteurs à s’approvisionner en huile d’olive comme substitut.

Depuis juin, les signes indiquant que la prochaine récolte sera mauvaise ont de nouveau fait grimper les prix.

Jusqu’à présent, de longs contrats entre les fournisseurs et les détaillants ont protégé les consommateurs de certaines des pires hausses de prix. Mais les acheteurs peuvent s’attendre à une augmentation significative au cours des quatre prochains mois, lorsque les détaillants renouvelleront leurs accords d’approvisionnement, a déclaré Holland.

“Les détaillants essaieront de ne pas répercuter autant de ces coûts que possible”, a-t-il déclaré, ajoutant que les prix à la production pourraient augmenter jusqu’à 15% par rapport aux niveaux déjà gonflés d’août. Même une hausse de 10 % placerait les prix à la production à leur plus haut niveau jamais enregistré, selon les données du Mintec.

Yacine Amor, directeur de l’Artisan Olive Oil Company, un grossiste britannique, a déclaré à CNN Business qu’il s’attend à ce que le prix de vente d’une bouteille d’un demi-litre (18 onces liquides) de son huile d’olive augmente de 20% au cours de la prochaine quelques mois. Les clients d’Amor sont principalement des supermarchés, des épiceries fines et des restaurants.





Un tracteur traverse une oliveraie à Villa Filippo Berio en Italie. (Noemi Cassanelli/CNN) À l’intérieur de la salle du moulin à huile d’olive de la Villa Filippo Berio. (Noemi Cassanelli/CNN)

Le prix d’une bouteille a déjà grimpé en flèche sur certains grands marchés. En Europe, premier consommateur mondial d’huile d’olive, les plus fortes hausses ont été enregistrées aux Pays-Bas et en Grèce, où les prix de détail ont bondi de plus d’un quart en juillet par rapport à la même période l’année précédente.

La même taille de bouteille d’huile d’olive extra vierge Filippo Berio au Royaume-Uni – le plus grand marché de la marque en dehors des États-Unis – coûte désormais un record de 5 £ (5,76 $) dans certains magasins, contre 3,75 £ (4,32 $) au début de l’année. C’est un tiers plus cher.

La plus grande préoccupation de Zanre est de savoir comment le comportement des acheteurs peut changer à mesure que les prix augmentent inévitablement.

“Sans aucun doute, nous sommes confrontés à l’une des périodes les plus difficiles jamais connues dans l’industrie de l’huile d’olive”, a-t-il déclaré.

Les coûts augmentent partout

Les producteurs d’huile d’olive ont résisté à de nombreuses tempêtes dans le passé, mais cette année, une combinaison de conditions météorologiques extrêmes, de goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et de la flambée des coûts de l’énergie – alimentée par la guerre en Ukraine – a provoqué une pression sans précédent.

Halcón a déclaré que le coût de l’électricité nécessaire pour pomper l’eau vers ses arbres a doublé, tandis que ses bouteilles en verre sont 40 % plus chères.









Pour Zanre aussi, “tout ce que vous touchez dans [the] chaîne d’approvisionnement » a augmenté de prix. Il estime que certains coûts, tels que les frais d’expédition, ne devraient jamais baisser.

“La palette sur laquelle circulent les marchandises a augmenté, les bouteilles ont augmenté, les étiquettes ont augmenté, les bouchons ont augmenté, l’énergie pour faire fonctionner l’usine a augmenté. Tout. Et puis, en plus de cela, nous avoir le prix de [the] le pétrole monte », a-t-il dit.

Mais la crise engendre des opportunités, a déclaré Halcón. La hausse des prix des huiles de graines, y compris l’huile de tournesol, a rendu l’huile d’olive plus compétitive.

“Si il y a un an, l’huile d’olive était le double [the] prix, voire trois fois plus cher que certains [alternatives]aujourd’hui, nous ne sommes peut-être que 20 %, 30 % plus chers que les huiles de graines », a-t-il déclaré.

Jímenez est également optimiste. L’huile d’olive ne représente encore qu’une infime fraction du marché mondial des huiles comestibles, a-t-il déclaré, une part dont il est convaincu qu’elle ne peut que croître.

“Mais nous devons être prêts à comprendre que peut-être cela [drought] va arriver, pas une fois en 20 ans, mais une fois sur dix, ou une fois sur cinq, ou une fois sur quatre. Et nous devons être prêts à le faire si nous voulons survivre dans un marché concurrentiel », a-t-il déclaré.