La Société canadienne du sang affirme avoir réussi à attirer de nouveaux donneurs, mais une multitude de rendez-vous non remplis ou annulés au cours des derniers mois ont laissé l’approvisionnement en sang plus bas qu’elle ne le souhaiterait.

L’organisation s’est fixé un objectif ambitieux en juin d’attirer 100 000 nouveaux donateurs pour s’adresser à sa plus petite base de donateurs en une décennie.

Il y avait 31 000 donneurs de moins qu’avant la pandémie de COVID-19, ce qui signifie plus de pression sur un plus petit nombre de personnes prêtes à se retrousser les manches.

«Nous avons certainement vu la base de donateurs au cours des derniers trimestres augmenter lentement. Je pense qu’environ 80 % de cet objectif a été atteint », a déclaré le chef de la direction de la Société canadienne du sang, le Dr Graham Sher.

« Les faits sont que nous avons été en mesure de répondre aux besoins des patients de manière constante. Nous avons livré tous les produits aux hôpitaux… mais nous allons trop souvent au puits (avec) les mêmes donneurs.

Le service supervise l’inventaire à partir duquel le sang et les produits sanguins sont régulièrement déplacés à travers le pays pour répondre aux besoins des hôpitaux et des patients.

Entre 400 000 et 425 000 Canadiens donnent du sang régulièrement.

Mais l’inventaire a une durée de conservation – un an pour le plasma congelé, 42 jours pour les globules rouges et cinq jours pour les plaquettes – il faut donc du travail pour s’assurer que l’approvisionnement continue de répondre à la demande.

« Les approvisionnements sont limités. Nous aimons avoir entre 21 000 et 25 000 unités de sang en stock chaque jour, car cela nous donne l’agilité et l’élasticité nécessaires pour répondre aux besoins dans tout le pays », a déclaré Sher.

« Nous fonctionnons avec un inventaire de 15 000 à 16 000 unités au lieu de 21 000. C’est pourquoi nous disons que nous devons renforcer la base de donateurs et augmenter les collections.

La Société canadienne du sang a 25 000 rendez-vous vides à combler avant la fin des périodes chargées de Noël et du Nouvel An. Il fait également face à un grand nombre d’annulations ou de personnes qui ne se présentent tout simplement pas en raison d’une combinaison de rhumes, de grippe et de maladies COVID-19.

« La saison hivernale du rhume et de la grippe est à nos portes, nos taux d’annulation ont considérablement augmenté et nous nous dirigeons vers les semaines les plus difficiles pour collecter du sang et des produits sanguins », a déclaré Rick Prinzen, directeur de la chaîne d’approvisionnement et vice-président des relations avec les donateurs pour Société canadienne du sang.

“Les tempêtes hivernales pourraient avoir un impact supplémentaire sur les collections.”

