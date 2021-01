Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

L’approvisionnement en vaccin Covid est « serré », prévient Matt Hancock

Ce gouvernement n’est pas connu pour être sous-prometteur et surdoué. Vous pourriez espérer qu’ils essaient de changer cela avec leur dernier message. Le déploiement du vaccin a été salué pour sa rapidité, mais lors d’une conférence de presse à Downing Street, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les efforts étaient limités par l’offre, qui est « serrée ». Boris Johnson a laissé entendre que le gouvernement « examinera le potentiel d’assouplissement de certaines mesures », avant la mi-février, mais le n ° 10 a repoussé ses paroles et a déclaré que le 15 février « restait le premier stade auquel nous pourrions changer l’une des règles. « . Les enseignants qui espéraient sauter la file d’attente pour un vaccin permettant aux écoles de rouvrir ont vu leurs aspirations mises en échec. Les premiers chiffres officiels couvrant la deuxième vague montrent que les enseignants ne sont pas plus susceptibles d’être morts de Covid-19. Jonathon Kitson analyse pourquoi laisser les enseignants sauter la file d’attente des vaccins serait une erreur et Ross Clark explique comment, sans un plan de sortie de Pâques, la nation risque de se retrouver piégée dans un verrouillage éternel.

Pendant ce temps, les voyageurs arrivant au Royaume-Uni pourraient devoir payer des milliers de livres pour rester dans des «hôtels de quarantaine», dans le cadre de nouveaux plans gouvernementaux. Boris Johnson est sous la pression des ministres pour durcir les contrôles aux frontières, afin d’empêcher de nouvelles variantes de Covid-19 d’entrer au Royaume-Uni. Pourtant, le plan n’est en aucun cas infaillible, comme l’a montré la Nouvelle-Zélande, l’un des pays qui a utilisé des hôtels de quarantaine. Il a signalé son premier cas dans la communauté depuis plus de deux mois, identifié comme la variante sud-africaine et probablement contracté en quarantaine hôtelière.

Mort de la rue principale alors que Boohoo achète Debenhams

Le géant de la mode en ligne Boohoo a acheté la marque Debenhams pour 55 millions de livres sterling, ce qui entraînera la fermeture de ses magasins de briques et de mortier restants. Boohoo relancera le grand magasin en tant qu’opération en ligne uniquement à partir de l’année prochaine, mais l’accord n’inclura pas le sauvetage des magasins de Debenhams, qui fermeront définitivement dans le cadre de la liquidation de l’entreprise. Par ailleurs, Asos a confirmé qu’il était en pourparlers pour acheter les marques Topshop, Topman, Miss Selfridge et HIIT de l’empire Arcadia effondré de Sir Philip Green. Rédacteur principal de la mode Caroline Leaper analyse pourquoi la grande rue britannique telle que nous la connaissions est terminée.

Les nièces de la princesse Diana expliquent comment elle les a protégées

Ils n’avaient que cinq ans lorsque leur tante, Diana, princesse de Galles, est décédée dans un accident de voiture à Paris, et ignorait si complètement sa position sur la scène mondiale. Pour Lady Amelia et Lady Eliza Spencer, elle était simplement une tante « incroyablement chaleureuse, maternelle et aimante ». Mais les jumeaux, aujourd’hui âgés de 28 ans, ont décrit comment ils avaient appris l’héritage de la princesse en vieillissant, réalisant comment elle les avait protégés des paparazzis à leur insu. Lisez comment les sœurs, filles du frère de la princesse, Earl Spencer, se sont souvenues des souvenirs de leur tante.

‘Mal à faire face’ | Une femme a admis avoir tué son fils handicapé de 10 ans après avoir souffert d’une dépression nerveuse alors qu’elle luttait pour prendre soin de lui pendant le confinement. Au moment de sa mort, son père, le célèbre photographe Dean Freeman, était en Espagne. Continuez à lire ici.

Autour du monde: dans les coulisses du cirque de Trump

La première chose que vous remarquez à propos de Donald Trump en chair et en os est sa taille. Il a une construction de joueur de rugby: 6 pieds 3 pouces et 17 pierres. La deuxième chose est les cheveux, balayés en travers et en arrière et fixés en place. C’est comme une vague déferlante figée en mouvement. Et puis il y a le teint de la peau. Au moins, c’est l’ordre Ben Riley-Smith se souvient quand il l’a vu pour la première fois après avoir déménagé à Washington DC comme Le télégraphe Rédacteur américain en octobre 2017. Lisez comment les trois prochaines années et quatre mois de sa vie professionnelle ont tourné presque entièrement autour du président, de ses humeurs et de ses tweets.

