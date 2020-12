Un Brexit sans accord à la fin du mois de décembre ne perturbera pas les approvisionnements en vaccin contre le coronavirus en Grande-Bretagne, a déclaré le chef du régulateur britannique des médicaments.

Les craintes concernant la continuité de l’approvisionnement ont été exacerbées par l’échec de Boris Johnson à réaliser une percée dans les négociations commerciales avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, samedi, à seulement 25 jours de la date limite du 31 décembre pour éviter un crash sans accord. -en dehors.

Des rapports suggèrent que des avions militaires ont été mis en attente pour faire voler des millions de doses de vaccin depuis la Belgique si les routes maritimes sont perturbées.

M. Eustice a déclaré dimanche à Sophy Ridge de Sky News: «Il n’y aura aucun effet sur le déploiement de ce vaccin à partir d’un Brexit sans accord.

«Un énorme travail a été effectué pour maintenir le flux de marchandises à la frontière en cas de Brexit sans accord et nous avons également mis en place des plans d’urgence, y compris un ferry acheté par le gouvernement qui est en attente, et bien sûr, l’option, si nécessaire, d’utiliser également le fret aérien. »

Et le Dr Raine a déclaré à Andrew Marr Show de la BBC1: «Notre objectif à l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé est de nous assurer que quel que soit le résultat, quel que soit l’accord, les médicaments, les dispositifs médicaux et les vaccins atteignent quiconque dans toutes les régions du pays dans le même façon sans aucune interruption du tout.

«Nous avons répété, nous sommes prêts et nous savons que quel que soit l’accord, nous serons en mesure de garantir l’accès des gens.

«Nous sommes parfaitement préparés à tout résultat possible. Et notre objectif est très clair: nous assurer que les médicaments, les dispositifs médicaux et les vaccins parviennent à ceux qui en ont besoin, aux patients et au système de santé sans aucune interruption.

Quelque 800 000 doses du jab Pfizer / BioNTech devaient arriver au Royaume-Uni cette semaine, et les fournisseurs du NHS ont déclaré qu’ils attendaient 4 millions d’ici la fin décembre. Le gouvernement a commandé un total de 40 millions de doses du produit, qui est le seul vaccin à ce jour autorisé pour une utilisation au Royaume-Uni.

Suite à des informations selon lesquelles la reine aurait le coup dans quelques semaines, le Dr Raine a déclaré que l’objectif de la MHRA était «de protéger totalement chaque membre de la population, Sa Majesté bien sûr également».

Mais M. Eustice a déclaré que ce serait une «décision personnelle» pour le monarque de 94 ans de recevoir les deux injections de vaccin nécessaires pour se protéger du Covid-19.

Et le palais de Buckingham a refusé de discuter de ses projets, déclarant: «Les décisions médicales sont personnelles et ce n’est pas quelque chose que nous commenterons.»

Le personnel du NHS a travaillé tout au long du week-end pour préparer le déploiement du vaccin Covid, qui sera le plus grand programme de vaccination de l’histoire du Royaume-Uni.

Les vaccinations seront administrées dans des dizaines de centres hospitaliers à partir de mardi – avec des personnes âgées de 80 ans et plus, des travailleurs à domicile de soins et des travailleurs du NHS qui sont plus à risque les premiers à recevoir le vaccin.

Mais des sondages ont suggéré qu’un tiers des Britanniques pourraient refuser de retrousser leurs manches pour le jab, en raison de l’incertitude sur la sécurité.

Déclarant qu’il était «d’une importance vitale» que le plus grand nombre de personnes possible reçoivent l’inoculation, le Dr Raine a déclaré que le public pouvait avoir «une réelle confiance» en la sécurité.

«Je voudrais vraiment souligner que les normes les plus élevées de contrôle, de sécurité, d’efficacité et de qualité ont été respectées, les normes internationales», a-t-elle déclaré à Marr.

«Et donc il devrait y avoir une réelle confiance dans la rigueur de notre approbation.

«De plus, notre Commission des médicaments humains a également examiné chaque élément de données, il ne devrait donc y avoir aucun doute sur le fait qu’il s’agit d’un vaccin très sûr et très efficace.

«Cela nous aidera à prendre le virage. Il n’y a vraiment aucun d’entre nous qui n’ait été touché par cette pandémie, et notre organisation, comme toutes les autres, s’est entièrement concentrée sur notre travail pour être en mesure d’aider à vaincre cette terrible maladie.