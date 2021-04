Dans une interview accordée au Global Times mardi, Zheng Zhongwei, directeur du Centre de développement pour la science et la technologie médicales de la Commission nationale de la santé (NHC), a admis que le pays était aux prises avec une pénurie de jabs Covid-19.



«À l’heure actuelle, l’approvisionnement en vaccins au niveau national est relativement restreint, mais à partir de mai, en particulier après juin, la situation de l’approvisionnement en vaccins s’améliorera considérablement». il a dit.

Zheng a déclaré que, une fois la production correctement établie plus tard cette année, la Chine sera en meilleure position pour répondre à sa vaste demande intérieure et pour le reste du monde. «La Chine prévoit de produire plus de trois milliards de vaccins Covid-19 cette année. La capacité peut atteindre environ cinq milliards de doses cette année », a-t-il affirmé, notant que près de 200 millions de coups de feu avaient été administrés lundi.

Plus tôt en avril, le Global Times a signalé des pénuries de vaccins dans la province de Hainan, la province du Guangdong et la province du Shaanxi. Les autorités sanitaires ont dû soit cesser complètement d’administrer des piqûres, soit retarder l’administration d’un deuxième coup. La Chine prévoit de vacciner environ 560 millions de personnes d’ici la fin juin, selon les médias officiels.

Dans un autre extrait de son entretien avec le Global Times, publié mercredi, Zheng a défendu l’efficacité des vaccins chinois, qui sont utilisés dans de nombreux pays à travers le monde. Il a déclaré que les médias occidentaux se réfèrent systématiquement au taux d’efficacité de 50,4% du vaccin Sinovac dans les essais cliniques brésiliens à titre d’exemple, mais les données du monde réel ont fourni une image plus prometteuse.

Notant les données du Chili selon lesquelles le vaccin de Sinovac était efficace à 67% pour prévenir le Covid-19 symptomatique dans un déploiement dans le monde réel, il a déclaré: «Cela prouve l’efficacité des vaccins chinois. Ces données ne sont-elles pas réelles? Devrions-nous être trompés par certaines voix?

