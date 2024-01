L’approvisionnement en pétrole se resserre en Europe suite aux perturbations de la mer Rouge | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

La structure du marché à terme de référence mondial du Brent et de certains marchés physiques en Europe et en Afrique reflète un resserrement de l’offre, en partie dû aux inquiétudes concernant les retards d’expédition, les navires évitant la mer Rouge en raison des attaques de missiles et de drones.

Les perturbations – qui ont été les plus importantes pour le commerce mondial depuis la pandémie de COVID-19 – se sont combinées à d’autres facteurs tels que la demande chinoise croissante pour accroître la concurrence pour un approvisionnement en brut qui n’a pas besoin de transiter par le canal de Suez, et les analystes estiment que c’est le plus important. évident sur les marchés européens.

Signe d’un resserrement de l’offre, la structure du marché du Brent – ​​qui sert à fixer le prix de près de 80 pour cent du pétrole négocié dans le monde – a atteint vendredi son niveau le plus haussier en deux mois, alors que les pétroliers se sont détournés de la mer Rouge à la suite des récentes frappes aériennes des États-Unis. Les États-Unis et le Royaume-Uni visent des cibles au Yémen.

En réponse à la guerre menée par Israël contre Gaza, les rebelles du groupe aligné sur l’Iran qui contrôle le nord du Yémen et sa côte ouest ont lancé une vague d’assauts contre des navires dans la mer Rouge.

En ciblant les navires ayant des liens présumés avec Israël, les Houthis tentent de forcer Tel Aviv à arrêter la guerre et à autoriser l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

L’activité des Houthis s’est jusqu’à présent concentrée dans l’étroit détroit de Bab al-Mandeb, qui relie le golfe d’Aden à la mer Rouge. Environ 50 navires naviguent chaque jour dans le détroit, en direction et en provenance du canal de Suez, une artère centrale du commerce mondial.

Certaines des plus grandes compagnies maritimes du monde ont suspendu leur transit dans la région, obligeant les navires à contourner le cap de Bonne-Espérance, en Afrique australe. L’itinéraire plus long a fait augmenter les tarifs de fret en raison des coûts plus élevés de carburant, d’équipage et d’assurance.

“Le Brent est le contrat à terme le plus touché en ce qui concerne les perturbations de la mer Rouge et du canal de Suez”, a déclaré Viktor Katona, analyste principal du pétrole brut chez Kpler, à l’agence de presse Reuters. « Alors, qui souffre le plus sur le plan physique ? Il s’agit sans aucun doute des raffineurs européens.»

La prime du contrat Brent du premier mois par rapport au contrat à six mois LCOc1-LCOc7 a atteint 2,15 dollars le baril vendredi, soit le plus haut niveau depuis début novembre. Cette structure, appelée déport, indique une perception d’un approvisionnement plus restreint pour une livraison rapide.





Moins de pétrole part vers l’Europe

Moins de brut du Moyen-Orient se dirige vers l’Europe, le volume ayant presque diminué de moitié, passant à environ 570 000 barils par jour (b/j) en décembre contre 1,07 million de b/j en octobre, selon les données de Kpler.

Les navires empruntant le canal de Suez ont acquis une importance stratégique accrue depuis la guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie ayant rendu l’Europe plus dépendante du pétrole du Moyen-Orient, qui fournit un tiers du brut Brent mondial.

Mais il est difficile de mesurer séparément l’impact du transport maritime sur la mer Rouge, a déclaré à Reuters un négociant en brut. “C’est un marché fort partout, mais les gens sont très nerveux.”

D’autres événements ont également resserré le marché européen du brut, notamment une baisse de l’offre libyenne due aux manifestations, la première perturbation de ce type depuis des mois, et une baisse des exportations nigérianes.

Les navires GNL évitent la mer Rouge face aux menaces persistantes pour la sécurité

Actuellement, aucun navire GNL ne transite par le #Mer Rouge dans un contexte de tensions accrues au large des côtes du Yémen. Les données Kpler montrent que 2-3 #GNL les pétroliers franchissaient généralement le passage au cours d’une journée typique. pic.twitter.com/mZoufWh5ss -Kpler (@Kpler) 18 janvier 2024

Le brut angolais, qui se dirige également vers l’Europe sans passer par le canal de Suez, connaît une demande plus élevée de la part de la Chine et de l’Inde en raison des problèmes liés au brut iranien et russe, réduisant ainsi l’offre qui pourrait arriver en Europe.

Le commerce pétrolier de la Chine avec l’Iran est au point mort car Téhéran retient ses expéditions et exige des prix plus élevés, tandis que les importations indiennes de brut russe ont chuté en raison de problèmes de change, bien que l’Inde ait attribué cette baisse aux prix peu attractifs.

Dans le même temps, la Russie a devancé l’Arabie saoudite pour devenir le premier fournisseur de pétrole brut de la Chine en 2023, selon des données publiées samedi, alors que le plus grand importateur mondial de brut a défié les sanctions occidentales suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 pour acheter de grandes quantités de pétrole à prix réduit pour ses usines de traitement.

La Russie a expédié un volume record de 107,02 millions de tonnes de pétrole brut vers la Chine l’année dernière, soit l’équivalent de 2,14 millions de b/j, selon les données des douanes chinoises, bien plus que d’autres grands exportateurs de pétrole tels que l’Arabie saoudite et l’Irak.

Les importations en provenance d’Arabie Saoudite, auparavant le plus grand fournisseur de la Chine, ont chuté de 1,8% à 85,96 millions de tonnes, le géant pétrolier du Moyen-Orient ayant perdu des parts de marché au profit du brut russe, moins cher.