Le document indique que les débits de médicaments « pourraient initialement réduire à 60-80% en trois mois » – Reuters

L’approvisionnement en médicaments pourrait être réduit à 60% pendant trois mois en cas de Brexit sans accord, a révélé un document gouvernemental divulgué.

Le document de 34 pages, intitulé « Hypothèses raisonnables de planification du pire scénario pour appuyer la planification des urgences civiles pour la fin de la période de transition », présente une évaluation de ce qui pourrait se passer si un accord sur un accord de libre-échange n’est pas conclu.

Il indique que les débits de médicaments « pourraient initialement réduire à 60-80 pour cent sur trois mois, ce qui, s’il n’est pas atténué, aurait un impact sur l’approvisionnement en médicaments et produits médicaux à travers le Royaume-Uni ».

Le document met également en garde contre une disponibilité réduite de la nourriture, « en particulier de certains produits frais » et dit que « l’approvisionnement de certaines dépendances critiques pour la chaîne d’approvisionnement alimentaire … pourrait être réduit ».

Une source gouvernementale a confirmé à ITV que le document confidentiel officiel, qui a été rédigé en septembre, sous-tend toujours la planification d’urgence.

Parmi les autres préoccupations évoquées figurent les retards aux frontières, les tarifs et les nouvelles barrières réglementaires qui « pourraient entraîner une interruption de l’approvisionnement en produits chimiques critiques utilisés au Royaume-Uni ». Le document met en garde contre les retards aux frontières entraînant une « perturbation locale du carburant », mais indique qu’il « n’y aura pas de pénurie de pétrole plus large au niveau national ».

La police consacrera « une quantité importante » de son temps à répondre aux « troubles publics et aux tensions communautaires » alors que des manifestations éclatent à travers le Royaume-Uni, dit-il.

Il avertit également que « les pêcheurs de l’UE et du Royaume-Uni pourraient se heurter à la perte de l’accès aux zones de pêche historiques et qu’il pourrait y avoir une augmentation significative des activités de pêche illégales », ajoutant que les capacités de contrôle et de réaction en matière de sécurité maritime pourraient être mises en danger en raison du » demandes adressées au gouvernement britannique et aux agences maritimes d’administration décentralisée et à leurs actifs « .

Le document avertit que l’approvisionnement en médicaments vétérinaires du Royaume-Uni pourrait être perturbé, ce qui « réduirait notre capacité à prévenir et à contrôler les flambées de maladies, avec des effets néfastes potentiels pour la santé et le bien-être des animaux, l’environnement, la sécurité / disponibilité des aliments et la lutte contre les zoonoses qui peut avoir un impact direct sur la santé humaine ».

Cela vient après qu’un ministre du Cabinet a averti que les prix des denrées alimentaires augmenteraient d’un ou deux pour cent s’il n’y avait pas un accord à Bruxelles.

George Eustice, le secrétaire à l’environnement, a reconnu qu’il y aurait «un certain impact» sur les prix des denrées alimentaires dans un tel événement, bien que les ministres aient promis précédemment que la nourriture serait moins chère pour les acheteurs britanniques.

Il a déclaré: « De toute évidence, si nous n’avons pas d’accord commercial avec l’UE, nous appliquerons des droits de douane sur certaines de ces importations et cela signifiera probablement qu’à court terme, il y aura une légère et modeste augmentation des prix des denrées alimentaires. »

Au cours de la campagne Vote Leave, l’un de ses engagements était que le Brexit rendrait la nourriture moins chère.

Mais M. Eustice a admis que des articles tels que le porc et le bœuf étaient susceptibles de connaître des augmentations de prix, bien qu’il ait déclaré à The Andrew Marr Show que les produits à base de viande « représentent une proportion relativement faible de l’ensemble du magasin familial ».

Il a déclaré à Times Radio que le coût de la nourriture « dépendrait dans une certaine mesure des types d’accords commerciaux que nous concluons avec l’UE et d’autres pays, mais la politique du gouvernement est d’essayer de maintenir les prix alimentaires stables ».

Cela vient après que le British Retail Consortium a averti qu’aucun accord ne coûterait aux consommateurs 3,1 milliards de livres sterling de droits de douane sur les aliments et les boissons. Actuellement, le Royaume-Uni ne paie pas de droits de douane sur les marchandises, y compris les produits alimentaires, en provenance d’autres pays de l’UE.

Le British Retail Consortium a déclaré qu’environ 85 pour cent des produits alimentaires importés de l’UE seront soumis à des droits de douane de plus de 5 pour cent, avec une moyenne de plus de 20 pour cent.