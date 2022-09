Un scandale de corruption qui a englouti les Jeux de Tokyo retardés par la pandémie de l’été dernier a jeté un nuage sombre sur la candidature de Sapporo en 2030 et a soulevé de nouvelles questions au Japon sur l’organisation à nouveau des Jeux olympiques.

L’ancien cadre de Tokyo 2020, Haruyuki Takahashi, a été arrêté pour corruption en août et d’autres allégations ont été portées contre lui la semaine dernière dans le cadre d’une enquête élargie sur la corruption au cœur des Jeux.

Le scandale arrive à un mauvais moment pour la ville de Sapporo, dans le nord du Japon, qui est candidate pour accueillir les Jeux olympiques d’hiver de 2030.

Sapporo a organisé les Jeux en 1972 et est considéré comme un favori malgré la concurrence de Vancouver et de Salt Lake City.

Le maire de Sapporo, Katsuhiro Akimoto, et le président du Comité olympique japonais (JOC), Yasuhiro Yamashita, devaient se rendre au siège du Comité international olympique à Lausanne pour parler de la candidature plus tard ce mois-ci.

La délégation a annulé le voyage la semaine dernière, Yamashita accusant un problème d’horaire.

Akimoto a déclaré que cela n’avait “rien à voir avec l’affaire de corruption entourant les Jeux olympiques de Tokyo”.

Mais la controverse a fait les gros titres des principaux journaux japonais et les procureurs ont effectué de nouvelles perquisitions ces derniers jours.

Takahashi, un ancien directeur général du géant japonais de la publicité Dentsu, âgé de 78 ans, est soupçonné d’avoir accepté des pots-de-vin en échange d’avoir aidé des entreprises à devenir des sponsors officiels des Jeux de Tokyo.

Des dirigeants anciens et actuels du détaillant de costumes d’affaires Aoki Holdings et de la grande maison d’édition Kadokawa ont également été arrêtés.

Et les médias locaux rapportent que Takahashi a affirmé avoir donné de l’argent au président de Tokyo 2020 de l’époque, Yoshiro Mori, un ancien Premier ministre japonais.

La controverse a contribué à raviver le sentiment anti-olympique au Japon, qui a vu une vague d’opposition à la tenue des Jeux de Tokyo au milieu d’une pandémie.

Le quotidien Asahi Shimbun, dans un éditorial, a exhorté Sapporo à “attendre” sa candidature pour 2030 jusqu’à ce que le scandale soit “résolu”.

Il a déclaré que le public japonais voyait les Jeux olympiques “avec méfiance et suspicion”.

L’année dernière, les Asahi ont appelé à l’annulation des Jeux olympiques de Tokyo deux mois seulement avant leur début, accusant les responsables du CIO d’être “phares”.

En faire un repas ?

Malgré toute l’attention nationale sur le scandale, les experts doutent que cela ait un impact lorsque le CIO en vient à choisir un hôte 2030.

Les villes étant de plus en plus réticentes à assumer les dépenses et la controverse liées à l’organisation des Jeux, le CIO ne peut se permettre d’être pointilleux.

“Si Sapporo se présente, ils ont une offre très solide d’un point de vue technique”, a déclaré Michael Payne, qui, en tant que directeur du marketing du CIO de 1989 à 2004, est largement reconnu pour avoir transformé la marque et les finances de l’organisation grâce au parrainage.

« Je considère cela comme un problème politique local. Cela a soulevé des sourcils quant à la raison pour laquelle ils font un tel repas à partir de ce qui est franchement du trafic d’influence de sponsor mineur.

Les chefs de Sapporo 2030 ont tenu à rallier le public japonais.

Malgré les réticences de certains, une enquête menée plus tôt cette année a révélé qu’une majorité d’habitants de l’île d’Hokkaido, où se trouve la ville, étaient favorables à l’accueil des Jeux.

La ville de Sapporo a cependant exclu la tenue d’un référendum.

L’économiste du sport Andrew Zimbalist estime que le scandale “continuera d’être un problème au Japon” mais “s’effacera dans la mémoire internationale”.

Il a prédit que les responsables japonais « reconnaîtraient simplement au CIO qu’ils avaient de mauvais acteurs impliqués et qu’ils allaient tout nettoyer ».

Enchère forte

Soulignant l’inquiétude du public, le maire de Sapporo, Akimoto, et le président du JOC, Yamashita, ont signé jeudi une déclaration conjointe promettant de tenir une offre “propre” sans corruption.

Zimbalist pense qu’un changement récent dans le processus de candidature olympique aidera à éloigner Sapporo du scandale de Tokyo, car il ne sera pas autant sous les projecteurs.

Auparavant, les villes étaient tenues de monter des offres coûteuses et étaient opposées les unes aux autres avant qu’un vote ne détermine le vainqueur.

Désormais, le processus se déroule en grande partie loin de l’éclat de la publicité, et il y a une flexibilité quant au nombre de candidats impliqués et au moment où un hôte est choisi. Il n’y a pas de date précise à laquelle un hôte 2030 sera annoncé.

“Le CIO ne veut pas se retrouver dans une situation où un pays accueille les Jeux qui n’a pas un gouvernement solide, qui n’a pas une économie solide, qui n’a pas de météo fiable”, a déclaré Zimbalist.

“Sapporo a tellement de choses à faire que cela l’emportera de loin sur le souvenir qui s’estompe de ce scandale.”

