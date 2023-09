L’approfondissement du fossé entre républicains menace l’avenir de l’aide à l’Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

Lors d’une récente assemblée publique à Omaha, le représentant républicain Don Bacon a été confronté à l’un de ses électeurs qui, comme un nombre croissant de conservateurs, était mécontent des énormes sommes d’armes et d’argent américaines données à l’Ukraine. Pourquoi, voulait savoir cet homme, le membre du Congrès estime-t-il qu’après 18 mois, il est toujours dans l’intérêt de l’Amérique de continuer à financer la guerre ?

Bacon, un général à la retraite de l’armée de l’air, était prêt. La Russie, a-t-il expliqué, a lancé son invasion parce que l’Ukraine se rapprochait des États-Unis, devenait plus démocratique et représentait une menace existentielle pour le régime autoritaire du président Vladimir Poutine et son désir de reconquérir l’empire perdu du Kremlin.

« J’ai dit à la mairie : ‘Quand j’étais enfant, si vous aviez un tyran dans la cour de récréation, cet tyran ne s’arrête jamais à moins qu’il ne reçoive un coup de poing dans le nez », a déclaré Bacon plus tard dans une interview. « « Et donc nous devons tenir tête à Poutine ici. » » Mais il a ajouté qu’il avait également inclus une mise en garde dans cette réponse : « Nous ne devrions pas donner simplement un chèque en blanc à Biden. Il doit justifier pourquoi il a besoin de ça.

L’échange au Nebraska est emblématique d’une tension croissante au sein du Parti républicain et parmi un petit nombre de démocrates, alors que le Congrès entame à nouveau le processus controversé consistant à examiner l’ampleur du contrôle que le président Biden peut avoir pour maintenir le flux de l’aide américaine. et pendant combien de temps les législateurs garderont le robinet ouvert. L’attitude américaine à l’égard de l’Ukraine change, Capitol Hill ressent la pression alors que le pays se dirige vers une année électorale, et l’offensive estivale très attendue de l’Ukraine n’a jusqu’à présent permis que des gains territoriaux mineurs. Ainsi, à chaque demande de financement ultérieure, obtenir l’approbation du Congrès risque de devenir plus difficile, estiment les législateurs et les analystes.

En août, la Maison Blanche a envoyé aux législateurs une demande de budget supplémentaire sollicitant 40 milliards de dollars, dont plus de la moitié serait destinée à l’aide à l’Ukraine et aux efforts connexes destinés à renforcer les défenses des alliés de l’OTAN et à fournir une réserve aux autres pays vulnérables touchés par la guerre. Le financement, s’il est approuvé, porterait l’investissement total américain à 135 milliards de dollars, selon un analyse par Mark F. Cancian au Centre d’études stratégiques et internationales.

Alors que la guerre continue, des questions comme celle diffusée à Omaha reflètent un conflit plus vaste qui déchire le Parti républicain, dont les rauques l’aile droite mène une campagne agressive pour rallier le soutien du public à réduisant considérablement l’aide à l’Ukraine. Si certains Républicains obtenaient ce qu’ils voulaient, le prix de l’aide future serait nul.

Les dirigeants républicains, les démocrates et la Maison Blanche insistent sur le fait qu’une majorité du Congrès continue de soutenir l’aide à l’Ukraine. À la suite d’une réunion jeudi avec les dirigeants du Sénat sur la question, le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a reconnu que les législateurs avaient « beaucoup de questions spécifiques » sur la politique de l’administration et des « suggestions constructives » sur ce qui devrait changer. Mais il a déclaré aux journalistes qu’il restait une forte volonté bipartite de respecter « l’engagement de l’Amérique ».

Néanmoins, le programme « L’Amérique d’abord » pose des défis sismiques aux Républicains modérés alors qu’ils s’efforcent de convaincre la base de plus en plus méfiante du parti que le fait de se tenir aux côtés de l’Ukraine et des Démocrates partageant les mêmes idées est conforme aux valeurs budgétaires conservatrices, essentielles à la sécurité nationale des États-Unis, et cela ne équivaudra pas à une autre « guerre éternelle » comme celle de l’Afghanistan – un argument défendu par l’extrême droite.

Pour les Républicains, historiquement bellicistes et favorables à l’interventionnisme américain, la politique interne La bataille autour de l’aide à l’Ukraine souligne ce que les analystes considèrent comme une vision plus large du parti. du mal à définir ce qu’il représente – une question qui couve depuis longtemps et qui est On s’attend à ce qu’elle devienne encore plus torride à mesure que le prochain cycle électoral s’intensifie.

« Je suis assez vieux pour me souvenir de Ronald Reagan », a déclaré Bradley Bowman de la Fondation pour la défense des démocraties, un groupe de réflexion conservateur de Washington, déplorant ce qu’il a appelé la « lutte du Parti républicain pour son âme ».

« Je ne peux tout simplement pas imaginer un Parti républicain indulgent avec le Kremlin », a-t-il déclaré, « qui ne comprend pas l’importance de la sécurité en Europe ».

Le débat sur le « chèque en blanc »

Bon nombre des partisans les plus influents de Kiev au sein du Parti républicain estiment que Biden ne lui a pas apporté suffisamment de soutien, et ils critiquent sans vergogne sa gestion de la crise. Ils ont prévenu qu’une aide ininterrompue était vitale pour la survie de l’Ukraine et affaiblirait encore davantage la capacité de la Russie à menacer l’Occident. Mercredi au Sénat, le chef de la minorité Mitch McConnell (R-Ky.), tout en attaquant le président, a exhorté ses détracteurs à ne pas « aggraver les échecs de son administration avec les nôtres ».

« Ce n’est pas le moment de relâcher la pression. … Ce n’est pas le moment pour l’Amérique de reculer », a-t-il déclaré à propos du soutien américain à l’Ukraine.

Même si elles ne visaient pas explicitement la Chambre dirigée par les Républicains, les remarques de McConnell étaient une indication de la volatilité qui y règne. Plus tôt cet été, alors que la chambre travaillait à faire avancer sa version du projet de loi annuel sur la politique de défense, un bloc de 70 législateurs républicains se sont regroupés dans ce qui a finalement été une tentative ratée visant à imposer une réduction de l’aide à l’Ukraine.

Le député Brian Mast (Républicain de Floride), qui a déclaré qu’il ne voterait pas en faveur d’une aide supplémentaire à l’Ukraine, a critiqué l’administration pour n’avoir proposé au Congrès aucune stratégie, objectif ou calendrier cohérent pour la guerre, ajoutant qu’il avait besoin d’en voir un qu’il puisse le financer. « Je peux soutenir quelque chose, mais je ne peux rien soutenir. C’est ainsi que l’on comprend ce qui s’est passé en Afghanistan », a déclaré Mast, un vétéran de l’armée qui a perdu ses deux jambes dans une explosion là-bas.

Pour l’instant, on ne sait pas quand ni même si le président Kevin McCarthy (Républicain de Californie), qui a donné des signaux mitigés sur l’Ukraine, demandera à la Chambre de voter sur une demande de budget supplémentaire. (C’est McCarthy qui, l’automne dernier, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec l’octroi d’un « chèque en blanc » à Kiev, pour ensuite déclarer au printemps dernier qu’il soutenait l’aide américaine à l’Ukraine.) Un porte-parole a déclaré vendredi que la dernière demande de financement de Biden n’était pas une décision. priorité.

« Il y a eu un changement », a déclaré Bacon à propos de son parti et du pays. Soixante-dix membres constituent une minorité, mais cela représente un tiers du caucus républicain, a-t-il souligné.

« Beaucoup de gens ont réagi à la politique et, vous savez, aux sondages », a-t-il déclaré, faisant référence à des données récentes qui suggèrent que la bonne volonté des Américains est en déclin. « Vous voyez beaucoup de cette propagande stupide là-bas », a-t-il ajouté, accusant la propagation de la désinformation et ce qu’il a appelé « beaucoup de chambre d’écho et beaucoup de pensée de groupe » au sein de certains segments de son parti. « J’ai vu beaucoup de choses comme : ‘Beaucoup de ces armes ont fini entre les mains des terroristes ou ont été vendues sur le marché noir.’ C’est absolument pas vrai. Nous suivons ces armes.

La course aux primaires présidentielles républicaines joue également un rôle dans le conflit intrapartis sur l’Ukraine. L’ancien président Donald Trump, qui détient une forte avance, a méprisé à plusieurs reprises le programme d’assistance à la sécurité, déclarant aux intervieweurs qu’il mettrait fin à la guerre « en un jour » en forçant le président ukrainien Volodymyr Zelensky à conclure un accord avec Poutine – une suggestion que les critiques de Trump ont suggérée. lu comme une capitulation devant la Russie.

Lors du débat primaire du GOP le mois dernier à Milwaukee, la main de l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy s’est levée lorsque les modérateurs ont demandé si l’un des candidats arrêterait le financement de l’Ukraine si ils deviennent président.

Ramaswamy, qui a présenté l’implication de l’Amérique dans la guerre comme une « protection contre une invasion à travers la frontière de quelqu’un d’autre » alors que ces ressources pourraient être mieux utilisées pour endiguer l’immigration clandestine vers les États-Unis, a suscité de vives réprimandes de la part de l’ancien vice-président de Trump, Mike Pence, et de certains des dirigeants. d’autres candidats.

Pence, qui obtient un résultat à un chiffre parmi les électeurs, a prononcé ce mois-ci un discours enflammé, s’éloignant encore davantage du populisme adopté par Trump et ses « imitateurs » – se déclarant un « conservateur traditionnel » et plaidant pour le maintien d’un soutien solide. en Ukraine.

Le représentant Joe Wilson (RS.C.), qui a servi dans l’administration Reagan et préside actuellement la Commission sur la sécurité et la coopération en Europe, a déclaré qu’il était également perturbé par ce changement. « Les traditions du Parti républicain – à mon avis – sont en faveur de la paix par la force et en faveur de la libération et de la démocratie dans le monde », a-t-il déclaré dans une interview. « Il est donc quelque peu surprenant de constater que nous avons désormais un certain degré d’isolationnisme au sein du parti. »

Les Républicains comme les Démocrates affirment que les questions des électeurs sur l’Ukraine sont devenues moins nombreuses et plus espacées depuis le regain d’intérêt initial qui a suivi l’invasion russe l’année dernière.

Le sénateur Roger Wicker (à droite), qui porte au travail une épinglette arborant les drapeaux américain et ukrainien, a déclaré qu’il n’avait reçu « pratiquement aucune réticence » quant à son soutien au financement de l’Ukraine lorsque, pendant les vacances du Congrès du mois dernier, il a passé du temps chez lui. au Mississippi. Mais il est aussi fatigué de ceux qui le font.

« Je perds patience avec les gens qui disent ‘Nous devons arrêter de faire un chèque en blanc’ [because] nous ne faisons pas de chèque en blanc. Aux sceptiques, il a déclaré : « Je pense que nous devons nous poser la question de savoir quelles sont les alternatives ? À quoi ressemblera le monde et à quoi ressemblera la politique étrangère américaine lorsque nous cesserons de soutenir l’Ukraine et la laisserons à la merci d’un tsariste comme Vladimir Poutine ? Ce serait un changement géopolitique bouleversant qui nuirait aux États-Unis pendant des générations.

L’attitude des Américains change

Une récente Sondage Fox News a constaté que si la plupart des Américains croient toujours que les États-Unis devraient soutenir l’Ukraine, une minorité croissante – 36 pour cent, contre 26 pour cent en décembre – estime que l’aide devrait être moindre. Mais au sein du Parti républicain en particulier, Fox a constaté qu’une majorité de 56 pour cent déclare désormais l’aide américaine devrait être annulé. Moins de 40 % des personnes interrogées pensaient ainsi fin 2022.

Un séparé sondage publié le mois dernier par CNN a révélé que 55 pour cent des personnes interrogées ne souhaitent pas que le Congrès autorise un financement supplémentaire pour l’Ukraine.

À l’extrême gauche, certains démocrates ont également exprimé leurs inquiétudes quant au montant de l’aide accordée à l’Ukraine, appelant plutôt à davantage de dépenses dans les programmes nationaux. Une poignée de démocrates progressistes ont déjà voté contre le financement de l’Ukraine, et certains l’année dernière. fait appel pour une solution négociée à la guerre, annulant plus tard cette demande.

Les responsables de la Maison Blanche se disent optimistes quant à la réussite du financement supplémentaire destiné à l’Ukraine. Mais les membres des deux partis se sont plaints discrètement du fait que l’administration n’ait pas réussi à les aider à vendre l’idée aux électeurs en présentant un argument plus convaincant.

Matt Dimmick, qui a été directeur pour la Russie et l’Europe de l’Est au Conseil de sécurité nationale de Trump, a crédité l’administration Biden d’avoir « fait toutes les bonnes choses, pour la plupart, sauf à une échelle plus lente ». Mais, a déclaré Dimmick, qui travaille désormais pour Spirit of America, une organisation fournissant une assistance non létale à l’Ukraine, « personne dans l’administration que j’ai entendu n’est sorti et n’a dit : ‘Voici pourquoi.’ Cela a toujours été un peu farfelu.

Sullivan a déclaré ces derniers jours que « le président a clairement indiqué, à plusieurs reprises, depuis le début de ce conflit, quels étaient les enjeux pour le peuple américain : laisser la Russie fouler aux pieds l’Ukraine mettrait l’Europe en danger. Et nous savons ce qui se passe lorsqu’une puissance maraudeuse, agressive et hostile met le continent européen en danger militaire. Cela a un coût bien plus élevé, non seulement en termes de trésors américains, mais aussi en vies américaines ultérieures. »

De nombreux républicains sont d’accord. Mais le représentant Jim Baird (R-Ind.) a déclaré que les électeurs de son district manufacturier en grande partie rural à l’ouest d’Indianapolis sont « préoccupés par le pays, notre pays, l’Amérique. Et donc cela va avoir la priorité sur n’importe qui d’autre.

Au cours des dernières années, le coût du plein d’essence de sa camionnette est passé de 50 $ à 100 $, a déclaré Baird – un fait, selon lui, qui devrait souligner pourquoi ses électeurs pourraient bientôt perdre leur tolérance à l’égard du financement d’une guerre qui semble étranger et lointain.

« Nous allons devoir être intelligents quant au type d’aide que nous pouvons leur apporter », a-t-il déclaré. « … Vous savez, aucun de nous ne veut une autre guerre de 20 ans. »

Bacon a également déclaré qu’il s’inquiétait du déclin de la patience du public américain. « À un moment donné, peut-être que cette opportunité se fermera pour les aider », a déclaré Bacon. « Et je ne veux pas que cela se produise, mais je pense que nous devrions y aller assez fort en ce moment et essayer de faire le travail. »

Matt Viser et John Hudson ont contribué à ce rapport.