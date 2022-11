L’approche unique de ce médecin pour administrer des injections aux tout-petits gagne des cœurs

La plupart d’entre nous ne pouvons pas nier que nous étions terrifiés par les injections quand nous étions enfants. Faire des crises de colère et créer une scène dans la chambre du médecin pendant que vos parents vous emmenaient pour une injection fait encore partie de beaucoup de nos souvenirs d’enfance. Il est d’autant plus difficile d’injecter les tout-petits que cette petite piqûre suffit pour qu’ils se mettent à pleurer de douleur.

Mais comme la plupart du temps, les injections sont inévitables pour des raisons médicales, il faut faire preuve de beaucoup de tact lors de l’injection à un tout-petit pour minimiser la douleur. Eh bien, vous pouvez compter sur ce médecin présenté dans la vidéo que nous sommes sur le point de vous montrer, pour gérer une telle situation avec une finesse absolue.

Le pseudo Twitter populaire Tansu Yegen est de retour avec une autre vidéo intéressante, qui montre un médecin adoptant une astuce amusante tout en injectant un bébé afin que le bébé ne se mette pas à pleurer. La vidéo est celle du pédiatre américain Dr William M. Gerba. Ce médecin est connu pour être extrêmement délicat avec les enfants, les mettant à l’aise et les calmant avant tout acte médical, y compris les enfants.

Dans la vidéo partagée, il fredonne à un bébé et le pousse de manière ludique comme moyen de distraction et pendant que le bébé sourit et s’amuse, injecte avec tact le bébé avant qu’il ne sache ce qui se passe. Le bébé ne pleure pas du tout. En arrière-plan, on entend une femme, probablement la mère de l’enfant dire « Tu te moques de moi », visiblement impressionnée par cette technique.

Docteur calmant le bébé avant l’injection💛💛💛 pic.twitter.com/BXYRkfNO3u — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) 31 octobre 2022

La vidéo a recueilli de nombreux commentaires félicitant le médecin pour son approche compatissante envers l’injection des bébés. Un utilisateur a posté sa photo avec des informations supplémentaires sur lui.

Le gentil pédiatre est comme un archange, n’est-ce pas ? Le gentil médecin que j’ai cherché et découvert est le Dr William M. Gerba, qui travaille à New York, et est bon pour distraire le bébé avec une routine de comédie, chatouille légèrement, n pique le bébé tout en fredonnant, afin que le bébé puisse prendre le jab calmement pic.twitter.com/wk6h1PPb3J – Brendda Chen (@BrenddaChen) 1 novembre 2022

Certains ont fait remarquer que le Dr Gerba avait également appliqué la même astuce à leurs enfants et nous pensons qu’il est vraiment remarquable que nous ayons des médecins comme lui parmi nous.

