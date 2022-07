L’approche réaliste de Biden se heurte à la pression libérale

WASHINGTON (AP) – Sur le rétablissement de l’accès à l’avortement, le président Joe Biden dit que ses mains sont liées sans plus de sénateurs démocrates. Déclarer une urgence de santé publique sur la question a des inconvénients, disent ses collaborateurs. Et en ce qui concerne la violence armée, Biden a été clair sur les limites de ce qu’il peut faire par lui-même.

“Il y a une Constitution”, a déclaré Biden depuis la pelouse sud fin mai. “Je ne peux pas dicter ce genre de choses.”

Tout au long de ce siècle, les présidents ont souvent exercé des pressions agressives pour étendre les limites du pouvoir exécutif. Biden parle davantage de ses limites.

En ce qui concerne les problèmes les plus épineux auxquels son administration est confrontée, l’instinct de Biden et de sa Maison Blanche est souvent de parler de ce qu’il ne peut pas faire, invoquant des contraintes imposées par les tribunaux ou un soutien insuffisant dans un Congrès contrôlé par son propre parti – bien qu’à peine.

Il injecte une forte dose de réalité en s’adressant à une base démocrate de plus en plus rétive, qui a exigé une action sur des questions telles que l’avortement et le droit de vote avant les élections de novembre.

Les responsables de la Maison Blanche et les alliés du président disent que cette approche caractérise un dirigeant qui a toujours promis d’être honnête avec les Américains, y compris sur l’étendue réelle de ses pouvoirs.

Mais les tendances realpolitik de Biden se heurtent à une base militante qui milite pour un chef de parti plus agressif – à la fois dans le ton et sur le fond. Bien que le candidat Biden se soit vendu comme la personne qui connaissait le mieux les voies de Washington, il est néanmoins paralysé par les mêmes obstacles qui ont tourmenté ses prédécesseurs.

“Je pense que si vous hésitez à prendre des mesures importantes comme celle-ci simplement à cause d’une contestation judiciaire, alors vous ne feriez rien”, a déclaré la représentante Judy Chu, D-Californie, qui a fait pression pour plus d’actions administratives sur l’avortement. « Partout au pays, les gens s’attendent à ce que nous, les dirigeants, fassions quelque chose.

L’approche prudente de Biden pourrait être de se protéger si la Maison Blanche échoue – comme les démocrates l’ont fait en négociant un ensemble de dépenses de ligne de parti centré sur le filet de sécurité sociale et les dispositions climatiques. Cet effort de grande envergure a été régulièrement contrecarré en raison de la résistance de deux démocrates modérés, dont le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin, qui a sabordé jeudi pour le moment un effort réduit axé sur le climat et les impôts.

Cette évolution a incité les sénateurs démocrates à appeler Biden à déclarer unilatéralement une urgence climatique. Dans une déclaration vendredi alors qu’il se trouvait à Djeddah, en Arabie saoudite, Biden s’est engagé à prendre “des mesures exécutives fortes pour faire face à ce moment” sur le climat. Mais ces dernières semaines, cet écart entre « oui, nous pouvons » et « non, nous ne pouvons pas » a été le plus criant sur l’avortement.

Depuis que la Cour suprême a annulé le mois dernier la décision historique Roe c. Wade de 1973 avec ses protections constitutionnelles pour l’avortement, la Maison Blanche a subi une pression considérable pour essayer de maintenir l’accès à l’avortement dans les États conservateurs qui sont sur le point d’interdire la procédure.

Par exemple, les défenseurs ont imploré Biden d’envisager de créer des cliniques d’avortement sur les terres fédérales. Ils ont demandé à l’administration d’aider à transporter les femmes souhaitant avorter vers un État qui propose la procédure. Et les législateurs démocrates font pression sur la Maison Blanche pour déclarer une urgence de santé publique.

Sans rejeter complètement les idées, les assistants de la Maison Blanche ont exprimé leur scepticisme face à de telles demandes. Et alors même qu’il signait un décret la semaine dernière pour commencer à régler le problème, Biden avait un message clair et cohérent : qu’il ne pouvait pas le faire seul, attirant l’attention sur l’autre bout de Pennsylvania Avenue.

“La seule façon de garantir le droit d’une femme de choisir et l’équilibre qui existait est que le Congrès rétablisse les protections de Roe contre Wade en tant que loi fédérale”, a déclaré Biden peu de temps après que le tribunal a annulé Roe. “Aucune action exécutive du président ne peut faire cela.”

Peu de temps après avoir déclaré que l’obstruction systématique – une règle du Sénat qui nécessite 60 voix pour que la plupart des lois progressent – ​​ne devrait pas s’appliquer à l’avortement et aux mesures de confidentialité, Biden a reconnu lors d’une réunion avec les gouverneurs démocrates que sa nouvelle position ne ferait aucune différence, du moins pas tout de suite.

“L’obstruction systématique ne devrait pas nous empêcher de le faire”, a déclaré Biden à propos de l’inscription des protections de Roe dans la loi fédérale. “Mais pour le moment, nous n’avons pas les votes au Sénat pour changer l’obstruction systématique.”

Biden, qui a servi pendant 36 ans au Sénat, est un institutionnaliste dans son cœur et a essayé de fonctionner sous les contraintes de ces institutions – contrairement à son prédécesseur, Donald Trump, qui a repoussé à plusieurs reprises les limites du pouvoir exécutif.

Mais certains défenseurs ne veulent pas entendre Biden parler de ce qu’il ne peut pas faire.

Renee Bracey Sherman, fondatrice et directrice exécutive du groupe We Testify, qui défend les femmes qui ont avorté, a déclaré que l’administration devrait procéder à une urgence de santé publique même si elle est finalement bloquée par les tribunaux.

“Cela dit à ces personnes qui ont besoin d’avortements que le président essaie de les aider, et que ce qui l’arrête, c’est le tribunal, pas lui-même, ou ses propres projections sur ce qui pourrait éventuellement arriver”, a-t-elle déclaré, ajoutant plus tard : “Le le fait qu’il soit un institutionnaliste et qu’il ne puisse pas regarder autour de lui et voir que les institutions autour de lui s’effondrent est le problème.

Les législateurs démocrates ont également continué à inciter les hauts responsables de l’administration dans les coulisses. Lors d’une réunion virtuelle la semaine dernière, Chu a exhorté Xavier Becerra, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, à demander à l’administration de décréter une urgence de santé publique. Les partisans de l’idée affirment que cela débloquerait certains pouvoirs et ressources non seulement pour élargir l’accès à l’avortement, mais aussi pour protéger les médecins qui les fournissent.

Bien que Becerra n’ait pas exclu l’idée, il a dit à Chu et à d’autres membres du Congressional Progressive Caucus que l’administration avait deux questions principales : comment l’administration reconstituerait-elle l’argent pour le fonds d’urgence de santé publique et qu’est-ce que cette décision accomplirait réellement ?

Le scepticisme n’a pas dissuadé les législateurs démocrates. Mais certains des partisans les plus ardents d’actions exécutives expansives sur l’avortement ont également averti leurs électeurs et militants d’être réalistes.

“Il est irréaliste de penser qu’ils ont le pouvoir et l’autorité de protéger l’accès aux services d’avortement dans toutes les régions du pays à cause de ce que la Cour suprême a fait”, a déclaré la sénatrice Tina Smith, D-Minn.

Dans un sens, le récent succès sur les armes à feu était une validation de l’approche de l’art du possible de Biden, disent les partisans. Plutôt que de promettre ce qu’il ne pouvait pas réaliser, Biden a plutôt parlé de ses limites et a averti que tout changement de fond nécessiterait le soutien d’au moins 10 républicains du Sénat – un objectif qui semblait invraisemblable au départ.

Cela a culminé la semaine dernière avec une cérémonie marquant la signature des premières restrictions substantielles sur les armes à feu depuis environ trois décennies.

“Je pense que le président a trouvé le juste équilibre”, a déclaré John Feinblatt, président d’Everytown for Gun Safety.

Les inquiétudes concernant les limitations des pouvoirs exécutifs de Biden ne sont pas de simples hypothèses. Les efforts de son administration pour apprivoiser la pandémie de coronavirus, par exemple, ont été déjoués à plusieurs reprises par les tribunaux, y compris l’obligation de porter des masques dans les transports en commun et un mandat de vaccination pour les entreprises d’au moins 100 travailleurs.

Le président de l’époque, Barack Obama, a lancé des avertissements similaires lorsqu’il a été confronté à des militants de l’immigration l’exhortant à utiliser son pouvoir pour accorder un sursis d’expulsion à des millions de jeunes immigrants qui n’avaient pas de statut légal aux États-Unis.

En 2012, Obama a promulgué unilatéralement le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants, qui est toujours en vigueur aujourd’hui. Deux ans plus tard, Obama a adopté plus pleinement la stratégie du stylo et du téléphone, signalant au Congrès qu’il n’hésiterait pas à utiliser des décrets si les législateurs continuaient à mettre en péril son programme national.

« Personne ne pense qu’il a une baguette magique ici. Les gens comprennent qu’il y a des limites », a déclaré Leah Greenberg, co-fondatrice et co-directrice exécutive du projet Indivisible. “Ce qu’ils veulent voir, c’est qu’il traite cela comme la crise que c’est pour les gens dans les États rouges qui perdent l’accès à l’avortement.”

Seung Min Kim, Associated Press