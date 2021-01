WASHINGTON (AP) – C’est une stratégie politique éprouvée: sous-promettre et surdélivrer.

Le président Joe Biden, au cours de ses trois premiers jours en fonction, a brossé un tableau sombre de l’avenir immédiat du pays, avertissant les Américains qu’il faudra des mois, et non des semaines, pour réorienter une nation confrontée à une convergence historique de crises.

Le langage désastreux se veut un appel à l’action, mais c’est aussi un effort délibéré pour tempérer les attentes. De plus, il s’agit d’un rejet explicite de la tactique du président Donald Trump de dénoncer la pandémie de coronavirus et son bilan économique.

Chris Lu, un responsable de longue date de l’administration Obama, a déclaré que le ton sombre visait à «restaurer la confiance dans le gouvernement» qui s’est érodée sous l’administration Trump.

«Si vous essayez de faire croire aux gens en tout ce système de vaccination, et si vous voulez que les gens prennent au sérieux les mandats masqués, vos dirigeants doivent être au même niveau que le peuple américain», a-t-il déclaré.

Biden a déclaré jeudi que « les choses vont continuer à empirer avant de s’améliorer » et a offert « la brutale vérité » qu’il faudra huit mois avant qu’une majorité d’Américains ne soient vaccinés.

Vendredi, il a déclaré catégoriquement: «Nous ne pouvons rien faire pour changer la trajectoire de la pandémie au cours des prochains mois.»

Tout cela fait partie de la promesse de Biden que son administration « sera toujours honnête et transparente avec vous, à la fois sur les bonnes et les mauvaises nouvelles ».

Cette approche, disent les aides, explique la décision de Biden de fixer des objectifs clairs et réalisables pour sa nouvelle administration. L’approche mesurée attire dans certains coins des éloges pour être réaliste – mais des critiques de la part d’autres pour sa prudence.

Trump a souvent rejeté la gravité du virus et a même reconnu au journaliste Bob Woodward qu’il avait délibérément minimisé la menace pour les États-Unis de soutenir l’économie. Alors même que le nombre de morts et les taux d’infection montaient en flèche, Trump a insisté sur le fait que le pays «tournait déjà le tournant».

Le Dr Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security, a déclaré que l’engagement de Biden pour 100 millions de vaccinations au cours de ses 100 premiers jours en fonction pourrait ne pas répondre à ce qui est nécessaire pour inverser le cours du virus.

«Peut-être choisissent-ils un nombre plus facile à atteindre, plutôt que celui que nous devons atteindre. J’exhorte les gens à être plus audacieux que cela », a-t-il déclaré.

Adalja a fait valoir que l’objectif qu’ils se sont fixé «devrait être le strict minimum que nous acceptons». Mais il a également reconnu qu’il y a un risque politique majeur à surprendre.

«Vous ne voulez pas que les gens se découragent ou se sentent incompétents» s’ils ne parviennent pas à atteindre un objectif, a-t-il dit.

«C’est une barre décevante», a déclaré la Dre Leana Wen, experte en santé publique et médecin urgentiste.

Vendredi, Biden a reconnu les critiques, affirmant qu’il espérait plus de vaccinations, mais il a évité de poser un marqueur qui pourrait potentiellement tomber hors de portée.

«J’ai trouvé fascinant qu’hier la presse ait posé la question:« Est-ce que 100 millions suffisent? », A-t-il déclaré dans la salle à manger d’État.« Une semaine auparavant, ils disaient: «Biden, tu es fou? Vous ne pouvez pas faire 100 millions en 100 jours. Eh bien, nous n’allons pas seulement – si Dieu le veut – à 100 millions. Nous allons faire plus que cela.

En fait, bien qu’il y ait eu un certain scepticisme lorsque Biden a annoncé pour la première fois l’objectif le 8 décembre, il était généralement considéré comme optimiste mais à portée de main.

L’administration Biden pourrait tirer des leçons des premiers jours de l’administration Obama, alors qu’il y avait une pression constante pour montrer de réels progrès dans le redressement de l’économie pendant la crise financière.

Un ancien responsable de l’administration Obama, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour parler librement des conversations internes, a déclaré qu’il y avait eu un effort fébrile pendant les premiers mois du premier mandat d’Obama pour minimiser l’accent mis sur l’évaluation du succès du président au cours de ses 100 premiers jours car les aides savaient que la reprise financière prendrait beaucoup plus de temps que cela.

Dans un faux pas notable, la présidente du Conseil économique national d’Obama, Christina Romer, a prédit que le chômage ne dépasserait pas 8% si le Congrès adoptait le plan de relance de l’administration pour faire face à la crise financière. Il a été promulgué un mois après le premier mandat d’Obama, mais à la fin de cette année-là, le chômage atteignait néanmoins 10%.

Le risque de fixer des attentes trop optimistes est qu’une administration puisse se définir par son incapacité à y répondre. Le discours «Mission accomplie» du président George W. Bush en 2003 – à un moment où la guerre en Irak était loin d’être terminée – est devenu une erreur déterminante de sa présidence.

Trump a fourni son propre dépassement en mai 2020, lorsqu’il a déclaré que la nation avait «prévalu» sur le virus. À l’époque, le pays avait connu environ 80 000 décès dus au virus. Cette semaine, le nombre de morts aux États-Unis a dépassé 412 000 morts.

L’approche laxiste et le manque de crédibilité de Trump ont contribué au faible respect des règles de sécurité publique par le public américain.

L’ancienne secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Kathleen Sebelius, a déclaré que la gestion du virus par Trump avait tellement endommagé la perception du public de sa gravité qu’il était important pour Biden de donner un ton contrasté.

«Je pense qu’il est vraiment important de commencer à dire la vérité au peuple américain. Et cela ne s’est pas produit depuis un an, depuis que nous avons trouvé le premier cas de coronavirus, il a donc beaucoup de dégâts à réparer », a-t-elle déclaré.

«C’est une maladie très grave, très contagieuse et mortelle, et tout autre chose que ce message – transmis encore et encore – ajoute malheureusement à la volonté de nombreuses personnes de ne pas prêter attention à la manière d’arrêter la propagation de la maladie. maladie. »