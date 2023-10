L’approche peu orthodoxe mais authentique du patron de Majorque, Aguirre

Il n’y a pas si longtemps, le manager du Real Majorque, Javier Aguirre, avait qualifié son meilleur attaquant de « monstre étrange et laid », mais l’attaquant s’en fichait. « Il a raison : je suis laid. Je pense qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec la vue de ma femme », a répondu Vedat Muriqi. « Et il est [Aguirre] pas si beau non plus. »

Et c’est exactement comme ça qu’ils l’aiment.

Grand conteur, leader né, exceptionnellement charismatique, Aguirre a le genre de personnalité qui remplit une pièce, vous entraînant avec lui, et le genre de bouche que vos parents lavent avec de l’eau et du savon – et il est tant mieux pour lui. il.

Et, plus important encore, le football. Pas vraiment à cause de tous les jurons et de tous ces rires — bien que, très honnêtement, à cause de cela aussi — mais parce qu’il y a une authenticité, quelque chose de réel chez lui : une sincérité, une volonté de s’approprier ses mots qui brisent l’ennui, le le monotone, la monotonie et le vide soigneusement travaillé, qui dit la vérité. UN la vérité, en tout cas – et pas seulement ses intérêts.

L’arbitre Alejandro Muniz Ruiz, à droite, donne un carton jaune à l’entraîneur Javier Aguirre du Real Majorque, à gauche, lors du match de LaLiga entre Majorque et Barcelone, le 26 septembre. (Photo de David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)

Cela fonctionne aussi. S’il est un reproche souvent adressé aux journalistes – et soyons honnêtes, une des raisons pour lesquelles managers et joueurs ne disent pas toujours ce qu’ils pensent – c’est que les mots sont déformés, décontextualisés. Ici, au moins, c’est vrai. Quand Aguirre a dit cela à propos de Muriqi, c’était un compliment. Ce gros attaquant était le genre de gars que l’on traversait la rue pour éviter, a déclaré Aguirre, mais malgré son apparence maladroite et un peu effrayante, il pouvait vraiment jouer.

Oh, et c’était aussi un gars adorable.

La réponse de Muriqi a montré que cela ne le dérangeait pas, que cette façon de parler l’atteignait réellement, le motivait. Interrogé sur Aguirre alors que Majorque affrontait Barcelone cette semaine, le Kosovar a raconté une belle histoire sur le moment où l’entraîneur est arrivé pour la première fois au club avec Majorque en bas du tableau, presque certain d’être relégué.

« Nous étions coulés et pourtant il est arrivé avec cet enthousiasme, ce bonheur, cette honnêteté. Et c’est grâce à lui que nous sommes ici. Vous pouvez lui parler de tout », a déclaré Muriqi.

Il y a eu un moment récemment où Aguirre a déclaré qu’il avait reçu un carton jaune pour avoir « parlé » et la seule réponse a été : eh bien, duh. Ce n’est peut-être pas toujours le meilleur plan, et il y aura des joueurs ainsi que des arbitres qui ne l’apprécieront pas. Quelques fans et médias aussi. Pourtant, parce que cela ne ressemble pas à un acte, parce qu’il ne va pas changer, parce qu’il y a une tendresse et une chaleur qui vont avec, même quand il prend toi en morceaux, cela ne semble pas être une mauvaise idée. De plus, ce que vous pensez d’Aguirre en tant qu’entraîneur est une autre affaire – même si cela est absolument lié à tout cela, sa carrière étant axée sur le caractère, plus sur la force de la personnalité qu’autre chose.

Après tout, comme le dit Aguirre lui-même : « Ils [players] sont aussi des êtres humains. »

Cette semaine nous l’a rappelé. Dans la dernière minute du match nul 2-2 de Majorque contre Barcelone, Cyle Larin s’est précipité et a raté une occasion en or de remporter le match. Par la suite, Aguirre a été interrogé à ce sujet à la télévision espagnole. Il semblait bouleversé par cette absence, a déclaré le présentateur.

« Il devrait l’être, ce salaud, parce que tu ne peux pas rater ça », a rétorqué Aguirre. « Une victoire aurait été trop, mais s’ils veulent vous la mettre dans une assiette… Tirez au but ! Oh, mon fils ! »





Devant lui se trouvait un moniteur. « Pouvez-vous y rejouer ? » Aguirre a demandé, ce qu’ils ont fait. En le regardant, il l’a revu. C’était comme le regarder avec un pote dans un bar. « Regarde, regarde, regarde. Oh ma vie, mon fils. Quand il était à Valladolid, ça allait dans le coin supérieur ! »

À vrai dire, Larin n’aurait peut-être pas aimé ça. Des autres entraîneurs, tout le monde n’en a peut-être pas non plus : il y a une indulgence d’Aguirre, c’est vrai. Mais c’est en partie parce que c’est vrai. Tout comme cela s’est produit il y a quelques semaines lorsqu’il s’est présenté lors d’une conférence de presse et a déclaré : « C’est de ma faute. Je me suis trompé. J’ai eu tout faux. »

Il y a quelque chose à dire sur la sincérité. À l’heure où les clubs ferment leurs portes, où l’on implore 90 secondes de néant, où les supporters entendent sans cesse les mêmes phrases inutiles – « On savait que ça allait être un match difficile » — où personne n’ose parler et ce que nous voyons et entendons semble si éloigné de la vérité, un ersatz de réalité, qu’il faut le saluer. Même à s’accrocher un peu désespérément, une miette pour un homme affamé. C’est peut-être exagéré, peut-être même un peu méta, mais ce petit aperçu de quelque chose d’authentique cette semaine, ce petit rappel qu’il y a des gens là-bas, était quelque chose à adopter.

Le meilleur exemple est venu lorsqu’ils discutaient de l’éventuel penalty pour Barcelone, dans lequel Lamine Yamal était tombé, et Aguirre a décidé qu’il ne suffisait pas de dire que c’est difficile d’être arbitre mais de le démontrer et, ce faisant, a révélé encore une autre une base vérité que personne ne semble vouloir accepter, et encore moins dire : que souvent les fonctionnaires, les cibles les plus faciles et les clauses de sortie de tous, sont les victimes et non des ennemis vengeurs. Que c’est notre faute et notre responsabilité aussi, la nôtre à tous.

Il est temps pour tout le monde de ressembler un peu plus à Aguirre ; il est temps de dire la vérité.