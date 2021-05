L’approche participative de Biden face au conflit israélo-palestinien risque de ne pas durer.

Le président Biden a pris ses fonctions avec peu d’intérêt pour la poursuite d’un accord de paix israélo-palestinien pour des raisons compréhensibles: les prédécesseurs des deux parties ont échoué dans leurs tentatives.

Bill Clinton a accueilli un sommet israélo-palestinien au cours de sa première année au pouvoir. Barack Obama a nommé un envoyé pour la paix au Moyen-Orient pour sa deuxième journée complète. Donald J. Trump a juré avant même d’être inauguré de conclure un accord de paix israélo-palestinien que «personne d’autre n’a réussi à obtenir». George W. Bush, qui a repris la cause plus tard dans sa présidence, a également été confronté à la frustration.

Même avant la dernière explosion de violence en Israël et à Gaza, les analystes ont convenu qu’un tel accord de paix semblait désespéré à court terme, et M. Biden et ses conseillers principaux ont largement accepté ce statu quo.

Il a émis des approbations familières d’une solution à deux États tout en faisant peu d’efforts pour pousser les parties vers une solution. Mais alors que les émeutes en spirale, les attaques à la roquette et les frappes aériennes à Jérusalem et au-dessus de Gaza menacent de dégénérer en un conflit majeur, les appels se multiplient au sein du Parti démocrate pour que M. Biden joue un rôle plus actif.