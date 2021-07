L’approche intrépide de l’Australie remporte le match d’ouverture olympique contre l’Argentine

Les hommes australiens ont pris un départ gagnant lors de leur première participation aux Jeux olympiques depuis 2008. ASANO IKKO/AFP via Getty Images

L’Australie a marqué son retour sur la scène olympique avec une victoire 2-0 sur la puissance sud-américaine, l’Argentine, jeudi, prenant la tête de ce qui pourrait bien être le groupe le plus difficile du tournoi de football masculin aux Jeux de Tokyo 2020.

L’attaquant de Western United Lachlan Wales a tourné le centre du défenseur du Sydney FC Joel King à la 14e minute pour donner l’avantage à l’Australie à Sapporo, avant que la sensation de Melbourne City Marco Tilio ne marque avec ce qui n’était que sa deuxième touche à la 80e minute pour sceller le résultat.

Mettre la table

Après un examen superficiel (nous y reviendrons plus tard), peu auraient prédit que l’Australie aurait eu beaucoup de chances contre l’Argentine ; le pedigree footballistique des deux nations équivaut à peu près à l’un des meilleurs du Westminster Kennel Club et à ce bâtard qui vit en bas de la route. Néanmoins, malgré la différence de réputation, les 45 minutes d’ouverture au Sapporo Dome ont parfaitement préparé le terrain pour l’une des victoires les plus célèbres de l’histoire d’Olyroo.

Après avoir commencé brillamment, la combinaison du roi et du Pays de Galles était un exemple presque classique de la façon dont l’entraîneur Graham Arnold – qui a peut-être connu son meilleur match en tant que patron de l’équipe nationale – veut que ses équipes jouent : les arrières s’avançant pour compléter une attaque qui avance avec allure, puissance et intrépidité.

Avec ce modus operandi validé et leur opposition clairement pas les mastodontes impitoyables que leur réputation a pu suggérer, le premier objectif de l’Australie a servi non seulement à apaiser les nerfs à vif du XI en vert, mais aussi à forcer le Albiceleste d’appuyer sur la question. Et tandis que ce contrôle argentin du ballon qui en a résulté pendant le reste de la première mi-temps a conduit à des moments nerveux – attendus compte tenu de leur talent offensif – cela a également donné aux Australiens une chance de les garder honnêtes en menaçant constamment en transition, choisissez leurs moments , et jouez en toute confiance.

À l’arrière, le duo défensif central de Harry Souttar et Thomas Deng, déjà deux des joueurs les plus expérimentés de l’équipe, a excellé en affrontant calmement Adolfo Gaich et Alexis Mac Allister – tous deux plafonnés au niveau senior pour l’Argentine. Les ailiers Nathaniel Atkinson et King ont été autorisés à poursuivre leurs courses de maraude en avant et à harceler les quatre arrières argentins, les efforts inlassables du premier pour aller de l’avant menant au moment de folie qui a abouti à l’autre avantage majeur de l’Australie dans la première mi-temps : Francisco Licenciement d’Ortega.

Réservé pour son dernier défi sur l’ailier de Melbourne City quelques secondes plus tôt, Ortega a reçu ses ordres de marche lorsqu’il a pris contact avec Riley McGree en attendant le coup franc suivant. Des rediffusions montrant que non seulement la carte était litigieuse, mais que le contact avait été initié lorsque le joueur de 22 ans a été poussé vers l’avant par son propre gardien de but.

Bien que l’Argentine ait accumulé 62% de possession et ait réussi neuf tirs à la mi-temps, aucun de leurs efforts n’a troublé le gardien Tom Glover, tandis que l’Australie n’a peut-être pas eu de chance de ne pas saisir une seconde lors d’un de ses moments au compteur ou grâce à l’audacieux vélo de McGree. tentative de coup de pied. Et après avoir subi une première vague d’attaques argentines et une série de décisions de carton jaune qui ressemblaient à des appels de maquillage de l’arbitre, l’équipe d’Arnold et son avantage d’un seul homme ont pu surmonter les 45 secondes minutes avec un niveau de facilité. peu auraient prévu de participer au concours – le coup de foudre de Tilio à la 80e minute scellant une victoire méritée.

Le jeu en contexte

Étant donné que les Olyroos ont mis fin à une absence de 13 ans aux Jeux olympiques avec le triomphe 2-0, il est normal que ce soit l’Argentine qui soit à la réception. Les deux nations s’étaient déjà affrontées aux Jeux de 2004 et 2008. À ces deux occasions, l’Australie a perdu 1-0 contre les futurs médaillés d’or mais, compte tenu de la force de leurs adversaires à Athènes et à Pékin, ce n’était pas une défaite honteuse.

En 2004, Willy Caballero, Javier Mascherano et Carlos Tevez – ainsi que les joueurs trop âgés Roberto Ayala et Kily Gonzalez – faisaient tous partie de l’équipe argentine et, en 2008, ils ont déployé Lionel Messi, Sergio Aguero et Angel Di María en tant qu’U23 et Mascherano et Juan Roman Riquelme en tant que représentants des plus âgés.

Cependant, alors que la victoire de jeudi compte certainement comme un bouleversement et un important booster de confiance, cette équipe argentine ne doit pas être confondue avec le même niveau de potentiel mondial que ses prédécesseurs – l’équipe de l’entraîneur Fernando Batista est clairement orientée vers le développement. 2021.

Sur les huit membres de l’équipe argentine récemment triomphante de la Copa America qui étaient également éligibles pour jouer aux Jeux olympiques, aucun n’est au Japon. Un seul membre de l’équipe – Mac Allister – a commencé pour l’Argentine au niveau senior et le seul joueur majeur présent était le gardien de but non capé Jeremias Ledesma. Et avec le récent début de la Copa Libertadores, les joueurs de Boca Juniors et River Plate sont absents, tout comme un certain nombre de joueurs européens inédits.

Il semble grossier de pleuvoir sur le défilé bien mérité des Olyroos mais, avec une équipe espagnole remplie d’internationaux seniors – y compris les stars de l’Euro 2020 Dani Olmo et Pedri – en attente lors du prochain match, le contexte approprié de la victoire de jeudi devrait être maintenu et les attentes gérées en conséquence. Il y a encore un long chemin à parcourir avant que l’Australie puisse commencer à rêver d’une médaille. Bien sûr, avec l’Espagne détenue par l’Egypte plus tôt jeudi soir, qui sait ce qui pourrait arriver dimanche.

Le monde regarde

Grâce à la pléthore de données à portée de main des clubs et de leurs services de recrutement dans le football moderne, l’époque où un joueur remportait un gros succès à l’issue d’un tournoi solide est probablement révolue. Cependant, cela signifie que presque tous les joueurs présents à un tournoi junior entrent en jeu déjà sur le radar des clubs – et une série de performances solides peut renforcer la valeur d’un joueur pour une partie déjà intéressée.

Et si la forme d’Atkinson avec Melbourne City au cours des deux dernières années a fait sourciller tous les prétendants potentiels, sa performance inlassable sur le flanc droit à Sapporo leur a peut-être donné le coup de pouce dont ils ont besoin pour décrocher le téléphone et appeler ses employeurs. à Casey. À seulement 22 ans, le Tasmanien deviendra presque certainement un Socceroo à la prochaine opportunité disponible, et les clubs intéressés feraient peut-être bien d’entrer avant que l’intérêt pour lui ne s’intensifie encore.

Le même gain de réputation vaut également pour les personnalités australiennes Denis Genreau, King et Metcalfe. Tournoi U23 auquel les clubs peuvent bloquer la participation de leurs joueurs, les Jeux Olympiques n’ont pas le même prestige que les étapes que ces jeunes joueurs auront rêvé de franchir.

Plus de performances comme celles contre l’Argentine, cependant, pourraient servir à ouvrir des portes non seulement aux lumières vives du football européen – mais à un développement qui pourrait s’avérer une aubaine absolue pour les Socceroos dans les années à venir.