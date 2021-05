L’approche impitoyable du propriétaire de Chelsea, Abramovich, porte ses fruits alors que Tuchel livre la Ligue des champions

PORTO, Portugal – Rien ne souligne vraiment la dynamique inhabituelle entre le propriétaire et l’entraîneur-chef à Chelsea lors de la première rencontre entre Roman Abramovich et Thomas Tuchel sur le terrain après qu’ils venaient de remporter la Ligue des champions.

Près d’une heure après le coup de sifflet final de la victoire 1-0 sur Manchester City et avec seulement quelques centaines de supporters à l’intérieur de l’Estadio do Dragao à Porto, Abramovich a dérivé sur le terrain pour se joindre tardivement aux célébrations, posant presque timidement à côté du trophée avec le capitaine Cesar Azpilicueta entre autres.

Tuchel a échangé des mots avec son employeur, la première conversation en face à face qu’ils ont eue depuis que l’homme de 47 ans a succédé à Frank Lampard en janvier, une rencontre qu’il a décrite comme « le meilleur moment pour une première rencontre… ou le pire, à partir de maintenant ça ne peut qu’empirer ! » Gagner le plus gros prix du football interclubs immortaliserait un manager dans de nombreux clubs, mais Chelsea a longtemps été une exception à cet égard.

La directrice du club, Marina Granovskaia, dirige les Bleus au quotidien mais, contrairement à certaines figures de proue plus éloignées des clubs rivaux, Abramovich conserve toujours un intérêt actif et est l’arbitre final des plus grandes décisions. Tuchel est le 13e entraîneur différent d’Abramovich depuis qu’il a acheté le club en 2003, un taux de combustion remarquable qui a été accueilli avec scepticisme pendant des années dans le jeu anglais, contrairement à l’idée reçue selon laquelle la stabilité engendre un succès durable.

Pourtant, l’argenterie de samedi est le 17e trophée majeur de l’ère Abramovich. Aucun club anglais n’a gagné plus sur la même période. Il s’agit de leur deuxième couronne en Ligue des champions, et les parallèles avec les neuf premières années plus tôt sont frappants. Dans les deux cas, ils ont limogé un manager en milieu de saison ; il y a neuf ans, Roberto Di Matteo remplaçait en mars Andre Villas-Boas. Deux mois plus tard, il était champion d’Europe.

City a longtemps été salué comme l’une des meilleures équipes de cette époque, faisant de la victoire de Chelsea au Portugal un bouleversement clair pour le consensus dominant. Et si nous sommes honnêtes, ils n’étaient pas non plus objectivement la meilleure équipe d’Europe en 2012, mais ils ont quand même trouvé un moyen de remporter le trophée en battant le Bayern Munich lors d’une séance de tirs au but dans le stade du club allemand. La seule autre finale de Ligue des champions de leur histoire, la défaite de 2008 contre Manchester United à Moscou, a eu lieu une nouvelle saison avec un changement de direction à mi-parcours.

Rien de tout cela n’est un hasard. Le départ de Maurizio Sarri a été presque officiellement confirmé avant de battre confortablement Arsenal 4-1 lors de la finale de la Ligue Europa 2019, ouvrant la voie à la nomination de Lampard. Six ans plus tôt, ils avaient remporté la même compétition en se passant de Di Matteo et en plaçant Rafa Benitez en charge par intérim, avant que José Mourinho ne soit ramené pour un deuxième mandat. Benitez était impopulaire auprès des fans de Chelsea pour les commentaires qu’il avait déjà faits sur les Blues lorsque le manager de Liverpool et n’était jamais susceptible de rester, mais ils ont battu Benfica avec un vainqueur du temps d’arrêt pour donner à John Terry une autre excuse pour une célébration du kit complet.

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, n’a rencontré le propriétaire du club, Roman Abramovich, qu’après avoir remporté la Ligue des champions. Marc Atkins/Getty Images

La constante tout au long de tout cela est la poursuite implacable et impitoyable de l’excellence, impitoyablement appliquée dans une culture créée par Abramovich. Stamford Bridge est effectivement le cadre d’une version sportive de « Saturday Night Live », l’émission de sketchs comique américaine de longue date qui vise à rester pertinente en utilisant un présentateur invité différent chaque semaine. Chacun y apporte sa propre personnalité, certains regardent chez eux, d’autres hors de leur profondeur, mais l’émission reste diffusée aux heures de grande écoute. A Chelsea, Tuchel est l’actuel titulaire et quel spectacle il a livré ce week-end. Mais il existe une différence clé avec nombre de ses prédécesseurs, en particulier ceux avec des mandats éphémères, y compris une finale de Ligue des champions.

Di Matteo n’avait que trois ans d’expérience à la tête de Milton Keynes Dons et de West Bromwich Albion avant de remplacer Villas-Boas. Ancien joueur populaire, Di Matteo a simplement entrepris d’inverser bon nombre des changements que son prédécesseur avait apportés, rétablissant au cœur de l’équipe des joueurs établis mais vieillissants. De même, lorsqu’Avram Grant a remplacé Mourinho, il était un inconnu travaillant en Israël mais ayant des liens étroits avec Abramovich. Il a appuyé sur un bouton de réinitialisation et a permis à l’équipe qui en avait assez des humeurs de Mourinho de se reprendre en grande partie.

Tuchel est différent. Il a un pedigree et il a modifié plutôt que maintenu. Bien qu’il ait pris le relais au milieu d’un calendrier encore condensé par la pandémie de COVID-19, l’Allemand a trouvé un moyen de lier une équipe coûteusement assemblée pour qu’elle soit plus que la somme de ses parties. Le changement tactique était vital, adoptant une forme 3-4-2-1 qui résistait à la meilleure ville qui pouvait leur lancer, comme le Real Madrid et l’Atletico Madrid avant eux. Mais de plus, l’état d’esprit était tout.

Tuchel n’est pas tombé dans le piège de beaucoup avant lui, ressentant le besoin de parler de la construction de l’héritage, de la longévité et des raisons pour lesquelles il renversera la tendance et créera une dynastie dans l’ouest de Londres. Dès le premier jour, il a accepté la culture de la location et du licenciement. Il sait qu’il est sur un manège, déterminé à profiter de la balade plutôt que de gaspiller de l’énergie à essayer de l’arrêter. Les joueurs y ont adhéré : ici et maintenant c’est tout ce qui compte.

Frank Lampard voulait désespérément le même genre de séjour prolongé qu’il a apprécié en tant que joueur, passant 13 ans à cimenter son statut de légende du club. Mais malgré une connaissance intime du club acquise au cours de ces années, il n’a pas pu suivre le rythme du changement, le niveau des attentes. Chelsea a dépensé 220 millions de livres sterling dans la fenêtre de transfert d’été et, au milieu de problèmes de démarrage, Lampard a déclaré espérer être toujours là lorsqu’ils auront réalisé leur potentiel. Avec cinq des six recrues commençant contre City, Tuchel a rendu cela possible en cinq mois.

Lampard vient tout juste de commencer sa carrière de manager, il s’améliorera et trouvera des environnements plus tolérants dans lesquels perfectionner son métier. Il lui sera également plus facile d’avoir plus son mot à dire sur les joueurs qu’un club signe, plus d’influence dans la politique hiérarchique.

Tuchel, viré par le Paris Saint-Germain la veille de Noël, connaît bien ce climat plus rude. Une prolongation de contrat est attendue dans les prochains jours mais il sait qu’il n’y a aucune garantie qu’il le verra : Di Matteo a été limogé 186 jours après avoir remporté la Ligue des champions.

Tuchel reconnaît pourtant son entourage. « Le niveau est désormais fixé à partir du moment où les célébrations sont terminées et lorsque nous avons digéré cette expérience, c’est le moment d’évoluer et de l’utiliser, de devenir meilleur pour apprendre », a-t-il déclaré. « C’est absolument crucial. Nous avons de jeunes joueurs, maintenant c’est un grand défi de rester affamé et d’aller pour le prochain. Je peux l’assurer [Abramovich] que je vais rester affamé. Que je veux le prochain titre. »

Le vainqueur du match a peut-être le mieux résumé la situation. Alors que les célébrations de Chelsea commençaient sérieusement tout autour de lui quelques instants après le coup de sifflet final, on a demandé à Kai Havertz dans une interview télévisée si c’était la fin parfaite d’une saison difficile portant le fardeau d’être la signature du record du club.

« Pour être honnête, je m’en fous », a-t-il répondu. « Nous venons de gagner la putain de Ligue des Champions. »

Et c’est essentiellement Chelsea : gagner est vraiment la seule chose qui compte.