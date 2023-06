L’approche de Nike pour résoudre le plus gros problème des filles dans le sport

En mars, Nike a lancé Coacher ELLE en partenariat avec l’Université du Minnesota Centre Tucker de recherche sur les filles et les femmes dans le sport . La ressource de coaching numérique est conçue pour aider les entraîneurs de tous les sexes à améliorer leur compréhension des préjugés sexistes et de la discrimination dans le sport.

« La plupart des jeunes ont rarement, voire jamais, l’opportunité d’être coachés par une femme. C’est un échec pour tous », a déclaré Vanessa Garcia-Brito, vice-présidente de Nike et responsable de l’impact social et communautaire. « Pour rendre les filles actives et les inviter à une vie de sport, elles doivent le voir pour le croire – et cela commence par plus d’entraîneures. »

« Je pense que les administrateurs de la ligue sont en quelque sorte formés pour rechercher des pères à entraîner et pensent que plus souvent, ce sont les pères qui vont intervenir et le faire. Je pense que parfois, ils n’essaient même pas de recruter des femmes », a déclaré Mary. Fry, professeur et directeur du laboratoire de psychologie du sport et de l’exercice de l’Université du Kansas.

Dans le monde du sport historiquement dominé par les hommes, les filles et les femmes ont toujours dû se battre pour leur droit de concourir et d’être considérées comme des athlètes compétitives. Le sexisme qui a empêché les filles de participer à des sports a également empêché les femmes de devenir entraîneures de jeunes.

Il existe une solution évidente que le géant de la vente au détail de sport Nike Le PDG John Donahoe, et bien d’autres, pensent que cela peut faire une grande différence : plus d’entraîneures.

Les entraîneures ne sont pas seulement importantes pour donner aux jeunes filles un modèle positif – elles offrent également un espace sûr pour discuter et traiter les difficultés qui peuvent accompagner le changement de corps et d’esprit d’une jeune femme. Même pour les filles qui ont grandi en aimant le sport, la puberté modifie le rapport des filles au sport et les amène très souvent à se désengager de l’activité physique.

Les données relatives à cette période critique dans la vie d’une fille sont claires. Selon l’Aspen Institute, une fille sur trois pratique un sport entre 6 et 12 ans. Mais près d’une fille sur deux abandonnera le sport pendant la puberté, selon le fabricant de produits menstruels Always.

Recherche tirée d’un rapport de 2018 par Tucker Center, le partenaire de Nike, a recueilli des données à l’échelle mondiale et a constaté que le taux d’abandon le plus élevé chez les filles dans le sport se produit souvent entre 11 et 17 ans, « la tranche dans laquelle les filles se sentent le plus obligées de se conformer aux identités façonnées par leur les pairs et les adultes – ce qui inclut les entraîneurs », indique son rapport, et il conclut que ce que les filles pensent de leurs entraîneurs est un facteur déterminant pour qu’elles continuent à pratiquer des sports organisés.

La Women’s Sports Foundation, créée par Billie Jean King, a constaté que 40% des adolescentes ne participent pas activement à un sport.

« Pour les garçons, que passer la puberté peut être un plus, vous gagnez plus de masse musculaire et vous devenez plus grand, plus fort. Pour les filles, ce n’est tout simplement pas toujours le même cas », a déclaré Fry. « Elles sont en quelque sorte en mode survie au collège. »

Selon la PDG du Youth Sport Trust, Alison Oliver, le problème comporte à la fois des dimensions physiques et psychologiques, à savoir les règles et une faible confiance en son corps, qui empêchent les filles de continuer à faire du sport. À mesure que le corps des filles change tout au long de la puberté, elles deviennent de plus en plus précaires et l’activité physique commence à se sentir différente. L’association caritative Women in Sport a découvert que 65 % des filles n’aiment pas que les autres les regardent pendant le sport, car cela les rend gênées et vulnérables., et objectivé. De plus, sept filles sur 10 évitent d’être actives lorsqu’elles ont leurs règles.

Les entraîneurs sont des agents essentiels qui ont un impact sur l’expérience des filles dans le sport, selon la Women’s Sports Foundation, et si une fille n’est pas correctement soutenue ou comprise par son entraîneur à une époque aussi décourageante que la puberté, elle sera découragée de concourir. . Par exemple, la plupart du temps, les filles ne sont pas éduquées ou équipées de soutiens-gorge de sport appropriés, ce qui rend la pratique de sports douloureuse.

« Si vous commenciez à vous sentir mal à l’aise en tant qu’athlète féminine… ce serait assez difficile d’aller voir un entraîneur masculin à propos de certaines de ces choses », a déclaré Welter.