Le ministre australien du Commerce, Dan Tehan, a défendu les relations de son pays avec la Chine, affirmant qu’elles étaient basées sur une « évaluation des intérêts nationaux », répondant à son homologue néo-zélandais suggérant que Canberra adopte une approche plus diplomatique envers Pékin.

Tehan a déclaré jeudi que sa politique commerciale serait guidée par les trois P de la proactivité, du principe et de la patience après que le ministre néo-zélandais du Commerce Damien O’Connor ait apparemment remis en question l’approche de Canberra au milieu de son différend de 10 mois avec Pékin.

« Nous poursuivons notre engagement avec la Chine sur la base des avantages mutuels, et la complémentarité de nos économies fait de nous des partenaires commerciaux naturels. Nous sommes toujours ouverts au dialogue comme meilleur moyen de résoudre les différends », a déclaré le ministre australien du tourisme, du commerce et de l’investissement, qui a remplacé Simon Birmingham lors d’un remaniement ministériel à la fin de l’année dernière.

Mercredi, O’Connor, tout juste après avoir signé une mise à niveau et une extension de son accord de libre-échange avec la Chine un mois après que l’Australie n’a pas révisé son accord similaire, a appelé à davantage de commerce multilatéral à l’échelle mondiale.

Décrivant le nationalisme comme une pierre d’achoppement pour la reconstruction unifiée de la pandémie mondiale post-coronavirus, O’Connor a également déclaré qu’il y avait de la place dans les politiques étrangères pour être à la fois « prudent avec la formulation » et pour parler de questions importantes.

« Nous avons une relation mature … avec la Chine, et nous avons toujours été en mesure de soulever des problèmes. Mais nous respectons la relation commerciale saine que nous entretenons … et nous avons des discussions franches avec eux. [China] et la franchise est quelque chose que la Chine apprécie et nous le faisons certainement de notre côté », a déclaré O’Connor dans une interview accordée à CNBC.

«Je ne peux pas parler au nom de l’Australie et de la façon dont elle gère ses relations diplomatiques, mais clairement s’ils nous suivaient, faisaient preuve de respect et parlaient … [with] un peu plus de diplomatie de temps en temps, et soyez prudent avec la formulation … j’espère [they] peut être dans une situation similaire.

« Nous avons l’avantage d’être un pays fort et nous avons toujours maintenu notre indépendance et parlé de questions importantes qui ne sont pas seulement pour nous-mêmes mais aussi pour le monde. »

Tehan a récemment envoyé à son homologue chinois et nouveau ministre du Commerce, Wang Wentao, une lettre réitérant que Canberra restait ouverte à un dialogue avec Pékin après que Birmingham avait précédemment été incapable de contacter son homologue à Pékin depuis l’escalade du différend en avril de l’année dernière.

Lorsqu’on lui a demandé comment la Nouvelle-Zélande avait pu conclure une mise à niveau de son accord commercial avec la Chine, Tehan a déclaré que même s’il n’avait pas examiné les détails, il était probable que la mise à niveau avait mis la Nouvelle-Zélande à égalité avec l’accès de libre-échange que l’Australie avait déjà avec Chine.

Dans un communiqué jeudi, O’Connor a déclaré qu’il s’était entretenu avec son homologue australien à la suite de l’interview de CNBC.

« La Nouvelle-Zélande a une politique étrangère indépendante, qui nous permet de maintenir à la fois notre partenariat le plus étroit avec l’Australie et une relation mature avec la Chine », a-t-il déclaré.

Certains politiciens australiens s’étaient déjà plaints des commentaires d’O’Connor, affirmant que Wellington devrait se tenir aux côtés de Canberra. Jusqu’à il y a deux jours, les deux voisins avaient profité d’une bulle de voyage réussie pour les coronavirus jusqu’à ce qu’elle soit temporairement arrêtée en raison d’une nouvelle infection en Nouvelle-Zélande.

« L’idée que le ton ou la formulation de l’Australie est en quelque sorte responsable des défis dans nos relations avec la Chine est une idée que nous rejetons fondamentalement et est en contradiction avec la réalité », ont déclaré le député libéral australien Dave Sharma et un ancien diplomate. Le Sydney Morning Herald. « Cela trahit un manque de connaissance des faits de base que je n’attendrais pas d’un ami proche et partenaire comme la Nouvelle-Zélande. »

Que s’est-il passé au cours des neuf derniers mois dans les relations sino-australiennes?

Un autre ancien diplomate australien, John Menadue, a déclaré que de nombreux politiciens australiens avaient abandonné leurs compétences diplomatiques pour s’aligner sur la position de Canberra de rester ferme contre la Chine dans un conflit de près d’un an.

Le conflit a été déclenché lorsque l’Australie a fait pression pour une enquête internationale sur les origines du coronavirus en avril de l’année dernière sans consulter Pékin, ce qui a entraîné des perturbations dans certains des plus gros échanges entre la Chine et l’Australie, notamment le vin, le charbon et l’orge.

« Dave Sharma a peut-être acquis des compétences diplomatiques dans le passé. Mais pour espérer obtenir une promotion politique, il a abandonné toute compétence ou compréhension diplomatique sérieuse. Il semble en savoir peu sur le ‘sauvetage de la face' », a déclaré Menadue au Pos. Du matin du sud de la Chinet.

L’ancien ministre australien des Affaires étrangères, Bob Carr, a déclaré que la réaction de Canberra montrait à quel point le gouvernement avait perdu son intérêt à maintenir des relations bilatérales avec la Chine, même si cela signifiait abandonner le commerce avec la Nouvelle-Zélande ou même les États-Unis.

« Cet échange confirme que Canberra est fière d’être la plus opposée à la Chine de tous les alliés de l’Amérique. Il s’agit d’un repositionnement frappant de l’Australie, encore plus dur sous Scott Morrison qu’il ne l’était sous [former] premier ministre [Malcolm] Turnbull », dit-il.

« Le député libéral David Sharma a même préconisé le recrutement de la Russie pour une large coalition anti-Chine, une autre mesure de la façon dont la politique australienne idéologique envers la Chine est devenue. »

Il y a toujours peu de signes de dégel entre la Chine et l’Australie au cours de la nouvelle année, le Premier ministre Morrison ayant rejeté la semaine dernière les suggestions selon lesquelles Canberra aurait commis une erreur en appelant à une enquête sur les coronavirus sans travailler d’abord en coopération avec d’autres pays.

« Nous l’avons fait sur la base d’une motion européenne. Donc non, je n’accepte pas cela [it is a mistake]. Vous voyez, l’Australie est honnête dans nos relations et nous voulons honnêtement savoir comment cela a commencé. C’est tout ce dont il s’agit », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse dans le Queensland.

Mercredi, le trésorier australien Josh Frydenberg a également accusé le président chinois Xi Jinping de ne pas avoir répondu à son propre appel contre la guerre froide et pour que les grandes nations ne intimident pas les petits pays.

« Nous sommes d’accord avec ce sentiment que les grandes nations ne devraient pas intimider les petites, mais il semble y avoir un certain décalage entre les paroles et les actions », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

