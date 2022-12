L’approche «Bazball» de l’Angleterre s’étend au-delà de son bâton alors que la stratégie à haut risque de Ben Stokes récolte des récompenses étonnantes au Pakistan | Nouvelles du cricket

Un grand nombre de colonnes ont été consacrées à la nouvelle approche courageuse et audacieuse de l’Angleterre en matière de test de cricket depuis que son homonyme Brendon McCullum est arrivé en tant qu’entraîneur-chef en juin.

Le ‘Bazball’ s’est emparé de foules exubérantes cet été alors que des courses-poursuites de 277, 299 et 296 ont été éliminées avec une facilité déconcertante lors de matches successifs contre la Nouvelle-Zélande, avant qu’un record d’Angleterre de 378 ne batte l’Inde.

Sur la preuve des cinq jours exaltants de test de cricket au Pakistan – et sur les terrains les plus bénins également – ​​l’alliance entre l’Angleterre et McCullum n’était pas simplement une aventure estivale.

Faits saillants complets de la cinquième journée du premier test entre le Pakistan et l’Angleterre à Rawalpindi



Dans les deux manches avec la batte, les visiteurs ont marqué à un rythme sans précédent de plus d’un point par balle (6,50 dans la première manche, 7,36 dans la seconde).

C’était la première fois dans l’histoire des tests que plus de 500 points étaient marqués le premier jour d’un test, avec quatre frappeurs anglais compilant des siècles – Zak Crawley, Ben Duckett, Ollie Pope et Harry Brook – lors d’une autre première journée d’ouverture.

Statistiques de la journée record de l’Angleterre 174 – Score de l’Angleterre au déjeuner, son plus haut lors de la première séance d’un Test

– Score de l’Angleterre au déjeuner, son plus haut lors de la première séance d’un Test 83 – Nombre de balles qu’il a fallu à l’Angleterre pour atteindre trois chiffres, nouveau record

– Nombre de balles qu’il a fallu à l’Angleterre pour atteindre trois chiffres, nouveau record 86 – Nombre de balles qu’il a fallu à Crawley pour atteindre la centaine – le plus rapide par un ouvreur anglais

– Nombre de balles qu’il a fallu à Crawley pour atteindre la centaine – le plus rapide par un ouvreur anglais 6.44 – Le taux d’exécution de l’Angleterre, le total le plus élevé de la première session dans la base de données de CricViz, qui remonte à 2008

Mais ce n’est pas une autre pièce vantant les vertus de la nouvelle approche agressive de l’Angleterre envers son bâton. Non, le “bazball” est présent dans chaque pas en avant positif de cette équipe.

Jusqu’à présent sur cette tournée, à chaque moment possible, dans chaque décision et chaque facette du jeu, nous avons vu l’Angleterre prendre l’option positive.

Commençons par la composition de cette équipe gagnante du Test-match. Tout d’abord, ils ont aligné deux débutants en Will Jacks et Liam Livingstone… tous deux spécialistes de la balle blanche, et l’un – ce dernier – n’ayant pas joué au cricket à balle rouge depuis 15 mois.

Les sélections de l’Angleterre dans le format le plus long du jeu ont, pendant si longtemps, été sûres – privilégiant l’expérience au talent brut, s’en tenant à ce qui a fait ses preuves ou, parfois même, “re-essayé” – mais l’inclusion de Jacks et Livingstone, avec un spinner de jambe de 18 ans, Rehan Ahmed, maintenant prêt à éventuellement prendre la place de Livingstone blessé dans le deuxième test, cela ne sert qu’à souligner le changement d’approche.

Déclarations. L’Angleterre a transpiré le cinquième et dernier soir à Rawalpindi sur un guichet pakistanais restant alors que le crépuscule s’installait, mais même si Jack Leach n’avait pas porté le coup décisif avec environ 10 minutes de jeu restantes, cela n’aurait pas été le cas. envie d’essayer.

Jack Leach prend le guichet final et scelle la victoire de l’Angleterre sur le Pakistan lors du premier test



Grâce aux appels de capitaine les plus audacieux et, pour le répéter, sur les terrains les plus plats, l’Angleterre a accordé au Pakistan plus de 100 overs alléchants pour tenter d’en chasser 343 – sur la même surface que les hôtes avaient marqué 579 lors des premières manches et que L’Angleterre avait claqué le ballon dans tous les coins.

Il est de tradition pour les journalistes et les anciens joueurs de faire pression pour des déclarations plus audacieuses et plus courageuses de ceux qui sont sur le terrain, et d’être critiques quand, au lieu de cela, une approche plus timide est adoptée pour s’assurer qu’un résultat – la défaite – est retiré du Jeu.

C’est facile de porter un tel jugement sans crainte de récrimination, de contrecoup. Pour que Ben Stokes le fasse, pour vraiment “ risquer de perdre pour une meilleure chance de gagner ” et pas seulement le dire comme de la rhétorique, il a fallu des tripes dont il n’est pas seulement renommé, mais qui étaient encore plus visibles dans la façon dont il a tous les deux sauté son côté suite à cette déclaration et a mené de l’avant avec ses infatigables sorts de bowling.

Michael Atherton déclare que la victoire de l’Angleterre en 74 points lors du premier test contre le Pakistan à Rawalpindi est l’une des plus belles victoires de l’histoire de l’Angleterre



Pour Sky Sports’ Nasser Hussain, le leadership du test de cricket n’a jamais été aussi bien fait.

“Vous pensez avoir tout vu dans ce match – jusqu’à ce que vous voyiez les cinq derniers jours”, a déclaré Hussain après la victoire de l’Angleterre en 74 points, juste sa troisième au Pakistan, et la première depuis qu’il a mené l’Angleterre à la victoire dans l’obscurité de Karachi. En 2000.

“Il n’y avait aucune raison sur ce lit de plumes d’un terrain qu’il aurait dû y avoir un résultat, donc je pense que c’était le meilleur capitaine de cricket de test que j’ai jamais vu pour obtenir 20 guichets. Je ne pense pas avoir vu un meilleure semaine de capitainerie.”

Ben Stokes dit que l’Angleterre a réalisé quelque chose de “très spécial” après avoir battu le Pakistan lors du premier test par 74 points



Il a ajouté: “L’Angleterre devait tout mettre en place et ils devaient marcher après avoir parlé et dit qu’ils ne jouaient pas pour des tirages au sort.

“Stokes et [head coach Brendon] McCullum attire l’attention des gens sur le test de cricket. Ils ont changé l’état d’esprit de cette équipe d’Angleterre et cette époque change le visage du test de cricket.”

C’était un point soulevé lors de la toute première conférence de presse de McCullum cet été. Ce nouveau style de jeu audacieux représentait plus que quelques victoires à domicile cet été, aussi impressionnantes soient-elles, ni une victoire d’ouverture de la série au Pakistan, aussi sensationnelle soit-elle.

McCullum a déclaré à l’époque: “Le test de cricket a besoin que l’Angleterre soit forte, compétitive et joue un style de cricket regardable. Sinon, elle est en grande difficulté.

“Je pense que le test de cricket a suivi une trajectoire légèrement descendante et les seules personnes qui peuvent vraiment changer cela sont l’Angleterre. L’appréciation du test de cricket dans cette partie du monde, l’histoire.

Vendredi 9 décembre 4h30





“Ils ont une réelle opportunité d’apporter des changements significatifs et, espérons-le, d’inspirer la prochaine génération de joueurs de cricket à vouloir jouer au test de cricket plutôt qu’au T20 ou aux formes plus courtes du jeu.”

Travail terminé. Et apportez le deuxième test.

Et après?

Le deuxième test a lieu à Multan à partir de vendredi (l’accumulation commence à 4h30 sur Sky Sports Cricket et Sky Sports Main Event avant le premier bal à 5h) le Pakistan cherchant à améliorer la série avant le match final à Karachi du 17 décembre, qui est également en direct sur Sky Sports.