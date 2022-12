L’approbation par le Royaume-Uni d’une nouvelle mine de charbon critiquée comme “une erreur profondément dommageable”

LONDRES – Le projet d’une mine de charbon profonde dans le nord-ouest de l’Angleterre a reçu le feu vert du gouvernement britannique, une décision bien accueillie par ses partisans mais critiquée par les critiques.

Dans un communiqué réagissant à la nouvelle, la société à l’origine du développement s’est dite “ravie de la décision”.

West Cumbria Mining a déclaré que la mine de charbon Woodhouse, dans le comté de Cumbria, fournirait “l’industrie sidérurgique critique avec un produit de charbon métallurgique de haute qualité”. Selon l’entreprise, le projet créera environ 500 emplois directs.

Le Royaume-Uni est associé depuis longtemps à l’extraction du charbon, mais le déclin de l’industrie a durement touché de nombreuses communautés et est un sujet émouvant. Les raisons des décisions du gouvernement ont été exposées dans un long document publié en ligne mercredi.

Entre autres choses, il a déclaré que Michael Gove, le secrétaire d’État au Leveling Up, Housing & Communities, était “satisfait qu’il existe actuellement un marché britannique et européen pour le charbon … et que bien qu’il n’y ait pas de consensus sur la demande future dans le Si le Royaume-Uni et l’Europe l’étaient, il est fort probable qu’une demande mondiale subsisterait.”

L’approbation de la Woodhouse Colliery a été bien accueillie par Mike Starkie, le maire élu du Copeland Borough Council en Cumbrie. S’adressant à “The World Tonight” de BBC Radio 4 Mercredi, Starkie, qui est membre du Parti conservateur au pouvoir, s’est décrit comme “absolument ravi”.

“J’ai été inondé de messages de toute ma communauté ce soir, et nous avons une communauté qui célèbre l’un des plus grands impacts économiques positifs sur notre région depuis une génération”, a-t-il ajouté. “C’est une nouvelle fantastique pour West Cumbria et pour notre communauté.”