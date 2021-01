L’autorisation d’utilisation d’urgence de l’Inde pour le vaccin anglo-suédois AstraZeneca et le vaccin développé localement, Covaxin, manquait de transparence et utilisait un libellé «vague», ont déclaré plusieurs experts de la santé à RT.

Le régulateur indien a donné son feu vert « limité » utilisation d’urgence de deux vaccins dimanche: Covaxin, développé par la société basée à Hyderabad Bharat Biotech, et le vaccin AstraZeneca / Oxford, fabriqué localement par le Serum Institute of India et promu sous le nom de Covishield. Le chef du contrôle des drogues en Inde, VG Somani, a insisté sur le fait que les deux coups sont «110% sûr» et n’a produit que des symptômes bénins communs à tous les vaccins.

Un groupe de surveillance de la santé, le All India Drug Action Network (AIDAN), a protesté contre cette décision, appelant le gouvernement à fournir un «Justification détaillée» pour la décision et des données supplémentaires sur l’innocuité et l’efficacité du tir.

« En ce qui concerne le Covaxin, la principale préoccupation est le manque de détails sur l’efficacité, car l’essai de phase III est toujours en cours en Inde, » La co-organisatrice d’AIDAN, Malini Aisola, a déclaré à RT, ajoutant que c’était « Trop tôt pour qu’une analyse intermédiaire ait eu lieu. »

Jusqu’à présent, les informations sur Covaxin – basées sur des tests effectués sur des humains – proviennent de seulement 755 participants aux essais de phase I et de phase II, qui se sont penchés sur la sécurité et l’immunogénicité, a-t-elle déclaré.

Le scepticisme d’AIDAN a également été partagé par Anant Bhan, l’ancien président de l’Association internationale de bioéthique, qui a déclaré que l’approbation manquait de transparence et que le gouvernement avait utilisé « Pas très clair » langue dans la discussion publique du jab.

Les préoccupations ne concernent pas tant le fait que le vaccin soit dangereux ou inefficace, mais plutôt le processus qui n’est pas clair et transparent comme on le souhaiterait, en particulier en période de pandémie où tout est accéléré.

«J’espère que nous verrons le régulateur fournir plus de contexte et de détails», Bhan a dit à RT. «Bien que tout le monde soit désireux d’avoir un vaccin, il est également important de s’assurer qu’il y a un niveau équitable de confiance du public dans les décisions. [on how] les vaccins sont utilisés. »

Alors qu’un groupe d’experts gouvernementaux recommandait auparavant l’approbation de Covaxin « En mode essai clinique, » Aisola a déclaré qu’elle doutait que cette règle soit respectée dans la pratique, étant donné qu’une association de cliniques privées au Brésil est déjà en pourparlers pour obtenir le vaccin de fabrication indienne. Les récentes déclarations faites par son développeur ont également soulevé de nouvelles soupçons, a-t-elle déclaré.

Lundi, Bharat Biotech et le Serum Institute of India ont publié une déclaration commune indiquant qu’ils étaient déterminés à «Assurer le bon déploiement des vaccins», et que les vaccinations ont le pouvoir de «Sauver des vies et accélérer le retour à la normalité économique au plus tôt.»

Aisola a également fait part de ses inquiétudes concernant le jab d’AstraZeneca: «Toutes les données de l’étude de transition indienne n’ont pas été soumises au régulateur, en particulier en ce qui concerne les détails de l’immunogénicité, ce qui, à notre avis, va à l’encontre de l’objectif d’une étude locale.»

Les détails d’efficacité ont été tirés des essais du vaccin AstraZeneca / Oxford à l’étranger, au Royaume-Uni et au Brésil. Nous ne savons pas exactement quels détails ont été pris en compte et quelles estimations d’efficacité ont été prises en compte lors de l’octroi de l’approbation indienne.

Notamment, l’Inde a approuvé l’utilisation de deux doses complètes du vaccin AstraZeneca, qui n’a montré qu’une efficacité de 62% dans les essais et est considérée comme inférieure à un protocole impliquant une demi-dose suivie d’une dose complète. Mais comme seul l’ancien régime avait été étudié localement en Inde, le régulateur s’est apparemment tenu à ce qu’il savait, a observé Aisola.

«L’efficacité varierait [depending] sur le schéma posologique, l’intervalle entre les doses et d’autres facteurs », elle a ajouté.

Selon les résultats des essais britanniques publiés dans le journal médical The Lancet le mois dernier, alors que le vaccin AstraZeneca était efficace à 62% après deux injections complètes, le protocole demi-dose / dose complète a montré une efficacité de 90%. Le Serum Institute of India a apparemment demandé un schéma à deux doses complètes.

Aman Gupta, cofondateur de la société de communication de santé SPAG basée à New Delhi, a déclaré à RT que l’approbation des vaccins était « déconcertant » et avait laissé de nombreuses questions « Sans réponse. » Il a suggéré le « précipité » la décision peut avoir été motivée par le désir de « Susciter l’optimisme de la population » et pour apporter des nouvelles positives avec la nouvelle année.

«Si nous regardons les données disponibles, nous verrons que le vaccin AstraZeneca a un taux d’efficacité de 62% et que pour le sérum Bharat, nous n’avons aucun taux d’efficacité nécessaire». il a dit.

