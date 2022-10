L’approbation des baux pétroliers au Nouveau-Mexique déclenche une contestation judiciaire

ALBUQUERQUE, NM (AP) – L’approbation par l’administration Biden de baux pétroliers dans un coin du Nouveau-Mexique qui est devenu un champ de bataille pour le développement et la préservation accrus des sites amérindiens a suscité une contestation judiciaire.

Des groupes environnementaux poursuivent le Bureau of Land Management et la secrétaire américaine à l’Intérieur Deb Haaland. Ils soutiennent dans une plainte déposée mercredi que le gouvernement fédéral revient sur sa parole en ouvrant la voie au développement pétrolier et gazier sur les terres fédérales près du parc historique national de la culture Chaco.

Il s’agit de baux qui s’étendent sur plus de 70 miles carrés (180 kilomètres carrés) dans le nord-ouest du Nouveau-Mexique. Les groupes affirment que le gouvernement fédéral a accepté en avril de reconsidérer les baux de l’ère Trump compte tenu de leur proximité avec les maisons et une zone sacrée par les Navajos.

“Nous sommes déçus que le Bureau of Land Management ait décidé de doubler la fracturation hydraulique et d’ignorer les impacts cumulatifs, les inégalités et les injustices de la location et du forage pétroliers et gaziers dans le Grand Chaco (région)”, a déclaré Ally Beasley du Western Environmental Law Center. dans un rapport.

Le Bureau of Land Management a déclaré jeudi que les parcelles en question se trouvaient en dehors d’une zone tampon informelle de 10 miles (16 kilomètres) autour du parc Chaco que l’agence observe depuis des années.

Dans le cadre d’une initiative de Haaland, cette zone tampon serait en vigueur pendant les 20 prochaines années, interdisant le développement pétrolier et gazier sur les terres fédérales dans cette zone.

Les gestionnaires fonciers fédéraux évaluent actuellement la proposition, bien que les responsables de la nation Navajo aient plaidé pour qu’une zone plus petite soit protégée car la tribu et ses citoyens bénéficient économiquement du développement pétrolier et gazier.

Les écologistes ont fait valoir que le Bureau of Land Management n’a pas pris en compte les impacts cumulatifs du forage dans la région. Les archéologues et les dirigeants des pueblos du Nouveau-Mexique ayant des liens ancestraux avec la région du Chaco craignent également d’endommager des sites d’importance culturelle qui se trouvent en dehors des limites du parc et de la zone tampon.

Un site du patrimoine mondial, le parc Chaco est considéré comme le centre de ce qui était autrefois une plaque tournante de la civilisation indigène avec de nombreuses tribus du sud-ouest traçant leurs racines jusqu’à l’avant-poste du haut désert. Les archéologues ont trouvé des preuves de grandes routes qui s’étendaient du Chaco à travers ce qui est maintenant le Nouveau-Mexique, l’Arizona, l’Utah et le Colorado.

Haaland, qui vient de Laguna Pueblo au Nouveau-Mexique, a parlé du lien de sa propre tribu avec la région. Elle s’est rendue en novembre dernier et a annoncé les intentions de son agence d’élaborer un plan au niveau du paysage pour protéger les valeurs culturelles de la région.

Le Bureau of Land Management, qui est supervisé par l’agence de Haaland, a réitéré jeudi son engagement à mettre à jour l’analyse environnementale qui régit la location dans la région et a promis qu’il y aurait plus d’opportunités pour les commentaires du public.

Susan Montoya Bryan, Associated Press