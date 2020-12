L’opinion publique de l’Église catholique en Pologne est la plus basse qu’elle soit depuis le début des années 1990, selon un nouveau sondage. La réputation du clergé a été entachée par les récentes allégations d’abus sexuels et les manifestations contre les lois restrictives sur l’avortement.

Les résultats du sondage CBOS publié par les médias polonais plus tôt cette semaine ont montré que 47% avaient une opinion négative des activités de l’Église catholique dans le pays, contre seulement 41% qui considéraient favorablement les activités de l’Église. L’enquête a été menée entre le 30 novembre et le 10 décembre et a inclus 1 010 personnes.

Il s’agit du taux d’approbation le plus bas de l’Église depuis 1993. Le site Web d’enquête OKO.press a rapporté que les gens étaient consternés par son « excessif » rôle dans la vie sociale et politique cette année-là – une loi anti-avortement stricte est entrée en vigueur en janvier et Varsovie a signé un traité avec le Vatican plusieurs mois plus tard. La situation semble maintenant s’être répétée, car de nombreux Polonais sont irrités par les nouvelles restrictions à l’avortement et consternés que le clergé ait été impliqué dans des scandales d’abus sexuels.

L’Église catholique joue traditionnellement un rôle important en Pologne, en particulier par rapport aux autres pays de l’UE. Les évêques et les médias catholiques sont considérés comme l’un des fondements du soutien du parti conservateur au pouvoir Law and Justice (PiS).

Cependant, le taux d’approbation de l’Église est en baisse constante ces dernières années. Sa perception positive est tombée en dessous de 50% en mai 2019, ce qui a coïncidé avec la première d’un documentaire sur les abus sexuels de jeunes garçons par le clergé polonais. Le film a provoqué un tollé, recevant plus de 20 millions de vues sur YouTube en seulement huit jours.

Aussi sur rt.com Le logo de Women’s Strike Lightning sur le drapeau polonais pourrait voir les délinquants enfermés pendant un an, à la suite du lancement de l’enquête

Le scandale a été suivi de la démission d’Edward Janiak, évêque du diocèse catholique romain de Kalisz, accusé d’avoir protégé les prêtres impliqués dans la maltraitance d’enfants.

La réputation de l’Église s’est encore détériorée en octobre, lorsque le plus haut tribunal du pays a retiré les graves déformations du fœtus de la liste déjà courte des raisons pour lesquelles une femme est légalement autorisée à se faire avorter. La décision a immédiatement déclenché des manifestations généralisées dans tout le pays.

Certains grands prêtres ont parlé avec mépris des femmes en première ligne des rassemblements de protestation. Marek Jedraszewski, l’archevêque influent de Cracovie, a prononcé un sermon cette semaine, faisant exploser la «Julki» – une insulte utilisée pour une jeune militante de gauche – qui voulait devenir « Un rappel à l’homme. » L’archevêque a déclaré que les femmes participant aux rassemblements devraient prêter attention à la façon dont elles s’habillent et parlent, et se poser la question «De quel droit s’écartent-elles du modèle de féminité, dont le plus haut exemple nous a été donné par la Sainte Mère.

Les violentes manifestations ont finalement forcé le gouvernement à manquer la date limite pour la certification de la décision du tribunal, ce qui a retardé indéfiniment la mise en œuvre des nouvelles restrictions à l’avortement.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!