L’approbation de la Cour suprême au plus bas en quatre ans, selon un sondage

L’approbation de la Cour suprême est tombée à 49% contre 58% il y a un an, selon Gallup.

Les républicains et les démocrates considéraient le tribunal de la même manière, avec 51% des deux approuvant.

WASHINGTON – Les démocrates, les républicains et les indépendants ont au moins une chose sur laquelle ils peuvent s’entendre : personne n’est particulièrement satisfait de la Cour suprême.

L’approbation par les Américains de la plus haute juridiction du pays a chuté à son plus bas niveau en quatre ans dans un sondage Gallup mercredi, tombant en dessous de 50% pour la première fois depuis 2017. Quarante-neuf pour cent ont approuvé le travail des juges, contre 58% il y a un an.

Mais à une époque où la nation est divisée sur à peu près tout, le sondage a indiqué que la Cour suprême est perçue de manière égale parmi les démocrates et les républicains – reflétant peut-être le petit nombre de décisions de grande envergure au cours du mandat qui a pris fin ce mois-ci.

Il n’en a pas toujours été ainsi.

« Ils ont pris un mélange de décisions qui plairaient aux libéraux et aux conservateurs et je pense que cela pourrait aider », a déclaré Jeffrey Jones, rédacteur en chef chez Gallup, qui a noté que le juge en chef John Roberts en particulier semblait essayer de diriger l’institution. loin des questions partisanes telles que l’élection présidentielle de l’an dernier.

« Certaines des décisions majeures qu’ils ont rendues ces dernières années sous sa direction ont été un peu plus au milieu et peut-être inattendues », a ajouté Jones.

Le sondage, mené du 6 au 21 juillet, a révélé que 51 % des républicains et la même proportion de démocrates approuvaient le tribunal contre 46 % des indépendants. Ces chiffres étaient très différents en 2015, après que le tribunal eut légalisé le mariage homosexuel et confirmé l’Obamacare. Cette année-là, 76% des démocrates et seulement 18% des républicains ont approuvé.

En 2018, alors que le président Donald Trump commençait à nommer des juges à la Haute Cour, les chiffres ont presque basculé et 72% des républicains ont approuvé contre 38% des démocrates.

Avec une série de décisions unanimes ou quasi unanimes, souvent décidées sur des bases étroites, le dernier mandat du tribunal qui s’est terminé ce mois-ci semblait initialement bouleverser les attentes quant à la façon dont sa nouvelle majorité conservatrice de 6-3 gérerait les différends urgents concernant la liberté de religion, le Quatrième amendement et loi sur les soins abordables.

Mais dans les décisions majeures finales du terme, les six conservateurs du tribunal se sont tenus ensemble contre ses trois libéraux pour imposer de nouvelles restrictions importantes à la loi de 1965 sur les droits de vote et ouvrir un débat sur la question de savoir si les exigences de divulgation financière de la campagne pourraient faire l’objet d’une contestation judiciaire en vertu du premier amendement.

Le tribunal a réussi à se distancer principalement des fausses allégations de Trump concernant la fraude électorale et les débats controversés sur l’immigration. Au lieu de décider sur le fond de la contestation la plus récente d’Obamacare, il a conclu que les plaignants n’avaient pas qualité pour poursuivre car ils n’avaient pas été lésés par les exigences de la loi de 2010.

Ces facteurs ont suscité un débat sur la façon de caractériser le dernier terme – le premier avec la juge associée Amy Coney Barrett sur le terrain. Les progressistes soutiennent que les statistiques habituelles ne reflètent pas le virage à droite qui a eu lieu ces derniers mois. D’autres disent que le tribunal n’est pas allé aussi loin à droite qu’il aurait pu le faire.

Le sondage Gallup suggère que ce sont les républicains, et non les démocrates, qui sont devenus moins amoureux du travail de la cour au cours des trois dernières années.

Les derniers résultats du sondage surviennent au milieu des appels à des changements à la Haute Cour, certains progressistes exigeant une pression pour augmenter le nombre de juges. Le président Joe Biden a nommé une commission en avril pour étudier cela et d’autres idées, telles que les limites de mandat, une plus grande transparence et une expansion des tribunaux fédéraux inférieurs.

Le sondage avait une marge d’erreur de plus ou moins 4 points de pourcentage.

Si Roberts et d’autres sur le terrain ont été engagés dans un effort concerté pour abaisser la température politique, cela pourrait s’avérer plus difficile dans le nouveau mandat qui débutera en octobre. Déjà, les juges ont pris une affaire que les groupes anti-avortement espèrent renverser Roe v. Wade ainsi qu’une contestation des lois strictes de New York sur les armes de poing.