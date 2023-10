La cote de popularité du président américain Joe Biden parmi les membres de son parti a chuté de 11 points de pourcentage pour atteindre le score le plus bas de sa présidence jusqu’à présent, selon un sondage Gallup publié jeudi. Alors que les démocrates accordent généralement de bonnes notes à Biden, le parti a récemment connu des conflits internes à propos de la politique du président envers Israël.

L’enquête a révélé que 75 % des démocrates inscrits approuvent le travail que fait Biden, contre 86 % le mois dernier.

Au cours de la même période, l’approbation de Biden parmi les indépendants a chuté de quatre points, passant de 39 % à 35 %, tandis que son approbation parmi les républicains est restée inchangée à 5 %. Le taux d’approbation global de Biden s’élève désormais à 37 %, contre 41 % le mois dernier et à égalité avec le score le plus bas de sa présidence, enregistré en avril de cette année.















Président d’une économie ravagée par une inflation élevée et la flambée des prix de l’énergie, et martelé par ses opposants à cause des niveaux records d’immigration clandestine et de sa gestion du conflit en Ukraine, la cote de popularité de Biden est restée constamment basse pendant près de trois ans de son mandat. Gallup n’a jamais enregistré une note supérieure à 57 % en janvier 2021, tandis qu’un total de cinq sondages majeurs compilés par FiveThirtyEight n’a jamais placé sa note au-dessus de 55,3 %, enregistrée en mars de la même année.

Cependant, Biden est entré à la Maison Blanche avec un taux d’approbation de 98 % parmi les démocrates en janvier 2021. Ce chiffre est resté supérieur à 80 % pendant tous les mois de son mandat, sauf trois, tandis que l’approbation du président par les républicains n’a pas dépassé un chiffre depuis. Biden a supervisé le retrait chaotique des États-Unis d’Afghanistan en août 2021.

La dernière baisse d’approbation parmi les démocrates survient dans un contexte de division croissante au sein du parti concernant le soutien de Biden à Israël. Au milieu des bombardements israéliens en cours sur Gaza, Biden s’est rendu en Israël au début du mois pour promettre que les États-Unis “reste pour toujours” avec l’État juif et qu’il pousserait le Congrès à autoriser une aide militaire de 14 milliards de dollars pour le pays.















À Washington, les législateurs démocrates de l’aile progressiste du parti ont été les seules voix dissidentes contre cette politique au Capitole. S’exprimant lors d’un rassemblement pro-palestinien rassemblant des milliers de personnes la semaine dernière, la députée d’origine palestinienne Rashida Tlaib a déclaré : « Président Biden, toute l’Amérique n’est pas avec vous sur ce point, et vous devez vous réveiller et comprendre cela. Nous regardons littéralement les gens commettre un génocide.

Pendant que Tlaib parlait, des groupes juifs progressistes ont organisé une manifestation à l’intérieur du Capitole pour condamner « le nettoyage ethnique en cours des Palestiniens par le gouvernement israélien » et exigeant que Biden pousse Israël à déclarer un cessez-le-feu.

Tlaib et huit autres démocrates progressistes de la Chambre ont voté mercredi contre une résolution condamnant le groupe militant palestinien Hamas, tandis que six autres démocrates ont voté « présent » et cinq se sont abstenus de voter. Tous les autres démocrates et républicains, sauf un, ont voté en faveur de la résolution, qui a été adoptée par 412 voix contre 10.