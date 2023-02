L’approbation de Biden est stable après la découverte de documents: sondage AP-NORC

WASHINGTON (AP) – Plus d’adultes américains désapprouvent qu’ils n’approuvent la façon dont le président Joe Biden a géré la découverte de documents classifiés à son domicile et dans son ancien bureau, selon un nouveau sondage, mais cela semble avoir eu peu d’impact sur sa cote d’approbation globale.

Le nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research révèle que 41% des Américains disent approuver la façon dont Biden gère son travail de président, à peu près le même que les 43% qui ont dit cela en décembre. Dans le nouveau sondage, 77% des démocrates approuvent la façon dont Biden gère son travail, tandis que 91% des républicains désapprouvent, les deux ayant peu changé depuis la fin de l’année dernière.

Biden, qui s’adressera à une session conjointe du Congrès dans son discours sur l’état de l’Union la semaine prochaine, a besoin de tout le soutien qu’il peut rassembler alors qu’il élabore sa stratégie de campagne de réélection prévue, et s’est efforcé de concentrer les électeurs sur son programme et ses grandes victoires législatives à la place. du volet des documents.

Les avocats de Biden ont découvert des objets classifiés dans un placard verrouillé en novembre, alors qu’ils vidaient son bureau au Penn Biden Center, un groupe de réflexion où il a brièvement travaillé après avoir quitté le gouvernement. Les dossiers ont été remis aux fonctionnaires du ministère de la Justice. La découverte a déclenché une enquête d’un avocat spécial et des documents supplémentaires ont été découverts à son domicile de Wilmington, dans le Delaware, lors de perquisitions effectuées par ses avocats et par le FBI. Des agents ont également fouillé la maison de vacances de Biden à Rehoboth Beach, Delaware, et son ancien bureau au Penn Biden Center.

Plus de personnes désapprouvent qu’approuvent sa gestion de la situation depuis que les documents classifiés ont été trouvés, 39% à 23%, Un autre 36% disent qu’ils n’approuvent ni ne désapprouvent. Les démocrates sont plus susceptibles d’approuver que de désapprouver, 44% à 15%, 40% déclarant qu’ils n’ont aucune opinion de toute façon.

Une majorité de républicains, 68%, disent qu’ils désapprouvent, avec 6% disant qu’ils approuvent et 24% n’exprimant aucune opinion de toute façon. Les républicains sont également un peu plus susceptibles que les démocrates de dire qu’ils ont au moins entendu parler de la situation, 71% à 63%.

“Pour moi, il semble qu’il fasse les bonnes choses, et cela se produit, les gens ont ces documents, Trump et maintenant Mike Pence aussi”, a déclaré Candace Porth, 72 ans, de Phoenix, une partisane de Biden. “Ça arrive. Je pense que les gens qui soutiennent Biden comprennent. »

Lors d’entretiens de suivi, certains répondants au sondage ont déclaré faire la distinction entre la remise volontaire de documents par Biden et le comportement de l’ancien président Donald Trump, qui a refusé de remettre des centaines de documents, ce qui a incité le FBI à faire une descente chez lui. Pourtant, beaucoup sont troublés par le fait que les dirigeants ne semblent pas pouvoir gérer correctement les informations sensibles.

“J’ai l’impression que c’est un gros problème en général”, a déclaré Jenifer Hudgins, 36 ans, de Gadsden, Alabama, une démocrate qui a voté pour Biden. «Je ne pense pas qu’un fonctionnaire devrait avoir des documents classifiés en sa possession, en particulier dans les résidences personnelles. Cela vous fait vous demander pourquoi ils ont ces documents chez eux.

Trump fait face à une enquête d’un avocat spécial sur sa conservation de plusieurs centaines de documents classifiés et d’autres documents gouvernementaux dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride – et sa résistance à les abandonner, ce qui a conduit à un mandat du FBI et à une perquisition nocturne pour les saisir. août dernier.

Banty Patel, un républicain de 46 ans du Nouveau-Brunswick, New Jersey, a déclaré que cela lui semblait être le même problème, mais Trump et Biden étaient traités très différemment.

“Je pense que ça a l’air pire pour Joe Biden. Il est allé aux nouvelles et a dit qu’il se conformerait toujours au FBI, puis plus tard, ils ont découvert qu’il avait aussi des documents.

La plupart des Américains ont prêté au moins une certaine attention à l’enquête en cours sur les documents classifiés, mais ils ne la suivent pas nécessairement de près. Le sondage montre que 28 % disent avoir beaucoup lu ou entendu parler de la situation, tandis que 35 % disent en avoir entendu parler, mais pas beaucoup. 37 % supplémentaires disent n’en avoir entendu parler que peu ou pas du tout.

Mercredi, le FBI a fouillé le domicile de Biden à Rehoboth Beach, dans le Delaware, mais n’y a trouvé aucun document classifié, selon son avocat personnel. Les Bidens ont acheté cette maison, qui surplombe un parc d’État adjacent à la plage, en juin 2017, des mois après avoir quitté la vice-présidence.

Les agents ont pris des notes manuscrites et d’autres documents relatifs au temps de Biden en tant que vice-président pour examen, tout comme ils l’ont fait le mois dernier lorsqu’ils ont fouillé son domicile de Wilmington, où ils ont également trouvé des objets classifiés.

Biden a déclaré qu’il était surpris par la découverte initiale des documents. Ses avocats ont décrit sa mauvaise gestion des documents comme une “erreur”.

La réponse publique de l’administration a été marquée par des informations tardives et incomplètes. Il y a beaucoup de questions sans réponse – sur les informations contenues dans les documents, exactement combien ont été découvertes et pourquoi Biden les avait en sa possession. Néanmoins, les avocats de Biden et les responsables du bureau de l’avocat de la Maison Blanche insistent sur le fait qu’ils sont aussi transparents que possible avec le public.

“Je suis plus favorable à Biden qu’à Trump, mais je pense que rien de tout cela ne devrait être entre des mains privées, ce n’est pas correct. Ils devraient être conservés dans des bâtiments gouvernementaux », a déclaré Memduh Can, 45 ans, de Falls Church, en Virginie, qui a déclaré qu’il était un indépendant qui a voté pour Biden. «Pour moi, cependant, la chose la plus importante est l’économie. S’il est bien géré, le pays sera plus sûr.

Le sondage auprès de 1 068 adultes a été réalisé du 26 au 30 janvier à l’aide d’un échantillon tiré du panel AmeriSpeak basé sur les probabilités de NORC, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 4,2 points de pourcentage.

Colleen Long et Emily Swanson, Associated Press