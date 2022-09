WASHINGTON (AP) – La popularité du président Joe Biden s’est considérablement améliorée par rapport à son point le plus bas cet été, mais les inquiétudes concernant sa gestion de l’économie persistent, selon un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Le soutien à Biden est passé d’un creux de 36 % en juillet à 45 %, en grande partie grâce à un rebond du soutien des démocrates à peine deux mois avant les élections de mi-mandat de novembre. Au cours de quelques mois d’été sombres, lorsque les prix de l’essence ont culminé et que les législateurs ont semblé dans l’impasse, les démocrates ont fait face à la possibilité de pertes massives contre les républicains.

Leurs perspectives semblent meilleures après avoir remporté une série de succès législatifs qui ont laissé davantage d’Américains prêts à juger le président selon ses termes préférés : « Ne me comparez pas au Tout-Puissant. Comparez-moi à l’alternative.

La cote d’approbation du président reste sous-marine, 53% des adultes américains le désapprouvant, et l’économie continue d’être une faiblesse pour Biden. Seulement 38% approuvent son leadership économique alors que le pays fait face à une inflation obstinément élevée et que les républicains tentent de faire des finances des ménages l’axe du prochain vote.

Pourtant, le sondage suggère que Biden et ses collègues démocrates prennent de l’ampleur alors que l’enthousiasme des électeurs et la participation priment.

Le prix moyen de l’essence a chuté de 26 % depuis juin à 3,71 $ le gallon, réduisant quelque peu la pression sur les budgets familiaux même si l’inflation demeure élevée. Le Congrès a également adopté deux projets de loi historiques au cours du mois dernier qui pourraient remodeler l’économie et réduire les émissions de carbone.

Les républicains ont également fait face à une résistance depuis que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade et ses protections contre l’avortement. Et Biden présente ouvertement l’ancien président Donald Trump comme une menace fondamentale pour la démocratie, une accusation qui a pris de l’ampleur après qu’une perquisition du FBI au domicile de Trump en Floride a trouvé des documents classifiés appartenant au gouvernement américain.

Cette combinaison de facteurs a valu à Biden des applaudissements parmi les fidèles démocrates, même si les Américains sont toujours tièdes quant à son leadership.

“Je ne crois pas du tout qu’il soit la meilleure personne pour le poste – il est le meilleur parmi les personnes parmi lesquelles nous avons dû choisir”, a déclaré Betty Bogacz, 74 ans, retraitée de Portland, Oregon. “Il représentait la stabilité, ce que je pense que le président Trump ne représentait pas du tout.”

La cote d’approbation de Biden n’a pas dépassé 40 % en mai, juin ou juillet, l’inflation ayant bondi à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La note du président est maintenant similaire à ce qu’elle était tout au long du premier trimestre de l’année, mais il continue d’être en deçà des sommets du début. Son taux d’approbation moyen dans les sondages AP-NORC au cours des six premiers mois de son mandat était de 60%.

La récente augmentation de la popularité de Biden est alimentée par le soutien renouvelé des démocrates, qui avaient montré des signes d’abattement au début de l’été. Désormais, 78% des démocrates approuvent les performances professionnelles de Biden, contre 65% en juillet. Soixante-six pour cent des démocrates approuvent Biden sur l’économie, contre 54 % en juin.

Les entretiens suggèrent qu’une grande raison du rebond de Biden est la réémergence de Trump sur la scène nationale, ce qui a amené des électeurs tels que Stephen Jablonsky, qui a qualifié Biden de “OK”, à dire que voter démocrate est indispensable à la survie de la nation.

“Le pays a un virus politique du nom de Donald Trump”, a déclaré Jablonsky, professeur de musique à la retraite de Stamford, Connecticut. “Nous avons un homme qui est psychotique et qui ne semble pas se soucier de la loi, de l’ordre et de la démocratie. Le Parti républicain est allé dans un endroit si peu attrayant et si dangereux, cette élection à venir en novembre pourrait être la dernière élection que nous ayons jamais eue.

Les républicains se sentent tout aussi négatifs à propos de Biden qu’avant. Seul environ 1 républicain sur 10 approuve le président dans son ensemble ou sur l’économie, similaire aux notes du début de l’été.

Christine Yannuzzi, 50 ans, doute que Biden, 79 ans, ait la capacité de diriger.

“Je ne pense pas qu’il soit mentalement, complètement conscient de tout ce qui se passe tout le temps”, a déclaré Yannuzzi, qui vit à Binghamton, New York. “L’économie va très mal et j’ai du mal à croire que le taux de chômage soit aussi bas qu’on le dit.”

“Je pense que la classe moyenne est vraiment en train de disparaître et que les familles travaillent deux ou trois emplois par personne pour y arriver”, a ajouté le républicain.

Vingt-neuf pour cent des adultes américains disent que l’économie est en bonne forme, tandis que 71 % disent qu’elle va mal. En juin, 20% ont déclaré que les conditions étaient bonnes et 79% ont déclaré qu’elles étaient mauvaises.

Les démocrates sont plus positifs maintenant qu’ils ne l’étaient en juin, 46 % contre 31 %. Les républicains restent largement négatifs, avec seulement 10% disant que les conditions sont bonnes et 90% disant qu’elles sont mauvaises.

Environ un quart des Américains disent maintenant que les choses dans le pays vont dans la bonne direction, 27 %, contre 17 % en juillet. Soixante-douze pour cent disent que les choses vont dans la mauvaise direction.

Près de la moitié des démocrates – 44% – ont des perspectives optimistes, contre 27% en juillet. Seulement 9 % des républicains sont optimistes quant à l’orientation de la nation.

Akila Atkins, une mère au foyer de 27 ans avec deux enfants, pense que Biden va “OK” et n’est pas très convaincue que ses solutions freineront la hausse des prix.

Atkins dit qu’il est devenu un peu plus difficile au cours de la dernière année de gérer les dépenses de sa famille, et elle est frustrée de ne plus pouvoir compter sur le crédit d’impôt élargi pour enfants. Le crédit d’impôt versé mensuellement faisait partie du programme de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars de Biden et a depuis expiré.

Le Census Bureau a rapporté mardi que le crédit d’impôt élargi avait réduit de près de moitié le taux de pauvreté des enfants l’an dernier à 5,2 %. Atkins a déclaré que cela les aidait à “se tenir à flot avec les factures, les vêtements des enfants, les chaussures, les fournitures scolaires, tout”.

Quelles que soient les inquiétudes du démocrate à Grand Forks, dans le Dakota du Nord, à propos de Biden, elle pense qu’il est préférable à Trump.

“J’ai toujours l’impression qu’il pourrait être meilleur, mais encore une fois, il est meilleur que notre dernier président”, a-t-elle déclaré.

___

Le sondage auprès de 1 054 adultes a été réalisé du 9 au 12 septembre à l’aide d’un échantillon tiré du panel AmeriSpeak basé sur les probabilités de NORC, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 3,9 points de pourcentage.

Josh Boak et Hannah Fingerhut, Associated Press