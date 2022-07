L’approbation de Biden atteint 33 % ; Les démocrates veulent des options pour 2024, selon un sondage

En disant qu’ils voulaient un candidat différent en 2024, les démocrates ont cité diverses raisons, la plupart dans une question ouverte citant son âge (33%), suivi de près par le mécontentement quant à la façon dont il fait le travail. Environ un démocrate sur huit vient de dire qu’il voulait quelqu’un de nouveau, et un sur 10 a déclaré qu’il n’était pas assez progressiste. De plus petites fractions ont exprimé des doutes sur sa capacité à gagner et son acuité mentale.

L’enquête Times/Siena auprès de 849 électeurs inscrits à l’échelle nationale a été menée du 5 au 7 juillet, à la suite de la décision de la Cour suprême du 24 juin d’annuler Roe v. Wade, éliminant le droit constitutionnel à l’avortement, qui avait été protégé pendant une demi-année. siècle. La décision a envoyé les démocrates dans les rues et a déclenché une vague de contributions politiques.

En règle générale, les électeurs alignés sur le parti au pouvoir – les démocrates détiennent désormais la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche – sont plus optimistes quant à l’orientation de la nation. Mais seuls 27 % des démocrates considéraient que le pays était sur la bonne voie. Et avec la chute de Roe, il y avait un écart notable entre les sexes parmi les démocrates : seulement 20 % des femmes démocrates ont déclaré que le pays allait dans la bonne direction, contre 39 % des hommes démocrates.

Dans l’ensemble, l’avortement est considéré comme le problème le plus important pour 5 % des électeurs : 1 % des hommes, 9 % des femmes.

Les politiques sur les armes à feu, à la suite de fusillades de masse à Buffalo, dans la ville texane d’Uvalde et ailleurs, et la décision de la Cour suprême du 23 juin annulant une loi de New York qui imposait des limites strictes au port d’armes à l’extérieur de la maison, ont été classées comme le principal problème par 10% d’électeurs – bien plus élevé que ce qui a été typique des sondages nationaux ces dernières années. La question était encore plus importante pour les électeurs noirs et hispaniques, se classant à peu près au même niveau que l’inflation et le coût de la vie, selon l’enquête.

La pandémie de coronavirus, qui a si profondément perturbé la vie à la fin de l’administration Trump et au cours de la première année de la présidence de M. Biden, s’est largement éloignée de l’esprit des électeurs, selon l’enquête. Dans une question ouverte, moins d’un pour cent des électeurs ont désigné le virus comme le problème le plus important du pays.