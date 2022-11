L’apprentissage pandémique a laissé les élèves se sentir en retrait. Les cours de transition postsecondaire visent à les mettre sur la bonne voie

Passer du lycée au collège ou à l’université est généralement une période stressante.

Mais devoir naviguer dans la transition après avoir passé la majeure partie de ses études secondaires dans une pandémie rend la tâche encore plus difficile, explique Jamie Raybould, 18 ans.

“Je n’étais pas sûr … si j’apprenais le contenu – si j’apprenais tout ou si je retenais tout – à cause du passage constant du en ligne au en personne [classes]”, ont-ils déclaré. “Mon plus grand souci était honnêtement que je serais en retard.”

Maintenant étudiant de première année à l’Université Dalhousie à Halifax, Raybould dit qu’ils ne savent toujours pas s’ils sont prêts.

“J’ai eu du mal avec certains de mes cours au début, essayant de prendre pied, [wondering] ‘Est-ce que j’ai la même ligne de base que tout le monde?’ et ‘Comment puis-je accéder à cette même ligne de base ?'”

Une meilleure prise en charge de les étudiants débutant des études postsecondaires étaient sur le radar avant la COVID , mais les interruptions d’apprentissage pandémiques ont amplifié le besoin, selon les étudiants, les professeurs et les chercheurs en enseignement supérieur. Et les éducateurs à l’origine de nouveaux cours axés sur les étudiants de première année espèrent combler l’écart et les aider à s’engager sur la voie de la réussite scolaire.

Des étudiants de première année assistent à une conférence dans le cadre du nouveau cours d’introduction aux sciences sociales de l’Université Dalhousie, l’un des deux introduits cet automne pour aider les étudiants à mieux faire la transition vers les études postsecondaires. (Robert Short/CBC)

L’une des recommandations du un rapport de 2022 du Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur (COQES), publié après que des chercheurs ont interrogé des étudiants ontariens qui ont obtenu leur diplôme d’études secondaires au printemps 2020 et qui ont commencé des études postsecondaires à l’automne.

En plus d’avoir le sentiment de ne pas avoir les compétences nécessaires pour passer à des cours strictement en ligne, plus de 70 % des étudiants interrogés ont déclaré que le manque de motivation était le principal défi à la réussite scolaire au cours de leur première année après le lycée. école.

“Un nombre similaire a déclaré que l’un des principaux défis consistait à rester concentré et engagé”, a déclaré Jeffrey Napierala, chercheur principal au COQES et co-auteur du rapport. “Beaucoup d’étudiants ont également déclaré qu’ils avaient du mal à rester au top de leurs cours et de leurs devoirs.”

Lui et sa collègue Natalie Pilla, également co-auteur du rapport, encouragent les établissements à aider les étudiants à développer leur capacité d’apprentissage autonome – comment gérer leurs horaires et leurs charges de cours, par exemple – ainsi que la façon de développer les compétences spécifiques nécessaires pour l’apprentissage à distance, compte tenu du recours accru à la prestation de cours en ligne au cours des dernières années.

“Ce que nous avons entendu des étudiants, c’est qu’il s’agissait d’un très grand besoin et d’une lacune dans leurs connaissances et leurs compétences”, a déclaré Pilla, un collègue chercheur du COQES.

Natalie Pilla, à gauche, et Jeffrey Napierala, chercheurs du Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur, et Jeffrey Napierala ont publié le rapport « Entering Post-Secondary in a Pandemic » au printemps. Leur équipe a sondé des étudiants ontariens qui ont obtenu leur diplôme d’études secondaires au printemps 2020 et qui ont commencé des études postsecondaires à l’automne. (Soumis par Natalie Pilla et le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur)

Plus tôt cette question est abordée pour les étudiants entrants, mieux c’est.

“Ce sont des compétences dont les élèves ont besoin tout de suite, lorsqu’ils commencent [post-secondary]”, a déclaré Napierala. “Si nous attendons trop longtemps … nous risquons d’être dépassés et de se désengager.”

Veiller à ce que chaque étudiant “commence à partir de la même page”

Près de trois mois après le début du trimestre d’automne, Raybould sent qu’ils sont maintenant sur des bases plus solides, grâce à l’un des deux nouveaux cours offerts aux étudiants de première année de Dalhousie en septembre.

Introduction aux sciences humaines et Introduction aux sciences sociales ont été spécifiquement conçus pour mieux impliquer les étudiants, souligner les liens réels avec ce qui est étudié et les accompagner dans l’acquisition de compétences académiques clés.

Comment un nouveau cours de première année à Dalhousie vise à « enhardir » la confiance des étudiants dans l’apprentissage Le professeur de Dal Robert Huish, coordinateur d’un nouveau cours d’introduction aux sciences sociales pour les étudiants de première année, explique comment la nouvelle offre adopte une approche différente pour développer les compétences académiques.

Les sujets des cours sont divisés en modules d’apprentissage plus petits, chacun avec une tâche principale et une excursion connexe. Les conférences d’une variété de conférenciers – différents professeurs et invités – rendent également les cours plus intéressants, a déclaré Raybould, car ils entendent un éventail de perspectives, de connaissances et d’expériences.

Au-delà de l’apprentissage du contenu du cours, les étudiants sont poussés à établir des liens plus larges et à exprimer leurs points de vue sur ce qui est exploré, a déclaré Raybould. “Vous ne faites pas que recracher ce qu’on vous a appris.”

Et l’étudiant en arts généraux a trouvé les devoirs courts du cours à côté – par exemple, comment envoyer un e-mail à un prof, accéder aux ressources du campus ou structurer correctement un essai – utiles et renforcer la confiance pour la vie universitaire : “Je connais tous les différents ins et hors de ce que je suis censé faire.”

Ces cours termineront bientôt leurs éditions inaugurales, mais les étudiants assistent toujours avec enthousiasme aux conférences et aux tutoriels hebdomadaires, avec un fort engagement dans les activités publiées en ligne, a déclaré Robert Huish, professeur agrégé d’études sur le développement international et coordinateur du cours de sciences sociales.

“Chaque semaine, nous nous déplaçons là-bas et nous avons 300 personnes qui sont là de leur choix et qui en sortent engagées”, a-t-il déclaré. “Ils applaudissent. Ils sont à l’écoute de leurs missions.”

Nous ne pouvons pas présumer que les étudiants qui entrent dans le postsecondaire avec des notes élevées au secondaire sont simplement « prêts à partir », déclare Robert Huish, professeur à Dalhousie. “Nous devons nous assurer que tout le monde commence en quelque sorte à partir de la même page, puis avance ensemble.” (Steve Lawrence/CBC)

Le professeur agrégé attribue l’engagement élevé des étudiants au soin apporté à l’élaboration des nouveaux cours, en commençant par faire appel à des professeurs expérimentés et confiants pour partager la responsabilité de l’enseignement et l’accent constant sur les liens avec le monde réel de l’étude des sciences humaines et sociales.

Les instructeurs enseignent également des compétences académiques de manière graduelle, renforçant la confiance et non disciplinaire; apprendre à utiliser correctement les citations et les sources était lié à la lutte contre la désinformation, propose Huish comme exemple, au lieu de remuer les doigts traditionnels sur le plagiat.

Des étudiants de première année assistent à une petite séance de tutorat pour le nouveau cours d’introduction aux sciences sociales de l’Université Dalhousie au début de novembre. (Robert Short/CBC)

Un autre élément clé a été d’identifier rapidement et d’offrir un soutien à ceux qui pourraient avoir des difficultés. Plutôt que quelques devoirs ou examens majeurs, les notes finales sont basées sur “de nombreuses petites évaluations”, des contrôles de connaissances de type quiz, un essai final et des notes de participation, a expliqué Huish.

De cette façon, grâce à un système de gestion de cours en ligne, “nous pouvons obtenir des données très rapidement pour voir comment les gens vont… Y a-t-il des gens qui n’ont peut-être pas fait ce premier devoir de sortir et de s’engager avec des gens au est-ce que c’est quelque chose dont nous devrions nous inquiéter, peut-être en termes d’anxiété sociale ? Et si c’est le cas, nous pouvons vous diriger vers les bonnes ressources », a-t-il expliqué.

Nous ne pouvons pas supposer que les lycéens qui obtiennent des scores élevés “sont juste prêts à partir”, a déclaré Huish.

“Nous ne le savons pas. Nous devons nous assurer que tout le monde commence en quelque sorte à partir de la même page, puis avance ensemble.”

“Retirez la pression”, faites réfléchir les élèves

À l’Université York de Toronto, Andrew Skelton a également vu comment les étudiants peuvent bénéficier d’une passerelle entre l’école secondaire et les études postsecondaires.

Depuis 2020, lui et ses collègues ont enseigné des cours de transition d’été en ligne sans crédit pour les nouveaux étudiants de première année. Les modules d’été de cinq semaines de York associent le développement des compétences – une prise de notes efficace, par exemple, ou différentes approches de l’étude – à une révision du contenu.

Andrew Skelton, professeur agrégé au département de mathématiques et de statistique de l’Université York, a aidé à enseigner des modules de transition d’été sans crédit aux nouveaux étudiants de première année au cours des trois derniers étés. (Soumis par Andrew Skelton)

L’un des principaux objectifs est “d’enlever la pression des notes, d’enlever la pression des devoirs. Enlevez la pression des délais et commencez simplement à obtenir [students] pensant ‘Tu sais quoi? La classe universitaire peut sembler un peu différente de ce à quoi ressemblait ma classe de lycée, mais j’ai certaines compétences que je peux développer pour m’aider avec cela », a déclaré Skelton, professeur agrégé de mathématiques et de statistiques qui a également enseigné à le niveau lycée.

York envisage d’étendre les modules pour atteindre plus d’étudiants, mais pour l’instant Skelton considère les visites de bureau des anciens étudiants d’été – pour lui dire comment les modules les ont aidés – un baromètre non scientifique du succès.

Les étudiants de première année ont besoin d’occasions de développer et de mettre en pratique les compétences requises pour le collège ou l’université et la vie au-delà – des compétences que de nombreux adultes tiennent pour acquises, selon lui – et cela ne se produit pas instantanément pendant la semaine d’orientation.

“Il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’un étudiant de 17 ans sache acquérir certaines de ces compétences professionnelles. C’est le but de l’université… d’obtenir son diplôme quatre ans plus tard avec ces compétences d’adulte.”