L’apprentissage en profondeur peut prédire presque parfaitement comment la glace se forme

Les chercheurs ont utilisé des techniques d’apprentissage en profondeur pour modéliser la formation des cristaux de glace dans l’atmosphère avec une précision beaucoup plus élevée que jamais. Leur papierpublié cette semaine dans PNAS, fait allusion au potentiel de la nouvelle méthode pour augmenter considérablement la précision des prévisions météorologiques et climatiques.

Les chercheurs ont utilisé l’apprentissage en profondeur pour prédire le comportement des atomes et des molécules. Tout d’abord, des modèles d’apprentissage en profondeur ont été entraînés sur des simulations à petite échelle de 64 molécules d’eau pour les aider à prédire comment les électrons interagissent dans les atomes. Les modèles ont ensuite reproduit ces interactions à plus grande échelle, avec plus d’atomes et de molécules. C’est cette capacité à simuler avec précision les interactions électroniques qui a permis à l’équipe de prédire avec précision le comportement physique et chimique.

“Les propriétés de la matière émergent du comportement des électrons”, explique Pablo Piaggi, chercheur à l’Université de Princeton et auteur principal de l’étude. “Simuler explicitement ce qui se passe à ce niveau est un moyen de capturer des phénomènes physiques beaucoup plus riches.”

C’est la première fois que cette méthode est utilisée pour modéliser quelque chose d’aussi complexe que la formation de cristaux de glace, également connue sous le nom de nucléation de la glace. Cette évolution pourrait éventuellement améliorer la précision des prévisions météorologiques et climatiques, car la formation de cristaux de glace est l’une des premières étapes de la formation des nuages, d’où proviennent toutes les précipitations.

Xiaohong Liu, professeur de sciences atmosphériques à la Texas A&M University, qui n’a pas participé à l’étude, affirme que la moitié de tous les événements de précipitations, qu’il s’agisse de neige, de pluie ou de grésil, commencent par des cristaux de glace, qui grossissent ensuite et entraînent des précipitations. Si les chercheurs peuvent modéliser la nucléation de la glace avec plus de précision, cela pourrait donner un grand coup de pouce à la prévision météorologique globale.

La nucléation de la glace est actuellement prédite sur la base d’expériences en laboratoire. Les chercheurs recueillent des données sur la formation de glace dans différentes conditions de laboratoire, et ces données sont introduites dans des modèles de prévision météorologique dans des conditions réelles similaires. Cette méthode fonctionne assez bien parfois, mais finit souvent par être inexacte en raison du grand nombre de variables dans des conditions réelles. Si même quelques facteurs varient entre les conditions de laboratoire et les conditions réelles, les résultats peuvent être très différents.

“Vos données ne sont valables que pour une certaine région, température ou type de laboratoire”, déclare Liu.

Baser la nucléation de la glace sur la façon dont les électrons interagissent est beaucoup plus précis, mais c’est aussi extrêmement coûteux en calculs. Pour prédire la nucléation de la glace, les chercheurs doivent modéliser au moins 4 000 à 100 000 molécules d’eau, ce qui, même sur des superordinateurs, pourrait prendre des années à fonctionner. Et même cela ne pourrait modéliser les interactions que pendant 100 picosecondes, soit 10-dix secondes, pas assez pour observer le processus de nucléation de la glace.

Cependant, grâce à l’apprentissage en profondeur, les chercheurs ont pu exécuter les calculs en seulement 10 jours. La durée était également 1 000 fois plus longue, toujours une fraction de seconde, mais juste assez pour voir le processus de nucléation de la glace.

Bien sûr, des modèles de nucléation de glace plus précis ne suffiront pas à eux seuls à rendre les prévisions météorologiques parfaites, dit Liu. La nucléation de la glace n’est qu’une petite mais essentielle composante de la modélisation météorologique. D’autres aspects, comme comprendre comment les gouttelettes d’eau et les cristaux de glace se développent, et comment ils se déplacent et interagissent ensemble dans différentes conditions, sont également importants.

Pourtant, la capacité de modéliser plus précisément la formation des cristaux de glace dans l’atmosphère améliorerait considérablement les prévisions météorologiques, en particulier s’il risque de pleuvoir ou de neiger, et de combien. Il pourrait également améliorer les prévisions climatiques en améliorant la capacité à modéliser les nuages, qui sont des acteurs essentiels de l’absorption de la lumière solaire et de l’abondance des gaz à effet de serre.

Piaggi dit que les recherches futures pourraient modéliser la nucléation de la glace lorsqu’il y a des substances comme la fumée dans l’air, ce qui peut améliorer encore plus la précision des modèles. Grâce aux techniques d’apprentissage en profondeur, il est désormais possible d’utiliser les interactions électroniques pour modéliser des systèmes plus grands pendant de plus longues périodes.

“Cela a essentiellement ouvert un nouveau champ”, déclare Piaggi. “Il a déjà et aura un rôle encore plus important dans les simulations en chimie et dans nos simulations de matériaux.”