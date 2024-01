L’apprentissage d’une nouvelle langue peut-il prévenir la démence ?

Apprentissage plus tard dans la vie

Les preuves des avantages de l’apprentissage d’une langue seconde comme passe-temps à 60 ans sont plus faibles.

Recherche Le Dr Antoniou et ses collègues ont découvert que si les adultes chinois de 60 ans et plus s’amélioraient aux tests cognitifs après un programme d’apprentissage des langues de six mois, les personnes qui jouaient à des jeux comme le Sudoku et les mots croisés faisaient également de même. Un autre petite étude ont découvert que les Italiens plus âgés qui suivaient des cours d’anglais pendant quatre mois ne voyaient aucune différence dans leurs scores cognitifs, mais que les personnes qui n’avaient pas suivi les cours voyaient leurs scores diminuer. Deux plus récent études sur le sujetpublié en 2023, n’a trouvé pratiquement aucune différence dans les performances cognitives après la participation à des programmes d’apprentissage des langues.

Les scientifiques qui ont mené ces études ont proposé quelques explications possibles à leurs résultats décevants. La première est que les participants étaient des bénévoles très motivés, qui avaient peut-être déjà atteint des performances optimales pour leur âge, ce qui rendait difficile de constater des améliorations.

« Quand on recrute des participants, il faut faire attention, sont-ils vraiment représentatifs de la population ? a déclaré le Dr Ware, qui a aidé à diriger une des expériences. « Et leur niveau cognitif est-il peut-être un peu trop élevé ?

Une autre raison est que les interventions linguistiques étaient peut-être trop courtes. Les quelques études qui se sont penchées sur la question ont utilisé des cours de langue « très différents dans leur durée et leur fréquence », a déclaré Judith Grossman, qui a étudié la question. fait des recherches sur le sujet dans le cadre de son doctorat à l’Université de Heidelberg en Allemagne. Certaines études ont enseigné aux participants pendant huit mois, d’autres pendant une semaine seulement très intense.

Pour le Dr Antoniou, les résultats limités ne sont pas entièrement surprenants. Personne ne dirait qu’apprendre une nouvelle langue pendant six mois « équivaudrait à utiliser deux langues toute sa vie », a-t-il déclaré. Mais il pense que les cours de langue peuvent apporter des bénéfices cognitifs en étant intellectuellement stimulants.