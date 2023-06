L’apprentissage du racisme systémique n’est pas un problème noir et blanc pour mes enfants bruns et blancs

Cet article à la première personne est écrit par Neil Gonsalves, qui vit dans la région du Grand Toronto. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la FAQ.

« Papa, suis-je une mauvaise personne? »

La question m’a fait tourner la tête pour regarder mon fils de huit ans sur le siège arrière de la voiture. Sa journée d’école venait de se terminer et ce furent les premiers mots qu’il prononça alors qu’il attachait sa ceinture.

« Pourquoi demandez-vous, Raja » ai-je répondu, en essayant de paraître aussi nonchalant que possible. Je savais que quelque chose n’allait pas. L’utilisation du terme indien commun d’affection était clairement un signe que je me retirais dans un lieu de confort culturel ; c’est ainsi que mes parents m’ont décrit comme grandissant. en haut.

Mon fils semblait beaucoup moins perturbé par la question. Il y a une innocence chez les enfants qui n’ont pas encore été blasés par les nuances du discours racial. Il avait simplement écouté une leçon, pas différente des tables de multiplication qu’ils pratiquaient en première période.

Ironiquement, les deux leçons contribueront probablement à faire avancer sa vie. L’un pour multiplier sa compétence mathématique, l’autre pour aiguiser sa capacité à diviser.

Réverbérations du «racisme sismique»

Alors que nous rentrions à la maison, mon enfant m’a dit que sa classe avait entendu parler du « racisme sismique » mais qu’il était toujours confus. Ne voulant pas mettre fin à la conversation, je lui ai demandé ce qu’était le racisme sismique, et il m’a répondu avec désinvolture. « C’est quand tous les blancs sont méchants avec les noirs et les bruns parce que c’est ainsi que le monde fonctionne », a-t-il répondu avec confiance.

« Vous voulez dire du racisme systémique ? J’ai demandé juste pour clarifier. « Peut-être, » fut la réponse. « Alors papa, suis-je une mauvaise personne parce que maman est blanche? »

Mon fils est métis. Sa mère est blanche, d’ascendance britannique, une Canadienne de deuxième génération. Je suis un immigrant de première génération d’ascendance indienne avec un peu d’ADN portugais, les vestiges de 450 ans de colonisation portugaise de l’Inde.

Au début de sa vie, nous n’avons pas explicitement discuté de son identité raciale. Peut-être espérions-nous que l’étiquetage serait une pratique révolue, peut-être aurions-nous souhaité qu’il grandisse pour voir une société multiraciale comme tout simplement normale.

Gonsalves et sa femme Kristen Gonsalves, photographiés lors de l’événement TEDx auquel il a pris la parole à Toronto en 2022. Leur famille recomposée comprend trois enfants métis. (Soumis par Neil Gonsalves)

Trois ans après sa naissance, sa mère et moi avons divorcé. À l’âge de six ans, je m’étais remariée et nous faisions maintenant partie d’une belle famille recomposée. Ma femme, d’ascendance écossaise dont la famille s’était installée au Canada plus de 200 ans auparavant, avait également des enfants métis issus d’une relation antérieure. Notre maison et notre famille étaient vraiment représentatives de la mosaïque canadienne.

Maintenant, confrontée à sa question, j’ai gagné du temps et j’ai dit que nous en parlerions après le dîner quand sa belle-mère rentrerait.

On pourrait penser que nous étions parfaitement adaptés pour faire face à cette situation. Après tout, nous avions trois enfants qui avaient eu de multiples expériences d’une certaine variation de la même chose, de la curiosité enfantine derrière des questions comme « Pourquoi avez-vous les yeux verts et les cheveux bouclés noirs? » ou cette question apparemment anodine que tous les immigrés rencontrent bien trop souvent, « D’où venez-vous vraiment? » J’avais fait face à ce préjugé au cours de mes 28 années au Canada, mais mes enfants se considéraient simplement comme des enfants du quartier.

Plus compliqué que de blâmer

Pourtant, nous étions de nouveau là, et une fois de plus, j’ai partagé mes angoisses et mes peurs avec ma femme. Je me demandais à haute voix si mon enfant, qui est mi-brun et mi-blanc, était considéré comme mi-oppresseur et mi-opprimé ? Son privilège blanc éclipse-t-il son assujettissement historique brun ? Ou son assujettissement historique brun éclipse-t-il son privilège blanc ? Comment puis-je aider mon enfant à donner un sens à ce monde polarisé ?

Alors que la politique identitaire a fait son chemin dans les écoles élémentaires, je me demande si quelqu’un a réfléchi à la façon dont les enfants biraciaux perçoivent ces étiquettes simplistes et réductrices. Et surtout, je suis profondément conscient que nous, les parents racialisés, devons apprendre à nos enfants biraciaux comment naviguer dans un monde qui les trie encore en fonction de leurs caractéristiques superficielles.

En fin de compte, nous avons expliqué que même si certaines personnes pensent qu’il est important d’attribuer le blâme et de créer la honte, l’histoire est plus compliquée que cela.

Nous lui avons dit que son identité ne peut pas être clairement séparée en petits paquets de couleurs. Il est une combinaison de son histoire, de ses expériences et de ses choix. Nous lui avons dit qu’il était d’abord une personne et ensuite une personne de couleur. Nous lui avons dit que le caractère comptait plus que la couleur de peau. Toutes ces choses que nous lui avons dites étaient des choses que nous avions déjà dites à nos enfants plus âgés.

Il m’a regardé droit dans les yeux. « Alors je ne suis pas à moitié mauvais alors ? Pourquoi n’as-tu pas simplement dit ça dans la voiture ? »

Puis il a demandé : « Puis-je aller jouer un peu sur mon iPad ? »

Ma femme et moi nous sommes regardés puis de nouveau vers lui. « Bien sûr, Raja« , dis-je. En jetant un coup d’œil à ma femme, je savais que ce ne serait pas la dernière fois que nous aurions cette conversation à la maison.

