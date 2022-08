L’apprentissage de la position d’arrière-arrière conduit la recrue non repêchée Jake Tonges à figurer sur la liste des Bears de Chicago – Shaw Local

LAKE FOREST – Les parents de Jake Tonges sont allés aux matchs de pré-saison des Bears à Seattle et à Cleveland ces dernières semaines.

Selon les mots de Tonges : “Ils ne savaient pas s’ils allaient être mes derniers matchs.”

L’ailier serré recrue non repêché et l’arrière californien ont fait partie de la liste des 53 joueurs des Bears mardi. La première personne qu’il a appelée était sa mère. La famille Tonges est sur le point d’avoir un automne chargé. Leur fils n’a pas encore fini de jouer.

Il y avait beaucoup de choses qui se passaient mardi au Halas Hall et dans la NFL. Les équipes ont réduit leurs listes à 53 joueurs à 15 heures mardi. L’entraîneur-chef des Bears Matt Eberflus et le directeur général Ryan Poles ont travaillé dur ces derniers jours pour décider qui couper et qui garder.

Pour les Bears, 13 recrues restent sur la liste finale, dont trois recrues non repêchées. Tonges, le demi de coin Jaylon Jones d’Ole Miss et le secondeur Jack Sanborn du Wisconsin n’ont pas été repêchés, mais ont décroché des places dans l’équipe. Les Bears ont conservé leurs 11 choix de repêchage. Dix sont sur la liste active et un, le centre Doug Kramer, est sur la liste des blessés.

En moins de six mois en tant que GM, les Polonais ont considérablement modifié la liste. La liste actuelle de 53 joueurs ne compte que 22 joueurs qui ont été signés ou repêchés par l’ancien directeur général Ryan Pace.

Tonges est inscrit sur la liste en tant qu’arrière, mais il jouera à la fois l’arrière et l’ailier serré. Les Bears ont libéré l’ailier serré James O’Shaughnessy avec une désignation de maladie, laissant Cole Kmet et Ryan Griffin comme les seuls joueurs de la liste répertoriés à la position d’extrémité serrée.

Tonges est venu à Chicago en dehors de Cal dans l’espoir de jouer l’ailier serré, mais les entraîneurs des Bears ont rapidement vu quelque chose dans sa capacité de blocage qui a piqué leur intérêt. La nouvelle attaque de l’équipe utilise un arrière. Alors que les Bears ont fait appel à l’agent libre Khari Blasingame pour jouer ce rôle, l’ajout du poste nécessite également d’avoir un remplaçant qui peut le jouer si nécessaire.

Pendant les OTA, les entraîneurs ont dit à Tonges qu’ils pensaient que l’arrière pourrait être sa meilleure voie vers la liste.

“Cela s’est avéré être vrai”, a déclaré Tonges.

Tonges pense que la position finale serrée «F» et la position d’arrière ont beaucoup de similitudes, ce qui a facilité cette transition pour lui.

“C’est juste plus à l’infraction dont vous devez vous soucier”, a déclaré Tonges. « C’est un tout autre personnel que nous utilisons. Vous pourriez, techniquement, mettre n’importe lequel des bouts serrés dans ce point F, mais évidemment vous n’obtenez pas autant de répétitions et obtenir ces répétitions au cours des derniers mois a été vraiment bon.

Eberflus a déclaré que Tonges avait fait du bon travail en montrant qu’il pouvait jouer aux deux postes. Sa place sur la liste l’indique.

L’équipe d’entraînement : Si des équipes de toute la ligue veulent réclamer un joueur qu’une autre équipe a renoncé mardi, elles ont jusqu’à mercredi midi pour faire une réclamation. Les Bears sont actuellement septièmes sur la commande de renonciation.

Une fois que les équipes reçoivent simultanément les résultats de la renonciation mercredi après-midi, elles peuvent commencer à assembler leurs équipes d’entraînement. Les équipes sont autorisées à signer 16 joueurs supplémentaires dans l’équipe d’entraînement. Jusqu’à six de ces joueurs de l’équipe d’entraînement peuvent être des vétérans avec une expérience illimitée.

Perspectives de blessures : Le receveur N’Keal Harry s’est blessé à la cheville pendant le camp d’entraînement et a été opéré. Il devrait être absent jusqu’au début octobre au moins, selon des informations. Harry sera très probablement placé dans la réserve des blessés mercredi. Les joueurs qui font partie de la liste de 53 joueurs et qui passent ensuite en IR sont éligibles pour revenir après quatre matchs.

Les joueurs qui se rendent immédiatement en RI avant la sortie de la liste de 53 joueurs, comme le demi de coin Tavon Young, doivent rester absents toute la saison. Les Bears ont annoncé que Young allait en IR, mais c’était apparemment une nouvelle pour le demi de coin de 28 ans. Young a écrit sur Twitter : “Je ne sais même pas d’où ça vient ??” en référence à aller sur IR. Le tweet a depuis été supprimé. Young ne s’était pas entraîné depuis plusieurs semaines et n’a participé à aucun des trois matchs préparatoires des Bears.

L’équipe a tenu un entraînement court et relativement léger avec seulement les joueurs de la liste de 53 joueurs. Plusieurs joueurs n’ont pas participé à l’entraînement, dont Harry, la sécurité Jaquan Brisker, le receveur Velus Jones Jr., le receveur Byron Pringle, le demi de coin Jaylon Johnson, le centre Lucas Patrick et le receveur Tajae Sharpe.

Les Bears n’avaient que trois receveurs disponibles à l’entraînement mardi.

“Évidemment, ça n’a pas l’air bien là-bas, nous avions des gars qui étaient absents”, a déclaré Eberflus. “Nous n’avions que trois ou quatre gars là-bas aujourd’hui, mais ces gars-là sont tous – nous nous sentons bien là où ils sont en termes de retour et d’être disponibles pour nous sous peu.”

Eberflus a déclaré qu’il ne traiterait pas des blessures avant que le premier rapport de blessure ne soit publié le 7 septembre.