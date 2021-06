L’apprentissage automatique pourrait fournir une surveillance en temps réel de l’évolution des tumeurs cancéreuses – RT USA News

Des chercheurs du Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) ont découvert une approche pour surveiller l’évolution du cancer en temps réel grâce à l’apprentissage automatique, fournissant une « image plus claire » de la propagation de la maladie.

L’étude, publiée mercredi, dirigée par un biologiste informaticien et chercheur sur le cancer a révélé qu’une approche d’apprentissage automatique pourrait être utilisée pour examiner les changements génétiques au fil du temps afin de prédire avec précision l’évolution des tumeurs cancéreuses.

Le processus fonctionne à l’aide d’un outil d’apprentissage automatique, appelé fitClone, qui applique les mathématiques de la génétique des populations aux cellules cancéreuses au sein de la tumeur. Le système crée un modèle de cellules individuelles et de la façon dont elles pourraient se comporter, fournissant aux médecins des données qui peuvent les aider à planifier le traitement du patient.

L’utilisation de cette approche en temps réel pourrait permettre aux médecins de surveiller et de prédire si une tumeur cancéreuse « est susceptible de cesser de répondre à un traitement particulier et d’identifier les cellules susceptibles d’être responsables d’une rechute. » Cela permettrait aux professionnels de la santé de réagir plus rapidement au cancer, de le traiter avant qu’il ne puisse évoluer et se propager.

Expliquant l’importance de l’approche nouvellement découverte, le Dr Sohrab Shah, l’un des principaux chercheurs, a souligné comment les processus existants sont « intrinsèquement sujet aux erreurs » mais, « En prenant de nombreux instantanés au fil du temps, nous pouvons obtenir une image beaucoup plus claire. »





« Cette étude est une avancée conceptuelle importante. Cela démontre que les trajectoires de fitness des cellules cancéreuses sont prévisibles et reproductibles », dit le Dr Shah.

Avant cette recherche, il y a eu « un certain nombre de raisons pratiques » qui ont rendu difficile pour les scientifiques l’utilisation de modèles génétiques pour surveiller l’évolution du cancer, mais MSK a montré « Il est possible de surmonter certains de ces obstacles.

