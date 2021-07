L’apprentissage à distance signifie plus de temps d’écran et plus de problèmes oculaires pour les enfants

Pendant des années, il a été conseillé aux parents de limiter strictement le temps d’écran de leurs enfants pour protéger leurs yeux et leur santé en général. Mais lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé, les ordinateurs portables et les tablettes sont devenus des canaux nécessaires pour la scolarisation, les activités et pour rester en contact avec les amis et la famille. Maintenant, les ophtalmologistes pédiatriques disent qu’ils voient les effets de tout ce temps passé devant un écran.

«Les enfants sont généralement assez autonomes et leurs yeux sont assez durs. Mais nous avons vu beaucoup de problèmes l’année dernière, que nous attribuons au travail intense et prolongé qui a été leur vie », explique le Dr David Epley, ophtalmologiste pédiatrique à Kirkland, Washington, et porte-parole clinique de l’Académie américaine d’ophtalmologie. Le travail à proximité ou à proximité implique de concentrer vos yeux sur un objet proche. «Normalement, à l’école, vous regardez le tableau, puis vous regardez de près, puis vous êtes dehors à la récréation et vous changez en quelque sorte l’endroit où se trouve votre regard. Mais avec l’enseignement en ligne, la salle de classe est de près et les devoirs de près. Leurs cercles d’amis sont sur un écran de près ; leur temps de jeu est sur un écran de près. Cela a vraiment changé un peu la dynamique.

Epley et le Dr Sylvia Yoo, ophtalmologiste pédiatrique et professeur adjoint d’ophtalmologie à la Tufts University School of Medicine de Boston, disent avoir eu de nombreux jeunes patients se plaignant de fatigue oculaire ou diagnostiqués comme myopes (myopie) ou myopie accrue depuis le début de la pandémie.

La myopie était déjà un problème croissant aux États-Unis avant COVID-19, sa prévalence passant de 25% des Américains dans les années 1970 à 42% dans les années 2000, explique Yoo. « Au cours de la dernière année, puisque les enfants utilisent encore plus l’écran à cause de l’école… il est difficile de dire aux enfants de réduire le temps passé devant un écran », dit-elle. « Cette épidémie de myopie semble être liée à des changements de mode de vie généraux où (les enfants) passent généralement plus de temps à l’intérieur à utiliser l’écran, à faire plus d’activités proches. »

Pour réduire le risque d’aggravation de la myopie, Yoo recommande de faire autant que possible des pauses après un temps d’écran prolongé et d’essayer de passer du temps à l’extérieur tous les jours. Epley explique que la lumière naturelle, en plus de la pause des écrans ou des travaux rapprochés, protège contre la myopie.

« (Nous) avons certainement constaté une augmentation du nombre d’enfants devenus myopes l’année dernière », a déclaré Epley. « Nous ne savons pas avec certitude si c’est lié à la pandémie, mais c’est plutôt une coïncidence sinon. »

Les médecins ont également vu plus de patients souffrant de fatigue oculaire avec des symptômes tels que des maux de tête et des yeux secs. Yoo dit que lorsque les enfants regardent l’écran pendant une longue période de temps, ils peuvent ne pas clignoter autant, ce qui peut assécher les yeux et provoquer une fatigue oculaire. De plus, leurs yeux font un effort de mise au point pour pouvoir voir clairement l’écran. « Faire cela de manière continue pendant une longue période pourrait provoquer une fatigue oculaire ou une fatigue oculaire », dit-elle.

Un conseil pour éviter ces problèmes est la règle 20-20-20 : toutes les 20 minutes lorsqu’ils utilisent un écran, les enfants doivent regarder quelque chose qui se trouve à 20 pieds pendant 20 secondes.

Certains parents se sont tournés vers des lunettes à lumière bleue, qui bloquent les longueurs d’onde de la lumière bleue des écrans, pensant qu’elles aideront à soulager la fatigue oculaire ou à éviter la myopie. Mais ils ne s’attaquent pas vraiment à ces problèmes.

« La seule chose qu’il est important de savoir… c’est que nos écrans ne produisent pas beaucoup de lumière ultraviolette ou le type de lumière bleue qui est en quelque sorte nocive pour nos yeux au fil du temps. Ce n’est pas vraiment dangereux de regarder l’écran de ce point de vue », dit Epley. « Les lunettes à lumière bleue ne sont pas nécessaires pour la santé des yeux à long terme. Ils peuvent être plus confortables pour certains enfants », cependant, s’ils sont sensibles à la luminosité ou à la dureté de l’écran.

Comment les parents peuvent-ils détecter un problème avec les yeux de leur enfant ? Les enfants peuvent plisser les yeux, avoir des maux de tête, éviter l’écran ou ne pas faire attention en classe. « Vos observations sur leur comportement vous donneront en quelque sorte un avertissement », dit Epley. « S’ils ne peuvent pas voir une horloge à micro-ondes à travers la pièce, ou si vous regardez quelque chose dans la rue ou un avion dans le ciel … et l’enfant ne peut pas le voir, et ce n’est pas seulement un chose unique, mais sur une base cohérente.

La plupart des patients qu’Epley et Yoo voient leur sont référés après avoir échoué à un dépistage visuel au cabinet de leur pédiatre ou à l’école, ou s’ils ont des antécédents familiaux de maladie oculaire ou de problèmes de vision.

« Si vous n’êtes pas sûr, allez voir un ophtalmologiste, et il vous donnera un examen de base et vous saurez alors, d’une manière ou d’une autre … de quoi vous soucier, s’il y a quelque chose à craindre », dit Epley.