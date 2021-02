«Lorsque la pandémie a frappé, j’étais confinée à la maison et je me suis retrouvée à plonger dans l’exploration en ligne», a déclaré Mme Livingston, 61 ans. GetSetUp , un site Web interactif qui offre une éducation virtuelle aux personnes âgées.

Après avoir démissionné de son poste d’entreprise, M. Mihm, 55 ans, a décidé de retourner à l’école – virtuellement, à cause de la pandémie – et s’est inscrit à l’Université du Texas. Programme des boursiers de la tour en septembre. «J’ai le goût d’apprendre, et c’était l’occasion de prendre du recul, d’étudier et d’explorer», a-t-il déclaré.

Internet a rendu les apprenants adultes autonomes en leur fournissant de nouveaux outils en ligne pour accélérer l’éducation et la formation. «La nécessité pour les travailleurs de suivre le rythme des changements économiques, culturels et technologiques rapides, combinée à des carrières plus longues, s’ajoutera à de grandes bandes d’adultes qui ont besoin d’apprendre plus que les générations passées – et plus rapidement que jamais», a déclaré Luke Yoquinto , chercheur associé au MIT AgeLab et co-auteur de «Saisir: la science qui transforme notre apprentissage. »

D’ici 2034, le nombre d’adultes de 65 ans et plus sera supérieur à celui de moins de 18 ans, selon le Bureau de recensement. «Cette croissance de la démographie des personnes âgées se traduira par une nouvelle demande d’enrichissement sous la forme d’une éducation numérique», a déclaré M. Yoquinto. «Je dirais que, pour les bons et les mauvais, les données démographiques plus âgées serviront de terrain d’essai pour l’apprentissage des technologies dans les années à venir.»

L’éducation des adultes, cependant, est «le Far West» de la technologie de l’éducation, selon M. Yoquinto. De nombreux points de vente expérimentent des moyens de se familiariser avec le marché de l’éducation des adultes en ligne, notamment les collèges communautaires et les universités, les plateformes d’apprentissage à but lucratif, les fournisseurs d’ateliers et les organisations à but non lucratif.

Les nouvelles plateformes ouvrent également les portes à plus d’adultes. «Il y a déjà des tonnes de personnes qui, autrefois, à cause de leur âge ou des circonstances, n’auraient pas eu la chance de participer à l’éducation, mais peuvent désormais s’inscrire à des cours en ligne gratuits», a déclaré M. Yoquinto. Les participants peuvent choisir une classe ici et là, sans attacher un sac à dos et se rendre sur le campus ou s’inscrire à des programmes d’études coûteux.