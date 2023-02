L’apprentie star Shazia Hussain révèle qu’elle a eu du mal à lire et à écrire à l’école après des troubles d’apprentissage non diagnostiqués

La star de APPRENTICE Shazia Hussain a révélé qu’elle avait du mal à lire et à écrire à l’école.

Le recruteur en technologie de l’émission de la BBC a décrit comment elle a grandi dans une zone défavorisée du Yorkshire et a dû lutter pendant les cours alors que son TDAH, sa dyslexie et sa dyspraxie n’étaient pas diagnostiqués.

Shazia, qui est devenue la cinquième candidate à être licenciée par Lord Sugar ce soir, a révélé que l’erreur de diagnostic avait également eu un impact sur sa confiance alors qu’elle gravissait les échelons au début de sa carrière.

Elle a déclaré: «Je suis diplômée mais ma neurodiversité n’a pas été reprise quand j’étais plus jeune parce que je venais d’une région défavorisée du Yorkshire.

Shazia, qui a également un problème de mémoire, a ajouté : « J’ai suivi toute ma formation sans le diagnostic et le début de ma carrière, et cela a vraiment eu un impact sur ma confiance.

“J’avais du mal à lire et à écrire, mais je n’ai jamais eu l’opportunité ou le soutien d’apprendre de la bonne manière pour moi.

« Nous apprenons tous différemment et c’est normal. Je crois qu’il faut créer les environnements appropriés où les personnes atteintes de neurodiversité sont soutenues, afin qu’elles puissent partir et réaliser leur potentiel.

Elle a poursuivi: “Nous avons vraiment beaucoup à offrir, nous pouvons apporter une contribution précieuse au secteur des entreprises et des affaires.”

Cela vient après que l’émission de la BBC aurait été secouée par une ligne de course après que Shazia a allégué qu’elle avait été victime de violence raciale.

Une source proche de l’émission a affirmé que son compatriote et candidat Mark Moseley était à l’origine de l’incident présumé, qui, selon la source, a laissé Shazia “en détresse”.

L’homme d’affaires de 39 ans dans le domaine de la lutte antiparasitaire aurait fait l’objet d’une enquête par les patrons de l’émission après avoir été signalé.

La source a ajouté que l’incident présumé avait été filmé – mais les producteurs ont décidé de ne pas le diffuser.

Contacté par The Sun, un porte-parole de The Apprentice a déclaré: “The Apprentice a une tolérance zéro vis-à-vis de l’intimidation raciste.

“Le devoir de diligence et le bien-être de tous les candidats sont de la plus haute importance et lorsque des mesures sont nécessaires, nous les prenons.

«Tous les candidats souscrivent à un code de conduite strict et s’il y avait des preuves d’intimidation raciste, les candidats seraient immédiatement retirés du processus. Nous prenons toutes les plaintes très au sérieux.

Pendant ce temps, une source de l’émission nous a dit: «Tous les candidats reçoivent une formation avant d’entrer dans le processus dans le cadre de protocoles établis. Des formations complémentaires ont également lieu pendant le tournage.

Le Sun a tenté de contacter Mark mais n’a reçu aucune réponse de sa part au moment de la publication.

