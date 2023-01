L’apprentie star Selina Waterman Smith a l’air très différente sept ans après son apparition dans l’émission

La candidate APPRENTICE Selina Waterman semble méconnaissable après être apparue dans la série il y a sept ans.

La femme d’affaires est apparue dans la populaire émission de la BBC – animée par Lord Alan Sugar en 2015 – et elle a été licenciée au cours de la neuvième semaine.

BBC

Selina est apparue dans The Apprentice en 2015 et a été licenciée au cours de la neuvième semaine[/caption] Instagram de Selina Waterman

Après sept ans, Selina semble maintenant méconnaissable alors qu’elle abandonne ses mèches blondes platine pour une blonde caramel à la place[/caption]

Près d’une décennie plus tard, l’apparence des anciennes stars de l’apprenti a radicalement changé – et elle regarde des mondes loin de son apparition dans la série il y a sept ans.

Selina, 39 ans, est désormais coach en finance et mentor pour les PDG et les entrepreneurs. Elle publie régulièrement des connaissances spécialisées et du contenu commercial à ses 14,9 000 abonnés sur Instagram.

La coach d’affaires a remplacé ses vieilles mèches blondes platine par une couleur blonde caramel plus foncée plus naturelle.

Son maquillage était complètement différent de son look dans la série en 2015 – alors qu’elle abandonnait le rouge à lèvres rouge classique pour une couleur nude plus subtile.

En savoir plus sur Selina Waterman LES LARMES DE ZARA La victime de «viol» de Brit Dubai soutenue par la star de l’apprentie Selina Waterman-Smith qui a été violée collectivement dans le même pays PRENDRE LA POSE L’ex-apprentie star Selina Waterman-Smith montre ses courbes alors qu’elle profite du soleil à Dubaï

Il semble que l’entrepreneur ait également eu quelques améliorations faciales, telles que le remplissage des lèvres – car ses lèvres semblent plus pleines et charnues qu’auparavant.

Dans la vidéo, Selina a partagé des conseils commerciaux perspicaces avec ses abonnés pour 2023 en leur disant que “la croissance est inconfortable”.

La candidate de télé-réalité a encouragé ses fans à “sortir de la peur” s’ils veulent obtenir des résultats différents en 2023.

Elle a légendé le message: «Cela pourrait vous mettre mal à l’aise – mais la croissance est inconfortable. Le changement clé est caché dans les choses que vous ne faites pas. Les choses dont tu as peur.

L’homme de 39 ans a conclu: “Une fois que vous aurez compris cela, ils ne vous arrêteront plus.”

Pendant son passage dans l’émission, Selina s’est décrite comme “fougueuse”, “forte” et “gentille”.

Elle a déclaré aux téléspectateurs de la BBC que la création de son entreprise dans un pays étranger était sa plus grande réussite commerciale.

L’apprenti a commencé en 2005 et suit un groupe de candidats qui se voient confier une série de tâches commerciales et s’affrontent pour remporter le prix ultime – un investissement de 250 000 £ de Lord Alan Sugar.

BBC

La femme d’affaires avait l’air radicalement différente, même jusqu’à son maquillage de l’émission en 2015[/caption]